 Зеленский хочет, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждое нарушение на Донбассе, а СМИ всех стран мира это освещали

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, отвечая на вопрос журналистов.
"Я хочу поблагодарить миссию ОБСЕ. Мы ожидаем от нее одного, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан", - сказал он
Зеленский отметил, что граждане Украины, стран Европы, Российской Федерации должны видеть, что на самом деле происходит.
"Чтобы все знали правду. Я понимаю, что каждый человек не может быть на фронте, как это делаем мы. Поэтому я бы хотел, чтобы все нарушения фиксировались ОБСЕ и все СМИ всех стран мира это освещали", - подчеркнул он.
Президент Украины также пожелал, чтобы миссия ОБСЕ "берегла себя, потому что они нам нужны".
"Обращаем внимание, что в отчетах миссии ОБСЕ становится все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и появляется больше информации о территориях, подконтрольных Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, есть несколько причин, которые объясняют изменение риторики наблюдательной миссии. Так, по данным отчета от 26 августа 2019 года, в состав наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине входят 35 граждан Российской Федерации и ни одного наблюдателя - гражданина Украины.
"Поэтому российские наблюдатели могут работать в интересах страны-агрессора", - считают в InformNapalm.
======
13 сентября
3-
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима
прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 210), по сравнению с
предыдущим отчетным периодом (приблизительно 75 взрывов). Большинство
нарушений режима прекращения огня, в том числе более половины взрывов,
зафиксировано в районах к югу и востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный
правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и к югу от н. п. Пищевик
(подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя).
Хай ОБСЕ, Словакия, ООН еще кто работают, освещают а оно будет в фонтане прыгать.
Ты сам вообще-то должен освещать информировать и т.д. Но ты даже стесняешся росию агресором назвать...