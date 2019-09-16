 Сперва проконсультируйтесь с адвокатами. Речь идет о жизни людей, - Климент предостерег журналистов от поспешных публикаций про обмен пленными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на первой после освобождения пресс-конференции Владимира Балуха сказал архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

"Много наших людей, которые там сидят, и которых нужно возвращать домой, чьи имена вам не известны. Но это не значит, что на первом освобождении закончился этап возвращения наших ребят домой. Однако не обо всем можно говорить, чтобы не навредить. Ведь это жизнь человека... Ближе к освобождению Володи мы столкнулись с тем, что выбрасывалась информация, которую вкушали журналисты, но она не шла на пользу ни процессу освобождения, ни человеку, находящемуся в заключении. Поэтому помните: если вы какую-то информацию даете, то возьмите консультацию у адвоката и у руководителя правозащитной группы. Согласуйте то, что должны подать. Это не препятствование журналистской работе, но есть этика и жизнь человека", - отметил он.

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Климент пояснил, каким образом ему удавалось видеться с некоторыми политзаключенными:

"Я благодарен Богу, что он нас свел с этими прекрасными адвокатами. Они в соответствии с законом сделали все документы, позволившие мне быть рядом с Володей – по законодательству РФ есть норма "общественный защитник". Я не мог приходить в колонию как священнослужитель. Но у меня была возможность как у общественного защитника посещать Володю и присутствовать на суде. Это важно, потому что пока Володя находился в Симферополе, то Жима и Оля (правозащиники. – Ред.) не всегда могли быть".

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Самым тяжелым в этой ситуации Климент назвал общение с мамами политзаключенных.

"Через Симферопольскую церковь прошли мамы Евгения Панова, Саши Костенко. У меня было общение с мамой Олега Сенцова и Володи Балуха. Самым страшным было, когда Володю забрали на суд… а потом после суда сказать ей, что она уже не увидит его определенное время. Говорить, что ваш ребенок останется в живых и что все будет хорошо – это очень большая ответственность. Потому что зная, как ламают, убивают и пытают… нужно было самому верить в это. Как священник я пытался помочь. Что из этого получилось? Кто-то смеялся с меня: "А, он только кричит, а его никуда не пускают". К кому-то пускали, к Евгению Панову пускали. К Володе Балуху пускали. К Олегу Сенцову не пустили. Но, опят-таки, благодаря мудрой работе Димы Дзинзе вместо меня к Сенцову тогда попал журналист Аскольд Куров, который впервые после длительного времени смог взять у него интервью и рассказать миру, что происходит во время голодовки Олега", - рассказал архиепископ.

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