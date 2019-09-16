 Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в понедельник после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.
"Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию. Я очень хочу в это верить, уверен, что это так и будет за столом переговоров", - сказал он
Зеленский ожидает, что после этой встречи будет "нормальный результат" в результате сложных переговоров.
Президент Украины также рассчитывает, что в дальнейшем встречи в "нормандском формате" будут "не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны".
А моряки это чисто пиар для Зе!. Он и не такое еще отчебучит ради рейтинга, пошол по стопам старшего брата пукина...
Как пелось в советской песне
Вова только и может что ожидать, а ти вова хоть что то сделал чтобы они поддержали нашу позицию?