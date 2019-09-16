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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1858) Минздрав (2006) Зоряна Скалецкая (8)

 Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр Зоряна Скалецкая.

"Мы создаем офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, вся коммуникация осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения",- сказала она в ходе онлайн-встречи в понедельник.

По словам Скалецкой, приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав.

"Безопасность пациента - это когда есть права и они реализуются. Безопасность пациента обеспечивается организацией, когда в пределах больницы созданы все управленческие условия, когда врачи придерживаются всех требований. То есть безопасность пациента это соблюдение всех стандартов и протоколов в системе. Это внутренние организационные вопросы и так же это создание в целом в стране правил",- сказала она.

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Кроме того, министр отметила, что есть перечень прав, которым будет уделяться особое внимание. Речь идет, в частности, о праве на превентивность заболеваемости, доступность медпомощи и другие.

"Вся деятельность в секторе общественного здоровья направлена на превентивность заболеваемости и является реализацией этого права. На сегодня это не только вопрос иммунизации. Это также доступность помощи, не только физическая и географическая, но и финансовая. Эти вещи были составной реформы, они точно не будут упущены. Программа "Доступные лекарства" тоже является частью этого, и задачей новой команды будет анализ того, что мы можем себе позволить и где ее расширить. Следующее - это право получения информации",- сообщила министр.

"Также это информированное согласие, право выбора, в том числе врача, методов профилактики, диагностики. И также право на конфиденциальность, право защищенности. Право на уважение времени пациента (имеется в виду очереди на лечение или оперативное вмешательство). Право на помощь, которая отвечает стандартам качества. Речь идет о протоколах, которые нужно обсудить с экспертным сообществом. Право на безопасность, на доступность современных технологий, в частности, это доступность к инновационным лекарствам. Право на устранение сильной боли, наиболее остро этот вопрос стоит для паллиативных пациентов. Также должен быть максимальный уделено максимальное внимание потребностям пациента. Право на жалобу, на возмещение убытков. Этот инструмент есть, но с ним нужно работать", - пояснила Скалецкая.

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Министр подчеркнула, что работа над обеспечением таких прав идет, и некоторые решения возможно воплотить в ближайшее время.

"Мы говорим о том, что эти права есть и о них нужно заботиться. Некоторые решения государство может воплотить в ближайшем времени, остальные можно решить в среднесрочной и долгосрочной перспективе",- сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3148668
 
 
 Топ комментарии
 
Офис пацыэнта зеленского в психиатрической больнице:
Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1015
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ЗекоМанда смотрю все проблемы решает созданием новых офисов, просто рениально, как в мире никто не додумался до этого раньше
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Оффис Президента плавно перетекает в Оффис Пациента. Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 343


Первый клиент ЗЕ, второй - БО
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ЗекоМанда смотрю все проблемы решает созданием новых офисов, просто рениально, как в мире никто не додумался до этого раньше
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Все? А какие еще проблемы они решали таким же образом? И ваще - эти парни хотя бы хотят что-то решать в отличии от хряка-мародера, который только грабил страну.
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Хряк-мародёр умудряется грабить страну и зарабатывать на войне даже при ЗЕторчке
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В медицині у нової влади немає абсолютно ніяких цікавих ідей, що вкрай сумно. Якщо не знаєте що робити - продовжуйте реформи Супрун, щоб не витрачати наш час на ваші ідіотські прожекти! Потрібно вкладати гроші в медицину, без грошей реформи не відбуваються, а судячи з нового бюджету - грошей на реформування медицини не буде!
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Кирпидонов ,а что решили? И что украл у тебя порох ?
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Вирішують таки ці нові... І звуть таких -рєшали. Ось і по Центренерго порішали. І ціни на електрику для заводів Бені. І харчування та спорядження для ВСУ зупинили. Зупинили закупівлю озброєнь та техніки. І заблокували кошти громмад..Тепер давай став стару платівку про хряка- мародера.
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да да Здоров чувырло кирпич и где пропадал в Сент Троппе...на свадьбе????
СКАЖИ ВОТ КАКОДГ ТОЯ ЗЕЛЕНАЯ ШМАРКЛЯ СОЗДАТ ОФИС..... МОРГ ПАЦИЕНТА не слухал часом.. а кирпичев шнобель????? Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5315
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Вах, шмяк тебя по дых кореш Волво. ))
Ты новость прочитай, а не только заголовок.)))
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Как креативно ты обозвал кладбище. Бу-га-га.
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Оффис Президента плавно перетекает в Оффис Пациента. Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 343


Первый клиент ЗЕ, второй - БО
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Офис пацыэнта зеленского в психиатрической больнице:
Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1015
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Запроваджуйте страхову медицину і не майтесь дурнею!
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А шо, одно другому мешает? Ты хоть читало новость или только заголовок?
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Страховая медицина уже есть: первичное звено полностью скопировано с австралийско-канадской государственной страховой медицины.
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понял про зереформи - переназвать все офисами и порядок)
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Андрей! Держи х..й бодрей. Гы.
Т.е. ты предлагаешь не давать пациентам возможность связи с министерством? Тогда ты дурное. Не дай Бог тебе заболеть.
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это ты дурное. раньше бабульки от нечем заняться звонили в 103, теперь будут звонить в ОП. штат сотрудников-автоответчиков сто тыщь + "зачекайте на лiнii, ваш дзвiнок буде прийнято коли з'явиться вiльна лiнiя. ваш номер в черзi 122565".
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У Минздрава новый номер "горячей линии" "Горячая линия" Министерства здравоохранения по вопросам оперативного реагирования на обращения граждан отныне будет работать по номеру 0-800-801-333. Информационная линия работает с 9:00 до 18:00 в будни, сообщает пресс-служба МОЗ.15 мар. 2013 г. Узбагойся юродивый есть куда звонить
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Так уже сооздали Офис пациента ЗЕнского
.
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пациенты желают общаться с квалифицированными врачами а не с бумажными крысами Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3880
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Так ведь уже создан. Его глава уже высказывается о психическом здоровье.
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Со штатом сотрудников под 100 тыщ, желательно. Ипанутые
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ЗеКоМанда такая зеКоМанда... 😁

Офис преЗЕ!дента, офес паЦЕента, ВРУ Вообще переименовать в - офис депутатов. И тогда все проблемы в стране как рукой снимет, наверное 🤔😁
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Зачем?
У нас уже есть подобные заведения: ОФИС ПРЕЗЕДЕНТА и другие новоиспеченные офисы
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Когда заговорят о правах врачей? Чтобы врач не принимал по 40-60 человек в день! Чтобы думал как вылечить пациента, а не как пополнить свой скудный бюджет за счет пациента. Чтобы всякие неадекваты не калечили медработников . Доколе из медиков будут делать врагов , мальчиков для битья и тряпки для вытирания ног?
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перед этим - человек делал реформу - причем внедрял самую лучшую модель медицины - британская - нет нам надо, шо то свое придумывать - в британской системе и врачи и пациенты находятся в максимально возможном,на данный момент, равновесии между собой,государством,страховыми компаниями - а нам сейчас начнут тулить - типа американскую модель по цапски - маты.....
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Кто вам сказал про английскую модель? Или это как с мерседесом на АВТОВАЗЕ?
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У британской модели медицины есть свои отличительные черты. Во-первых, она финансируется из общих налогов, таких как НДС и акциз, а не работодатель и сотрудник. Эти налоги платят все, не только работающие. Каждый, кто покупает какие-то товары или услуги, автоматически платит 20% НДС, а покупающие подакцизные товары - акциз. Значит, это платит и теневая экономика. Значит, это платится и с денег заробитчан.
Во-вторых, у нее есть универсальное покрытие. В такой модели все люди, живущие на территории страны, автоматически оказываются застрахованы. Сюда входят граждане государства и те, кто на законных основаниях в нем проживает. Чтобы было понятней, можно сравнить эту модель с армией. Там военные защищают все население, каждого человека вне зависимости от того, сколько налогов он заплатил. Как и в армии, здесь не решают, кого защищать первым.
В-третьих, эта страховка распространяется на ограниченный круг услуг. Страна гарантирует некий набор услуг, которые она может покрыть в рамках своих экономических возможностей. Законом о медреформе вводится понятие "гарантированный пакет медицинских услуг", и уже в этом году все мы будем знать, какие услуги и лекарства покрываются из госбюджета, а какие - нет. Чтобы получить услуги свыше этого пакета, нужно будет либо идти страховаться в частную компанию, либо надеяться, что ничего не случится, либо, если что-то случится, платить за услуги и препараты из собственного кармана. Планируется, что бюджет на покрытие этого пакета составит 100 млрд грн.
В-четвертых, не будет дополнительной зарегулированности. Аккумулированием и распределением средств будет заниматься одна организация - Национальная служба здоровья, которая была создана в прошлом году и уже начала свою работу. В частности, благодаря ей уже работает система семейных врачей.
Именно такая система сейчас внедряется в Украине. В ней будут рынок, выбор и конкуренция.
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Какие шаги делали для реализации этой модели?
Каждый пациент сможет выбрать себе врача и медучреждение, а те будут конкурировать за пациента. Уже более 26 млн украинцев заключили декларации с семейным врачом, хотя Минздрав рассчитывал достичь этой цифры только в декабре 2019 года.
На замену сегментированным больницам (районные, городские, областные, для армии, ветеранов, детей, железнодорожников и т. д.) придут больницы, в которых будут лечить любого человека.
Бюджетные медучреждения престали быть бюджетными и стали хозрасчетными предприятиями. Теперь они работают как обычные предприятия, за исключением двух моментов: они не могут выводить прибыль (обязаны реинвестировать ее в свою деятельность) и не могут обанкротиться (их собственник, например, горсовет, должен найти деньги, чтобы больница продолжала работать).
В систему привлекаются частные учреждения здравоохранения. Для Национальной службы здоровья нет разницы между коммунальными и частными больницами, выбор места предоставления услуги делает пациент. Менее чем за год пятая часть учреждений в системе - частные. И их количество растет.
В 2019 году будет введено вторичное звено медобслуживания - у специалистов (на это понадобится около15 млрд грн). К концу 2020 года заработает третий этап - лечение в стационаре (расчетный бюджет - 70 млрд грн). После этого британская модель медицины будет полностью внедрена и заработает в полном объеме.
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в лучших советских традициях - вместо планомерной и неуклонной реформы - делаем службу жалобщиков - а нафига нам полиция,суды тогда? - просто - маты - других слов нет
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Да они кроме фейковых офисов больше ничего создавать не могут.
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Клоуны зебильные, ну что с них взять. Зебилоиды фапают на слово "офис", видимо из-за недостатка словарного запаса и врожденной интеллектуальной импотенции.
Потужна рехворма по собиранию жалоб на плохих врачей от наших бабушек котрым не с кем поговорить. Посадим на хорошую зарплату полсотни новых бездельников и медицина наша сама в пятерку ВОЗ войдет. Иноовация блеать.
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У Шариковых два слова всех случаев жизни "офис" и "аудит".
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В Верховній Раді..там пацієнтів..ого-го..
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Это вот это убожество - вместо Уляны, которая создала систему государственной страховой медицины во всём первичном звене ?
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ну почему убожество, платье новый министр подобрала очень правильное: "сдержанная роскошь" под цвет минздравского белья советской эпохи)
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Непонятно: чего из вышеперечисленного нет на сегодняшний день или не планировалось в ближайшем будущем - слова офис?
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ну теперь главное, что-бы зебуин-торчок сутра не перепутал в какой из ОП ему ехать.
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реформа по зебильски, все переименовать в офис и будет счастье
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