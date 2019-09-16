 Минздрав планирует создать Офис пациента в Украине, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр Зоряна Скалецкая.
"Мы создаем офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, вся коммуникация осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения",- сказала она в ходе онлайн-встречи в понедельник.
По словам Скалецкой, приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав.
"Безопасность пациента - это когда есть права и они реализуются. Безопасность пациента обеспечивается организацией, когда в пределах больницы созданы все управленческие условия, когда врачи придерживаются всех требований. То есть безопасность пациента это соблюдение всех стандартов и протоколов в системе. Это внутренние организационные вопросы и так же это создание в целом в стране правил",- сказала она.
Кроме того, министр отметила, что есть перечень прав, которым будет уделяться особое внимание. Речь идет, в частности, о праве на превентивность заболеваемости, доступность медпомощи и другие.
"Вся деятельность в секторе общественного здоровья направлена на превентивность заболеваемости и является реализацией этого права. На сегодня это не только вопрос иммунизации. Это также доступность помощи, не только физическая и географическая, но и финансовая. Эти вещи были составной реформы, они точно не будут упущены. Программа "Доступные лекарства" тоже является частью этого, и задачей новой команды будет анализ того, что мы можем себе позволить и где ее расширить. Следующее - это право получения информации",- сообщила министр.
"Также это информированное согласие, право выбора, в том числе врача, методов профилактики, диагностики. И также право на конфиденциальность, право защищенности. Право на уважение времени пациента (имеется в виду очереди на лечение или оперативное вмешательство). Право на помощь, которая отвечает стандартам качества. Речь идет о протоколах, которые нужно обсудить с экспертным сообществом. Право на безопасность, на доступность современных технологий, в частности, это доступность к инновационным лекарствам. Право на устранение сильной боли, наиболее остро этот вопрос стоит для паллиативных пациентов. Также должен быть максимальный уделено максимальное внимание потребностям пациента. Право на жалобу, на возмещение убытков. Этот инструмент есть, но с ним нужно работать", - пояснила Скалецкая.
Министр подчеркнула, что работа над обеспечением таких прав идет, и некоторые решения возможно воплотить в ближайшее время.
"Мы говорим о том, что эти права есть и о них нужно заботиться. Некоторые решения государство может воплотить в ближайшем времени, остальные можно решить в среднесрочной и долгосрочной перспективе",- сказала она.
СКАЖИ ВОТ КАКОДГ ТОЯ ЗЕЛЕНАЯ ШМАРКЛЯ СОЗДАТ ОФИС..... МОРГ ПАЦИЕНТА не слухал часом.. а кирпичев шнобель?????
Ты новость прочитай, а не только заголовок.)))
Первый клиент ЗЕ, второй - БО
Т.е. ты предлагаешь не давать пациентам возможность связи с министерством? Тогда ты дурное. Не дай Бог тебе заболеть.
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Офис преЗЕ!дента, офес паЦЕента, ВРУ Вообще переименовать в - офис депутатов. И тогда все проблемы в стране как рукой снимет, наверное 🤔😁
У нас уже есть подобные заведения: ОФИС ПРЕЗЕДЕНТА и другие новоиспеченные офисы
Во-вторых, у нее есть универсальное покрытие. В такой модели все люди, живущие на территории страны, автоматически оказываются застрахованы. Сюда входят граждане государства и те, кто на законных основаниях в нем проживает. Чтобы было понятней, можно сравнить эту модель с армией. Там военные защищают все население, каждого человека вне зависимости от того, сколько налогов он заплатил. Как и в армии, здесь не решают, кого защищать первым.
В-третьих, эта страховка распространяется на ограниченный круг услуг. Страна гарантирует некий набор услуг, которые она может покрыть в рамках своих экономических возможностей. Законом о медреформе вводится понятие "гарантированный пакет медицинских услуг", и уже в этом году все мы будем знать, какие услуги и лекарства покрываются из госбюджета, а какие - нет. Чтобы получить услуги свыше этого пакета, нужно будет либо идти страховаться в частную компанию, либо надеяться, что ничего не случится, либо, если что-то случится, платить за услуги и препараты из собственного кармана. Планируется, что бюджет на покрытие этого пакета составит 100 млрд грн.
В-четвертых, не будет дополнительной зарегулированности. Аккумулированием и распределением средств будет заниматься одна организация - Национальная служба здоровья, которая была создана в прошлом году и уже начала свою работу. В частности, благодаря ей уже работает система семейных врачей.
Именно такая система сейчас внедряется в Украине. В ней будут рынок, выбор и конкуренция.
Каждый пациент сможет выбрать себе врача и медучреждение, а те будут конкурировать за пациента. Уже более 26 млн украинцев заключили декларации с семейным врачом, хотя Минздрав рассчитывал достичь этой цифры только в декабре 2019 года.
На замену сегментированным больницам (районные, городские, областные, для армии, ветеранов, детей, железнодорожников и т. д.) придут больницы, в которых будут лечить любого человека.
Бюджетные медучреждения престали быть бюджетными и стали хозрасчетными предприятиями. Теперь они работают как обычные предприятия, за исключением двух моментов: они не могут выводить прибыль (обязаны реинвестировать ее в свою деятельность) и не могут обанкротиться (их собственник, например, горсовет, должен найти деньги, чтобы больница продолжала работать).
В систему привлекаются частные учреждения здравоохранения. Для Национальной службы здоровья нет разницы между коммунальными и частными больницами, выбор места предоставления услуги делает пациент. Менее чем за год пятая часть учреждений в системе - частные. И их количество растет.
В 2019 году будет введено вторичное звено медобслуживания - у специалистов (на это понадобится около15 млрд грн). К концу 2020 года заработает третий этап - лечение в стационаре (расчетный бюджет - 70 млрд грн). После этого британская модель медицины будет полностью внедрена и заработает в полном объеме.
Потужна рехворма по собиранию жалоб на плохих врачей от наших бабушек котрым не с кем поговорить. Посадим на хорошую зарплату полсотни новых бездельников и медицина наша сама в пятерку ВОЗ войдет. Иноовация блеать.