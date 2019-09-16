EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  264  22
Материалы по теме:
Все про:граница (3251) Зеленский (2839) контроль (165) ОБСЕ (3748) Словакия (416)

 Рассчитываем, что во время председательствования в ОБСЕ Словакия будет поднимать вопрос возвращения Украине контроля над границей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал он.

Зеленский также ожидает, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

Читайте также: Россия должна конструктивно участвовать в переговорах по выполнению Минских договоренностей, - представители США и Франции в ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3148667
 
 
 Топ комментарии
 
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!!!

Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів в Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаева.
В 11.36 в квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний бойовик "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв і розстріляли його в упор.
За даними медиків, на тілі виявлені численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої".
Перші коментарі c подробицями тут обіцяють дати через 24 години. Довідка. Роману Джумаєву 28 років. Він уродженець Маріуполя, програміст.
До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків "ДНР". Джумаєв брав участь в штурмі Донецького аеропорту і Дебальцеве.
Влітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, де, за інформацією ЗМІ, працював менеджером. У 2016 році Джумаєв переїхав до Росії. В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнка намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів.

Джумаева звинувачували в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Суд за даним фактом ще триває. Останнє засідання відбулося на початку серпня. Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.
 показать весь комментарий
 
Для придурків, не називаючи імен: Захід ніколи не допомагає у війні тим, хто відмовляється боронити себе сам.
 показать весь комментарий
 
если ты не в курсе, мой юный подован с самым лучшим в мире московитским образованием, то Англия и Франция поддержали Польшу и началась вторая мировая.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Словакия такой вопрос может и поднять, но Расия команды своим гауляйтерам точно не даст
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий. Источник: https://censor.net.ua/n3148667
___________________________________________________________________________________
Надія вмирає останньою.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан-бурятский сказал ,что мы никому ничего не должны.Так почему Словакия должна ? У них что своих вопросов нет? Правильно ,буряты зебобики?
 показать весь комментарий
 
ты выставляешь себя полным дебилом называя Богдана бурятом. В каком месте он бурят?
 показать весь комментарий
 
 
Извините ,на морде лица ,есть небольшое сходство. Или нет?
 показать весь комментарий
 
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!!!

Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів в Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаева.
В 11.36 в квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний бойовик "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв і розстріляли його в упор.
За даними медиків, на тілі виявлені численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої".
Перші коментарі c подробицями тут обіцяють дати через 24 години. Довідка. Роману Джумаєву 28 років. Він уродженець Маріуполя, програміст.
До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків "ДНР". Джумаєв брав участь в штурмі Донецького аеропорту і Дебальцеве.
Влітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, де, за інформацією ЗМІ, працював менеджером. У 2016 році Джумаєв переїхав до Росії. В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнка намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів.

Джумаева звинувачували в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Суд за даним фактом ще триває. Останнє засідання відбулося на початку серпня. Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.
 показать весь комментарий
 
 
нужно обновить статус на сайте миротворца на "Ликвидирован"
 показать весь комментарий
 
 
хотелось бы все то же самое читать про приключения с рыгами, продажными судьями, депутатами и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
Для придурків, не називаючи імен: Захід ніколи не допомагає у війні тим, хто відмовляється боронити себе сам.
 показать весь комментарий
 
 
Ну Польша в 39-ом начала воевать за себя.Захід сильно помог?К чему этот пафосный бред?
 показать весь комментарий
 
 
если ты не в курсе, мой юный подован с самым лучшим в мире московитским образованием, то Англия и Франция поддержали Польшу и началась вторая мировая.
 показать весь комментарий
 
 
Как они её поддерживали?Озабоченность выражали?А вот про образование что за бред?Пьяный что ли?
 показать весь комментарий
 
Польша в 39-м тоже захватывала территории, у Чехословакии - это раз. За Украину никто воевать не будет, тем более, что она сама этого не хочет - это подтвердило 73% - это два. Ой, а кто это сделал?!
 показать весь комментарий
 
 
Логику включай.Ты сказал:"Захід ніколи не допомагає у війні тим, хто відмовляється боронити себе сам".Я привёл тебе в пример страну,которая воевала за себя,и Запад ей ни "ера не помог.Ты сказать в ответ ни хрена не можешь,и начинаешь обвинять уже Польшу.Это первое.А второе-важное.Хватит уже разгонять этот бред про реванш и "порошенка,которого мы потеряли".Позиция Украины,слава богу,не изменилась ни на йоту.рашка-враг.Мы правы.Крым и Донбасс-наши.Интернет-"реванши" раздуваются за деньги.Верю-ты не такой.
 показать весь комментарий
 
ну аякжеж..--скажуть куда папірдеть з заявою про повернення територій
 показать весь комментарий
 
Ну очешуєть.
А чого Україна не піднімає питання про повернення їй контролю над кордоном?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх