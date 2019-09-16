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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23667) госбюджет (636) налоги (2648) Налоговый кодекс (1274) Верещук (10)

 Бюджет-2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу, - Верещук

Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что в первые в проекте бюджета не предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она заявила на брифинге после заседания согласительного совета.

"Бюджет 2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу. Мы не будем вносить изменений в Налоговый кодекс Украины. Это очень важно, потому что каждый год а бюджет, который закладывал правительство, всегда меняли налоги", - заявила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От предлагаемых изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) бюджет недополучит 3 миллиарда долларов, - президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Каленков

Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.

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Проект построен на действующем макропрогнозе и предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн или 2,09% ВВП. В соответствии с Программой управления госдолгом на 2019 год, Министерство финансов планировало в 2019 году привлечь 345,9 млрд грн заимствований.

Источник: https://censor.net.ua/n3148665
 
 
 Топ комментарии
 
Что ты лепишь горбатого к стенке..?? Вы эту налоговую базу меняете отдельными законами.. айтишники...фопы...рента...
То бишь это тот же самый хер ...только вид с боку...
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Послевыборная реальность у зебобиков...
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Послевыборная реальность у зебобиков...
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послевыборная реальность всей Украины после выборов в 2014 году

кто такие зебобики?
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Если в слове бюджет следать 6 ошибок, то получится корыто:
Бюджет Корыто-2020 Бюджет-2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу, - Верещук - Цензор.НЕТ 9249
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Факт ,хоть один,кроме кремлевских фейков ? Ждем.
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И это ты называешь фактами? Это хоть при Порохе разрешали говорить и писать. Если сравнить с выводом 10 миллиардов долларов из Привата хозяином зели беней,то даже то что ты привел,не займет и1%. Но опять же причем тут порох ,если это выделяет каб.мин,а бюджет принимает ВР?
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Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.


В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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И что в этом плохого? Где криминал? Так решила ВР.
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Что ты лепишь горбатого к стенке..?? Вы эту налоговую базу меняете отдельными законами.. айтишники...фопы...рента...
То бишь это тот же самый хер ...только вид с боку...
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включили подачу божьей росы из брандспойта
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это чисто вкусовщина, так как когда такие фортеля делал свыночолый пидсвынкы молчали. Бюджет-2020 уперше за всю історію України дозволяє не змінювати податкову базу, - Верещук - Цензор.НЕТ 9032
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1) впервые за всю историю Украины...
2) когда такие фортеля делал свыночолый...
ой, у вас логика поломалась
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ой это у вас стрелочка переводная поломалась. А логика сильна и неопровергаема: соевым дегенератам нравилось когда Порошенко через кабмин и своих ставленников увеличивает налоги, но не нравятся такие же действия Зеленского. Вкусовщина. Личко умыли?
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Пример увеличения налогов при Порошенко? Неужели.... имеешь в виду "увеличение" ЕСВ с 38-42% до 22%?
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А вот это (поменять налоговую базу) как раз нужно было сделать. Коррумпированный, непрозрачный, неоднозначный, запутанный так, что его практически невозможно правильно рассчитать налог на прибыль нужн обыло заменить на налог с выведенного капитала. Но зебил сначала обещал это сделать, а потом сказал: "не на часі".
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Налог с выведенного капитала не выгоден тем, у кого фирмы в офшорах. Зеленский сам из таких.
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"это большое достижение, очень хорошее" (с)
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Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что в первые в проекте бюджета не предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс.

И чем эта дурепа хвалится
Сберегла еще на 5 лет азаровскую мутату?

Кодекс нужно менять!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3148665
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Врать не получится! посмотри на ваши проекты по введению новых налогов!
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А якщо зараз запитати Слуг народу про текст проекту бюджету, то що вони про нього знають?
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та мабуть не менше чим папєрєднікі - порхвесіонали, крєпкіє хозяйствєнікі та на до дачу ще й "досвідчені(красти) політики" (у цих хоч є час до нового року у чомусь розібратися, а не як завжди під ялинку подавався - амнезія у вас мабуть)
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Тобто у вас знову папєрєднікі винуваті.
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у нас, поки, все гаразд - це ж у вас до всього є претензії (почитайте коменти під кожною новиною - одні і ті ж все вангують-вангують і ніяк "пророцтва" не здійснюються ... )
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Просто для выполнения своего обещания о сроках, взяли Проект Бюджета этого года от Гройсмана.
А настоящий Бюджет (во втором чтении) будет вообще никак не похож.
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Правительство Зеленского всё приготовил0 для быстрой экспоприации сельскохозяйственных паёв и выпасов.Бросовые закупочные цены на зерно и соняшник для владельцев паёв самозанятых,космические цены на горючку,запчасти,пестициды,удобрения,технику,кредиты и услуги.Запрет появляться на рынках городов со своей продукцией.Отсутствие дотаций от правительства привели к тому ,что здоровые сельские хлопцы идут по миру и едут за границу искать своего счастья .В селе,когда-то с 2хтысячным населением,имеющему добротную 2хэтажную школу в этом году не набрали первоклассников.В этом селе в 60-70 годы семьи имели на90% 5-6 детей.Меньше 3 вообще не было.И теперь вот такое! Судя по действиям Зеленског,о на сельских жителях окончательно поставили жирный крест!
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А правда, что в бюджете заложена зарплата учителей в $4000? Нет? Так я и знал!!!
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когда боты свыночолого отойдут от жопных фантомных болей? ну не бывает так чтобы лжеца который не выполнил своих обещаний выбрали на второй срок. Ну не бывает дятлы ёпта. Считайте это институтом репутации.
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Тобто якшо бажаєш дірватися до корита тре брехати виборцям? Бо перший раз збрехати - то не збрехати?
А лохам-виборцям тепер тре чекати 5 років шоб спрацював "інстітут репутаціі"?

А шоб не патякали на нововобраного - розповідати байки про папєрєднікав?
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чтобы продолжить разговор, а не посылать очередного ********* рагуля на *** покажи в программе слуги народа/Зеленского 4к долларов зарплаты для учителей. Спасибо.
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Мне кажется что это произойдет сразу когда у секте почитателей ЗЕ перестанут платить за их говённые высеры в Интернете.
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Только мне Верещук на Захарову похожа (внешне)?..
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как же так?

Порошенко барыга ведь всё украл и разбогател в 83 раза...
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а как же врал Зеленский перед выборами что ФОП и IT трогать нельзя... Бюджет-2020 уперше за всю історію України дозволяє не змінювати податкову базу, - Верещук - Цензор.НЕТ 5737

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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