 Бюджет-2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу, - Верещук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она заявила на брифинге после заседания согласительного совета.
"Бюджет 2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу. Мы не будем вносить изменений в Налоговый кодекс Украины. Это очень важно, потому что каждый год а бюджет, который закладывал правительство, всегда меняли налоги", - заявила Верещук.
Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.
Проект построен на действующем макропрогнозе и предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн или 2,09% ВВП. В соответствии с Программой управления госдолгом на 2019 год, Министерство финансов планировало в 2019 году привлечь 345,9 млрд грн заимствований.
кто такие зебобики?
БюджетКорыто-2020
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
То бишь это тот же самый хер ...только вид с боку...
2) когда такие фортеля делал свыночолый...
ой, у вас логика поломалась
И чем эта дурепа хвалится
Сберегла еще на 5 лет азаровскую мутату?
Кодекс нужно менять!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3148665
А настоящий Бюджет (во втором чтении) будет вообще никак не похож.
А лохам-виборцям тепер тре чекати 5 років шоб спрацював "інстітут репутаціі"?
А шоб не патякали на нововобраного - розповідати байки про папєрєднікав?
Порошенко барыга ведь всё украл и разбогател в 83 раза...
https://www.youtube.com/watch?v=***********