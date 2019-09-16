 Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возврата Украиной контроля над своей территорией, - президент Чапутова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова.
"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник.
Президент Словакии выразила убеждение, что каждая страна имеет право на самоопределение и на выбор своего путь развития.
"Украина 5 лет назад сказала, что она хочет принадлежать к евроатлантическому пространству и признавать наши совместные ценности. Нужно с уважением относиться к этому решению", - подчеркнула Чапутова.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом.
У Зеленского уже была куча встреч на самом высоком уровне.
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План бюджета на 2020 готов.
США разблокировали военную помощь.
Газпром попал с OPAL.
Доллар все еще не по 150.
Путин все еще не напал.
И все это не смотря на то, что Порошенко уже не президент. Какой ужас. Должно же было быть все наоборот? А как же тогда все эти предвыборные страшилки?
Но не бойтесь без работы вы не останетесь. Все еще можно в каждой ветке обсирать Зеленского, правительство и Украину.