 Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"Там (на встрече в "нормандском формате". - Ред.) главные шаги – решение … вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос – окончательное решение четких сроков разведения войск – Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал он.
Кроме того, по словам Президента Украины, предстоит решить вопрос сроков вывода российских войск до проведения местных выборов на временно оккупированной территории: "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории – мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск со временно оккупированной территории".
Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав государств стран "нормандской четверки" переносится из-за позиции России
"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит "режим тишины", он получит адекватный ответ. С аналогичного оружия", - написал Безсмертный на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, топ-политики хорошо знают эти вопросы, но сознательно разгоняют "зраду" накануне выборов.
"Для всех, кто был и не был в армии, хочу объяснить… почему "любой огонь" - это не "огонь в ответ", - написал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.
Безсмертный пояснил, что "виды огня" разделяются: по тактическим задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.); по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.); по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.); по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.); по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.); по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).
"Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - пояснил Безсмертный.
*********************************************************************************************************А теперь ты вытираешь шоколад со своих штанов, уж больно много с дупы вылилось.
Порох берег УКРАИНУ. Потому выполнения Минских от Украины при Порохе Путин мог ждать до своей смерти и безответно.
Ну чо "сделалі ето вмєсте" ©
А каким боком президент Словакии Зузана Чапутова к нормандской четверке..??
Вот токо желающих слезть с дивана не нашлось )))
продолжить?
Счастье
Славянск
Краматорск
Северодонецк
Попасная
Авдеевка
Красногоровка
...
мало?
а что освободил зелупа
Так можно 500 лет воевать.
Но ты -- не поверишь...
То есть, просто для того, чтобы встретиться, рашка ставит условия. Еще раз: агрессор ставит условия для самого лишь проведения встречи о мире. Вот это Главнокомандующий! Мечта!
А Свинярчуковій шоблі???
есть, тем более если провести мобилизацию, это ветром потому и называется потому что шифруются типа ихтамнеты, а на полномасштабный ввод войск для захвата чужой страны даже куйло сто раз подумает. сейчас не та ситуация как в 2014 когда можно было немного "ветра" ввести и это создавало перевес
и реалии таковы, что вероятно всего два исхода : 1) замороженное приднестровье-2
2) формула штайнмаера, с особым статусом, выборами , амнистией вот это все.
и пока что мы с Вами наблюдаем продвижение по второму варианту.
А зе-Пристайко блеяв, що там не йдеться про виведення військ.
Гарно підіграли кацапні зе-покидьки.
Тепер: або забудьте про зустріч, або приймайте =наші= (кремлівські) умови.
зе-шайка, звичайно, згодна на формулу.
Цікаво, що на це скажуть Макрон і Меркель.
Додипломатувався блазень.
Про припинення вогню мови нема. Обстріли щодня. А тлі аби війська наші відводити.