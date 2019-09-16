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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2839) местные выборы (1217) нормандская четверка (662) пленные (593)

 Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО

На встрече "нормандской четверки" Украина хочет решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц и определит сроки разведения сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Там (на встрече в "нормандском формате". - Ред.) главные шаги – решение … вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос – окончательное решение четких сроков разведения войск – Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления, - Волкер

Кроме того, по словам Президента Украины, предстоит решить вопрос сроков вывода российских войск до проведения местных выборов на временно оккупированной территории: "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории – мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск со временно оккупированной территории".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин

Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав государств стран "нормандской четверки" переносится из-за позиции России

Источник: https://censor.net.ua/n3148663
 
 
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить: украинские войска будут разводить за Днепр или дальше? Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 5393
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Ну стрелять мы уже в одностороннем порядке прекратили.. Осталось пушилина принять в слугу народа и заживем...
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Стесняюсь спросить: украинские войска будут разводить за Днепр или дальше? Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 5393
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Ой дурак! ага Путин вывел проводим выборы и бамц опять завел войска Зеля ты наивный или в натуре.... Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 5650
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Можешь попробовать пойти до Волги. Только на фронт запишись!
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Может тьі пойдешь туда или даже дальше, єто же твоя земля росеянец ?
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Тобі з дупи мабуть видніше...
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Если выборы на Донбассе то считай граница мордора будет граничить с Днепровской обл,они сразу попоросятся в мордор и кацапы примут,несмотря что некоторые говорят им не нужен Донбасс,нужен
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Ну стрелять мы уже в одностороннем порядке прекратили.. Осталось пушилина принять в слугу народа и заживем...
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А может Эдичку? Он в разрезе как свой. Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 9579
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можно и басурина. У него как раз дурь забористая есть. Думаю Зе! оценил бы!!!
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Соевая ложь. На ответку запрета небыло.
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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе, который вступает в силу с 21 июля, не означает запрет на ответный огонь с аналогичного оружия.
"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит "режим тишины", он получит адекватный ответ. С аналогичного оружия", - написал Безсмертный на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, топ-политики хорошо знают эти вопросы, но сознательно разгоняют "зраду" накануне выборов.
"Для всех, кто был и не был в армии, хочу объяснить… почему "любой огонь" - это не "огонь в ответ", - написал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.
Безсмертный пояснил, что "виды огня" разделяются: по тактическим задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.); по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.); по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.); по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.); по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.); по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).
"Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - пояснил Безсмертный.
*********************************************************************************************************А теперь ты вытираешь шоколад со своих штанов, уж больно много с дупы вылилось.
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по факту навіть на "вогонь у відповідь" тра зробити запит та дочекатись дозволу. Бійці кажуть, шо дозволяють тільки четверть запитів
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Грамотная постановка вопроса , конкретная. Бьіть "за мир" и продолжать стрелять на Донбассе у РФ не получится , шпагат - но долго в єтой позе не простоишь...
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Соевые а как же АТО за неделю?Только Пеца мог такое булькнуть,и разводить людей целых пять лет,но у предателей всегда одинаковая судьба
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ну он же не Зеля - взять и отвести войска по первому указу Путина.

Порох берег УКРАИНУ. Потому выполнения Минских от Украины при Порохе Путин мог ждать до своей смерти и безответно.
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Бойові Півні з БПП,за п"ять років нічого не зробили для визволення Донбасу,одні здачі та зради.А тепер скавчать як шавки з під забору.Розвід військ,та заморозка конфлікту на 100 років,іншого виходу зараз нема.
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У Ляксєя Петровича Поросєнко є.УБД,отримували не тільки захистники України,а і покидьки,які приїздили до Краматорську попити горілки.
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Если поднимут вопрос только о разъединении сторон -это означает замороженный конфликт без перспективы разрешения. Украина, как страна, окажется в подвешенном состоянии и никаких серьёзных инвесторов (кроме покупки земли) не предвидется, как и серьёзного экономического подъёма с тысячадолларовыми зарплатами
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Как у Пороха получалось что только в санкции Россию загонял и на уступки не шел ? Они приходят к мысли что можно делать как порох или значительно хуже, но скопировать тоже не получается, значит один вариант ?
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Тобто задачі відновлення суверенітету на непідконтрольних територіях України нема.
Ну чо "сделалі ето вмєсте" ©
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Выбрали блдь дегенерата,мы у себя дома дефективный,и за каждый метр заплачено жизнью Воинов,какой нахрен развод войск,жид їбаний!!!
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной ЧапутовойИсточник: https://censor.net.ua/n3148663

А каким боком президент Словакии Зузана Чапутова к нормандской четверке..??
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Пеца подмахнул путину в 14-м вот и имеем проблему
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Диванное петино войско все негодуе))).Берите своего кумира и переходите уже в наступление на парашу,хоть какая то польза от вас будет)))А то с диванов как то не кошерно наступать)))
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Я давно предлагал собрать штурмовой батальон "Цензор".
Вот токо желающих слезть с дивана не нашлось )))
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уже более смелые отвоевали часть, но зеля хочет и это сдать
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при Порошенко (с мая 2014 по апрель 2019) отвоевали треть Донбасса - Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Счастье, Станицу Луганскую, Новоайдар, Старобельск, и т.д.
продолжить?
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Мариуполь
Счастье

Славянск

Краматорск

Северодонецк

Попасная

Авдеевка

Красногоровка

...
мало?

а что освободил зелупа
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дык.. ту самую *серую зону* и завоевывали.. я и говорю толку с нее без присутствия войск ООН?
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С 15го года отвоевали три посёлка.
Так можно 500 лет воевать.
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Вот как раз те кто отвоевали и знают ,что война это не мультики в телевизоре и не орут чего мы не наступаем.Кричат те которые дальше Клавы и диванов не ходили.
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А что толку разводить силы без ввода миротворческих сил ООН? Эту *серую зону* разве проблема потом занять?
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Це сир у мишеловці.Думаю саме так можно нарешті спригнути з Мінських домовленостей Петра Мародера.
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перемирия уже достигли, теперь разводить будет
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Ты не поверишь: в Станице Луганской после разведения не погиб никто.
Но ты -- не поверишь...
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а если отойти за карпаты, вообще ни один солдат всу не погибнет
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А тем временем "Ушаков назвал три условия для проведения встречи в «нормандском формате»".

То есть, просто для того, чтобы встретиться, рашка ставит условия. Еще раз: агрессор ставит условия для самого лишь проведения встречи о мире. Вот это Главнокомандующий! Мечта!
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Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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Тобто як нікому не потрібну?
А Свинярчуковій шоблі???
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Лол, у ватные животные разошлись))) та вас будут валить по всей Украине в случае попытки капитуляции. В Марике видел шо? Так вот ватан, записывай - чемодан вокзал рашка. Без вариантов для вас. Либо смерть.
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Що, пуйло вже забирає своїх заблукалих, повертає полонених, забирається з криму, виплачує репарації за вбивства, руйнування і грабунок?
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я правильно понимаю слово "разводить" ? у меня устойчивое чувство, что он в это слово вкладывает совсем другое значание, приминимое к лохам )))
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Не правильно.. разводить хотят обе стороны конфликта в разные стороны.. это обоюдный *развод* Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 6152
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Разведение сил и ввод миротворческих сил ООН по линии разграничения между ВСУ и сепаратистами единственный выход заморозить этот конфликт по подобию *приднестровского*.. брать Донбасс по условию Минска это бред.
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Час втрачено,тепер тільки заморозка,на 100 років,доки там всі не вимруть.
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Против *северного ветра* у ВСУ шансов нет - это прекрасно понимал Петя поэтому после Иловайска серьезные наступательные действия он не принимал.. при этом план )(уйла в том и заключается чтобы впихнуть Донбасс в Украину на своих условиях чтобы через Донецк влиять на Киев.. Донбасс не Крым )(уйлу он не нужен это рычаг давления не более того.
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Ось тому і непотрібно забирати Лугандон,час втрачено,та руїна з тим населенням,це камінюка на шиї,яка може втопити всю Україну.
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>Против *северного ветра* у ВСУ шансов нет
есть, тем более если провести мобилизацию, это ветром потому и называется потому что шифруются типа ихтамнеты, а на полномасштабный ввод войск для захвата чужой страны даже куйло сто раз подумает. сейчас не та ситуация как в 2014 когда можно было немного "ветра" ввести и это создавало перевес
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Миротоврци по линии разграничения - это хотелки ***** и вот это бред.
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То почему он тогда толкает Минском Донбасс в Украину с 2014 го года а не присоединяет его к себе как Крым?
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***** выполнил минские договоренности? Когда?
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ввод миротворцев будет означать ввод контингента рфских военнослужащих. На иные условия РФ не пойдет.
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В мире кроме РФ еще 197 стран.. что вам всем российских военнослужащих так хочется?
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Потому что РФ основатель ООН и член Совбеза с правом вето, который как раз таки и принимает решение и дело тут не в ваших хотелках, а в реальном взгляде на вещи.
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Это так.. но ведь всегда все можно решить путем переговоров было бы желание.. например ввод миротворцев третьих стран как Бразилия, Колумбия, Нигерия и тд..
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посудите сами. Согласна ли РФ на такие условия? да 250 процентов что нет. Патовая ситуация. Еще в 14 году были разговоры о миротворцах с тем что РФ введет свой контингент. Устраивает такое Украину? нет. Устаривает РФ , что будет третья сила? нет. Все попытки ветируются.
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Я считаю это единственным способом заморозки конфликта. другого пути в сложившейся ситуации не вижу просто.. единственный рычаг давления на РФ санкционная политика США и Европы было бы здорово если бы они хотя бы в этом РФ сумели продавить иначе либо Минск либо вечный вялотекущий конфликт и каждодневные потери.
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Рассуждаете Вы верно, вот только уж извините за резкость - есть "хотелки" . а есть реалии
и реалии таковы, что вероятно всего два исхода : 1) замороженное приднестровье-2
2) формула штайнмаера, с особым статусом, выборами , амнистией вот это все.
и пока что мы с Вами наблюдаем продвижение по второму варианту.
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в смысле считается как правопреемник СССР. со всеми вытекающими
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Так написана ж умова москалів щодо самого проведення зустрічі: визнання формули Ш.
А зе-Пристайко блеяв, що там не йдеться про виведення військ.
Гарно підіграли кацапні зе-покидьки.
Тепер: або забудьте про зустріч, або приймайте =наші= (кремлівські) умови.
зе-шайка, звичайно, згодна на формулу.

Цікаво, що на це скажуть Макрон і Меркель.
Додипломатувався блазень.

Про припинення вогню мови нема. Обстріли щодня. А тлі аби війська наші відводити.
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"Хочешь мира - готовься к войне"(с) Смысл выражения: мир стране гарантирует только ее надежная оборона, мощные вооруженные силы, которые отбивают у возможных агрессоров всякую охоту к нападению, других гарантий мира объективно не существует.(с)
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Одному мне видится, что президент никак не может порвать с кварталом? Стилистика, манера выступления... Ну, как будто смотришь очередной выпуск 95 к Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 5806
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отвод рашистских войск должен быть одновременным с заводом украинских на рашисско украинскую границу и ее контроль Украиной лишь после этого выборы...и выборы после того.когда вся власть в Донбассе будет украинская.паспортины ликвидированы и в 6 часов утра .как утренний насаз"ще не вмерла України,,,"
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Проиграет войну та странна, которая отказываться сопротивляться. Зелененький боягуз или предатель, который добровольно заставляет страну сопротивляться агрестору.
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