 Заявления по внешней политике тревожны, ожидаем выступление Пристайко в рамках часа вопросов к правительству, - Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Вы заявили, что правительство подало бюджет вовремя. Вовремя подало, но даже сейчас на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует его текст. Ведь там была графа с грамматической ошибкой. Важно, чтобы такие серьезные документы подавались без ошибок. Депутатские фракции ожидают текста бюджета, для того, чтобы мы могли над ним поработать ", - сказала Геращенко.

Геращенко обратилась к председателю Рады Дмитрию Разумкову с призывом пригласить на пятничное пленарное заседание министра финансов Оксану Маркарову и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Также я поддерживаю коллегу из фракции" Голос", чтобы в пятницу было не только выступление в рамках часа вопросов к правительству Маркаровой, но и Пристайко. Потому что те вещи, которые происходят сегодня в заявлениях по внешней политике, они чрезвычайно тревожны и парламент имеет право услышать наши позиции, в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию ", - подчеркнула она.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук предложил нардепам Верховной Рады подготовить вопросы к правительству относительно проекта Госбюджета-2020.

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