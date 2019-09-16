 Заявления по внешней политике тревожны, ожидаем выступление Пристайко в рамках часа вопросов к правительству, - Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп заявила нардеп Ирина Геращенко.
"Вы заявили, что правительство подало бюджет вовремя. Вовремя подало, но даже сейчас на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует его текст. Ведь там была графа с грамматической ошибкой. Важно, чтобы такие серьезные документы подавались без ошибок. Депутатские фракции ожидают текста бюджета, для того, чтобы мы могли над ним поработать ", - сказала Геращенко.
Геращенко обратилась к председателю Рады Дмитрию Разумкову с призывом пригласить на пятничное пленарное заседание министра финансов Оксану Маркарову и министра иностранных дел Вадима Пристайко.
"Также я поддерживаю коллегу из фракции" Голос", чтобы в пятницу было не только выступление в рамках часа вопросов к правительству Маркаровой, но и Пристайко. Потому что те вещи, которые происходят сегодня в заявлениях по внешней политике, они чрезвычайно тревожны и парламент имеет право услышать наши позиции, в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию ", - подчеркнула она.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук предложил нардепам Верховной Рады подготовить вопросы к правительству относительно проекта Госбюджета-2020.
Дано:
Была цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну
Еесть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну. (Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену).
Вопрос: на сколько снизят коммунальные?
Саме тому вугілляя купують тепер не в кого завгодно по 1741 ₴ за тону, а виключно у "Нефть Форс" Коломойського - 2500-2700 ₴ за тону.
Це правильно, патріотично, справедливо і є здійсненням мрій простого народу.
Я нічого не переплутав?
Він не репер, він клован
Зал побледнел.
(Жанне.) Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует.
Їхнє місце
біля парана "гальорці"..........
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СОЕВАЯ ТЫ ЧУВЫРЛА!!!
ЛУЧШЕ ТЕКСТ БЫЛ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ АБШИПКАМИ, ЧЕМ НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ ВАШЕЙ ВЛАСТЬЮ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБНИЩАНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
У МЕНЯ ПЕНСИЯ ДО ПРИХОДА ВАШЕЙ ШАКАЛАДНОЙ ВЛАСТИ БЫЛА $172
А В ТЕЧЕНИИ 5 лет ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ $71
ТО ЕСТЬ, ПРИ ВАШЕЙ СОЕВОЙ ШОБЛЕ, ПОЧТИ в 2.5 раза МЕНЬШЕ
ТАК ШО ХВАТИТ ВАМ УЖЕ РАБОТАТЬ, ГОТОВЬТЕСЬ НА НАРЫ.
ПОНЯТНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: ПРОКУРВОРОВ, СУДЕЙ, ДЕПУТАТОВ ВР, ЧИНОВНИКОВ ВЛАСТИ ..........................
ВОТ ТАК ЗАБОТИЛАСЬ ШАКАЛАДНАЯ ШОБЛА О ПРОСТЫХ ПЕНСИОНЕРАХ.
Геращенко хотела подколоть команду Зеленского, но оконфузилась сама
На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.
Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама.
Затем вице-спикер отредактировала свой пост.
https://www.unian.net/curiosities/10607298-gerashchenko-hotela-podkolot-komandu-zelenskogo-no-okonfuzilas-sama-foto.html
"ПАТРИОТКА" УКРАИНЫ ГЕРАЩЕНКО.................................