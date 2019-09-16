EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  51858  444
Все про:Мариуполь (3675) убийство (5336) наемники РФ (926) Джумаев (4)

 Убит боевик "ДНР" Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"16 сентября, в 11:50, в городе Мариуполь в подъезде многоэтажного жилого дома на лестничной площадке найден мертвым с огнестрельными ранениями Джумаев, 1991 г. р. Другие данные о погибшем и обстоятельства происшествия выясняются", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии

"Сегодня, 16 сентября, на ул. Воинов-осободителей в Левобережном районе Мариуполя расстреляли Романа Джумаева. Ровно в 11.36 в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был расстрелян наемник РФ "ДНР" Джумаев. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда скорой", - пишет местное издание 0629.

По предварительной информации, в наемника РФ выстрелили 7 раз.

В полиции Донетчины Цензор.НЕТ сообщили, что готовят заявление по данному вопросу, которое будет обнародовано в ближайшее время.

Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 01
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 02
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 03
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 04
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 05
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 06

Фото: mrpl.city

Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 07

Позже в сети появилась фотография застреленного

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Вчера прокуратура в очередной раз подала ходатайство об отводе судей, потому что именно они выпустили из-под стражи Джумаева в мае 2018 года, - рассказала Галина Однорог. - Но суд даже не стал рассматривать этот вопрос. Затем они рассмотрели ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания наемника РФ под стражей - и не стали его продлевать. 7 апреля Джумаев опять сможет выйти на свободу. Наемника РФ, который убивал наших "киборгов", выпускают на волю!"

Волонтер сообщила, что что решения Марьинского суда вызывают массу вопросов, потому что в мае прошлого года именно этот суд уже один раз выпустил наемника РФ под домашний арест. Джумаев обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258−3 У К Украины (создание террористической группы или организации, или участие в ней, а также содействие созданию или деятельности террористической группы или организации) Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Активисты подчеркивают, что обвиняемых по таким "тяжелым" статьям освобождать из-под стражи — незаконно.

"Общественники Мариуполя и Киева еще 3 января направили в Верховный совет правосудия с требованием дать оценку действиям судей Марьинского районного суда, — говорит Галина Однорог. — Нашу жалобу подписали 6 человек, в том числе бывший судья Конституционного суда. Такую же жалобу в еще в мае прошлого года в Верховный совет правосудия направила прокуратура. Но они до сих пор не рассмотрены, потому что для этого судей необходимо сначала отстранить от рассмотрения дела. А все ходатайства об их отстранении судьи отклоняют".

Также активисты подозревают, что судьи рассчитывают принять решение по Джумаеву не привлекая общественного внимания, "по-тихому", потому что заседания суда по делу наемника РФ, по странному стечению обстоятельств, проводились именно тогда, когда в суд не приходили активисты. Но каждый раз, когда к зданию суда съезжались общественники, заседания под разными предлогами, отменялись.

"Заседание переносили несколько дней подряд, когда к суду приезжали активисты, - рассказала Галина Однорог. - Например, вчера заседание не состоялось потому, что судьи находись в совещательной комнате по другому делу. Через пол часа, после того, как объявили о переносе заседания, они из этой комнаты вышли. А значит, вполне могли рассмотреть и дело Джумаева. Но не стали этого делать потому, что в суд приехали десятки активистов со всей области. Складывается впечатление, что суд хочет принять решение "по-тихому", может даже оправдать наемника РФ и выпустить".

В то же время активисты, требующие справедливого наказания для преступника, стали получать угрозы со стороны родственников наемника РФ. Галина Однорог рассказала, что вчера вечером, после заседания суда, который решил отпустить наемника РФ, ей позвонила женщина, которая представилась матерью Романа Джумаева, и стала угрожать.

"Мне позвонила мать Джумаева и заявила, что она собрала на меня компромат, а также стала угрожать моим детям, - говорит волонтер. - Она сказала, что я тоже мать и спросила, не боюсь ли я, что с моими детьми что-то случится. После этого мне сообщили, что по тому адресу, где я была ранее прописана, меня искала некая женщина".

Галина Однорог говорит, что угрозы стали поступать сразу после того, как она оставила свой телефонный номер на заявлении в суде. Волонтер обратилась по поводу угроз в полицию.

Журналисты связались с матерью наемника РФ, Людмилой Омельченко — она отрицает все обвинения. По ее словам, она действительно звонила Галине Однорог, но лишь для того, чтобы попросить о встрече и поговорить о… деятельности активистки, не связанной с делом ее сына.

"Я с 2014 года не боюсь таких, как Джумаев и его родственники, - заявила Галина Однорог. - Наемник РФ должен получить срок согласно закону Украины. И судьи, которые его защищают, тоже должны понести наказание. Это дело чести. И мы должны довести его до конца, в память о тех, кто погиб от рук таких Джумаевых".

Суд по делу Джумаева еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения Джумаеву на домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3148651
 
   
 Топ комментарии
 
первый "амнистированный" пошел.... У понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт. - Цензор.НЕТ 1035
 показать весь комментарий
 
суд Линча. судьи, отпускавшие и покрывавшие на очереди?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Смерть москалським окупантам та рузьгємірцям смерть.
 показать весь комментарий
 
 
Не убили а казнили как собаку бешенную теперь твари спать спокойно все остальние небудут .Слава Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Дай Бог вам ,кто сделал! С почином! А то ****** уже понесло!!
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь следующими будут продажные сепарские судьи, очень верю, что это не конец!
 показать весь комментарий
 
 
Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево.

Судьи ватники конченные.
Сенцову только за мысль которую прочитали по голове дали 22 года. А здесь конченные суды.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала обрадовался думал его наши завалили, а потому вдруг понял, что судя по контенту новостям это могли быть чисто криминальные разборки. В любом случае говно смыли в унитаз, но сколько же его осталось еще этой мрази, особенно на Донетчине.
 показать весь комментарий
 
 
Так и надо предателю, российскому коллаборанту. Если нет в Украине власти будет Суд Линча но тогда и остатки власти сметут.
 показать весь комментарий
 
 
В ******** она есть? а ольгинский бот? Или с какого перепугу немчики лезут на украинские сайты?
 показать весь комментарий
 
 
ты ольгинский бот, провокатор? Все украинцы знают какая большая есть украинская диаспора. Не удастся тебе нас украинцев поссорить. Зря деньги путлера получаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, справедливость свершилась, браво!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот из-за такого на Западе нашу страну и считают нецивилизованной... Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі - Цензор.НЕТ 9813 Ведь по сути произошла внесудебная казнь по политическим мотивам, что гораздо хуже простого убийства...
 показать весь комментарий
 
Иди отсюда бот ольгинский. мало кто завалили руцкае быдло
 показать весь комментарий
 
 
Какая политика? Пристрелили убийцу. Но его убрали свои же для провокаций.
 показать весь комментарий
 
 
Отыгрался куй на скрипке хоть и музыку любил.
 показать весь комментарий
 
 
судьи,отпустившие сепара,после етого убийства-напряглись
 показать весь комментарий
 
Суд штука объективно необходимая сложному обществу.
Нет суда государства - будет суд общества. Это же просто неизбежно!!!
 показать весь комментарий
 
 
133 вподобайки під текстом...
5 років по тому я і уявити собі не могла, що буду ставити лайки+ під такими новинами.
Нехай земля буде загиблому ковдрою товщиною в 2 метри.
 показать весь комментарий
 
 
> суд отпустил наемника РФ под домашний арест

Хроники Капитуляции! Зедибилы вы сделали это в...

>3 мая 2018 года

уууппссс....
 показать весь комментарий
 
Дякую справжнім суддям за чесний , справедливий вирок цій тварині . А виродки в мантіях - нехай будуть прокляті .
 показать весь комментарий
 
 
Цікавіше було б читати : Сьогодні вбиті усі судді, які відпустили бойовика ..під домашній арешт
 показать весь комментарий
 
 
Суддів потрібно "мочити" в першу чергу, суддів!!!
 показать весь комментарий
 
 
Все таки є в світі правда . А добро - сильніше ніж зло .
 показать весь комментарий
 
И что... судьи до сих пор ездят на несгоревших джипах ?
 показать весь комментарий
 
 
Так от ти який "самий чесний і гуманний суд на світі"😁
 показать весь комментарий
 
 
Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі - Цензор.НЕТ 6268

ЯРОШ - «Высшее Правосудие всегда свершается … Еще раз, пользуясь гуманистическими принципами, обращаюсь к врагам Украины: «Сдавайтесь украинским правоохранителям! Добровольно садитесь в украинские тюрьмы и не выходите оттуда! Потому что кара Божья неотвратимо придет!». Слава Нации! Смерть врагам!»
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, для полноты понимания: ехал сегодня с работы и просто офигел (я думал, что в Марик Президент или еще кто приехал!!!) На каждой крупной развязке патрули с автоматами, тормозят и досматривают машины. Полисы в брониках, касках и с автоматами. Я такого изобилия оружия в мирном городе с 2015-го не помню!!!
 показать весь комментарий
 
https://www.0629.com.ua/news/2514000/policia-obnarodovala-primety-ubijcy-dzumaeva
 показать весь комментарий
 
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"... (с) Це я до того,що якщо держава не забезпечує правосуддя,то тоді правосуддя здійснюють прості громадяни.Бо по іншому ніяк. А суддям теж не заважало б замислитись,а то і до них можуть колись так у двері позвонити...
 показать весь комментарий
 
 
Это ржака! Судьи думали, что отмазывают сепарка от правосудия и законного наказания, а по факту на тот свет отправили. А так бы пришлось этот кусок гавна ещё кормить на зоне лет десять, а потом он бы тихонько вышел и жил среди нас.
 показать весь комментарий
 
 
Давно не было хороших новостей. А тут - бальзам прям
 показать весь комментарий
 
Ай да молодцы ребята , вот так бы всю падаль сепарскую прокацапскую проредить автоматной очередью и судей продажных заодно. Респект , это самый эффективный метод.
 показать весь комментарий
 
 
гарна новина, нк теперь следующими должны быть судьи, эти падлы еще похлеще зашквареного задрота
 показать весь комментарий
 
 
надо было судью,который освободил его
 показать весь комментарий
 
 
Очень станно что только сейчас началось учитывая сколько погибло наших парней и каждого родня! Я думал будут мочить пачками всяких Штеп, Медведчуков и т.д.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх