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Все про:Мариуполь (3675) убийство (5333) наемники РФ (926) Джумаев (4)

 Убит боевик "ДНР" Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"16 сентября, в 11:50, в городе Мариуполь в подъезде многоэтажного жилого дома на лестничной площадке найден мертвым с огнестрельными ранениями Джумаев, 1991 г. р. Другие данные о погибшем и обстоятельства происшествия выясняются", - сообщает издание.

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"Сегодня, 16 сентября, на ул. Воинов-осободителей в Левобережном районе Мариуполя расстреляли Романа Джумаева. Ровно в 11.36 в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был расстрелян наемник РФ "ДНР" Джумаев. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда скорой", - пишет местное издание 0629.

По предварительной информации, в наемника РФ выстрелили 7 раз.

В полиции Донетчины Цензор.НЕТ сообщили, что готовят заявление по данному вопросу, которое будет обнародовано в ближайшее время.

Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 01
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 02
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 03
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 04
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 05
Убит боевик ДНР Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе 06

Фото: mrpl.city

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Вчера прокуратура в очередной раз подала ходатайство об отводе судей, потому что именно они выпустили из-под стражи Джумаева в мае 2018 года, - рассказала Галина Однорог. - Но суд даже не стал рассматривать этот вопрос. Затем они рассмотрели ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания наемника РФ под стражей - и не стали его продлевать. 7 апреля Джумаев опять сможет выйти на свободу. Наемника РФ, который убивал наших "киборгов", выпускают на волю!"

Волонтер сообщила, что что решения Марьинского суда вызывают массу вопросов, потому что в мае прошлого года именно этот суд уже один раз выпустил наемника РФ под домашний арест. Джумаев обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258−3 У К Украины (создание террористической группы или организации, или участие в ней, а также содействие созданию или деятельности террористической группы или организации) Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Активисты подчеркивают, что обвиняемых по таким "тяжелым" статьям освобождать из-под стражи — незаконно.

"Общественники Мариуполя и Киева еще 3 января направили в Верховный совет правосудия с требованием дать оценку действиям судей Марьинского районного суда, — говорит Галина Однорог. — Нашу жалобу подписали 6 человек, в том числе бывший судья Конституционного суда. Такую же жалобу в еще в мае прошлого года в Верховный совет правосудия направила прокуратура. Но они до сих пор не рассмотрены, потому что для этого судей необходимо сначала отстранить от рассмотрения дела. А все ходатайства об их отстранении судьи отклоняют".

Также активисты подозревают, что судьи рассчитывают принять решение по Джумаеву не привлекая общественного внимания, "по-тихому", потому что заседания суда по делу наемника РФ, по странному стечению обстоятельств, проводились именно тогда, когда в суд не приходили активисты. Но каждый раз, когда к зданию суда съезжались общественники, заседания под разными предлогами, отменялись.

"Заседание переносили несколько дней подряд, когда к суду приезжали активисты, - рассказала Галина Однорог. - Например, вчера заседание не состоялось потому, что судьи находись в совещательной комнате по другому делу. Через пол часа, после того, как объявили о переносе заседания, они из этой комнаты вышли. А значит, вполне могли рассмотреть и дело Джумаева. Но не стали этого делать потому, что в суд приехали десятки активистов со всей области. Складывается впечатление, что суд хочет принять решение "по-тихому", может даже оправдать наемника РФ и выпустить".

В то же время активисты, требующие справедливого наказания для преступника, стали получать угрозы со стороны родственников наемника РФ. Галина Однорог рассказала, что вчера вечером, после заседания суда, который решил отпустить наемника РФ, ей позвонила женщина, которая представилась матерью Романа Джумаева, и стала угрожать.

"Мне позвонила мать Джумаева и заявила, что она собрала на меня компромат, а также стала угрожать моим детям, - говорит волонтер. - Она сказала, что я тоже мать и спросила, не боюсь ли я, что с моими детьми что-то случится. После этого мне сообщили, что по тому адресу, где я была ранее прописана, меня искала некая женщина".

Галина Однорог говорит, что угрозы стали поступать сразу после того, как она оставила свой телефонный номер на заявлении в суде. Волонтер обратилась по поводу угроз в полицию.

Журналисты связались с матерью наемника РФ, Людмилой Омельченко — она отрицает все обвинения. По ее словам, она действительно звонила Галине Однорог, но лишь для того, чтобы попросить о встрече и поговорить о… деятельности активистки, не связанной с делом ее сына.

"Я с 2014 года не боюсь таких, как Джумаев и его родственники, - заявила Галина Однорог. - Наемник РФ должен получить срок согласно закону Украины. И судьи, которые его защищают, тоже должны понести наказание. Это дело чести. И мы должны довести его до конца, в память о тех, кто погиб от рук таких Джумаевых".

Суд по делу Джумаева еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения Джумаеву на домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3148651
 
 
 Топ комментарии
 
суд Линча. судьи, отпускавшие и покрывавшие на очереди?
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Сльозы на моих глазах мешают мне говорить!!! "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 174 "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1583
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Награда нашла героя. Дико конечно писать такое, но что делать с теми кто натворил столько бед простым людям. Зло ДОЛЖНО вернуться к тому кто его породил хоть в мавзолее хоть в кремле. Карфаген будет разрушен. Аминь.
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Ничего особенного, у него совесть просто не выдержала и решил застрелиться. И так 20 раз. Какое тут может быть расследование?
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Формула "Джумаева" по имплиментации минских договоренностей))
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а где же фото самого виновника торжества?
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Я в захваті!!! Нарешті країна починає прокидатися!
Героям Слава!!!
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классическое самоубийство. раздули с мухи слона
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Таки да. Тіки незрозуміло - нашо ото було двері відкривати, при зачинених не міг застрелитися, чи шо?
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В Украине должен быть создан (организован из числа ветеранов войны с россией) тайный отряд по уничтожению врагов государства (цель - сепары и российские вояки)... такой себе аналог Израильского Центра С. Визенталя (кому интересно погуглите) только цель российские террористы!
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А я думаю, що вата сама свого порішала, щоб мирний план не діяв...
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Хто б не вбив цю мерзоту - нехай тебе ніколи не знайдуть! )
Коли судова система самоусувається від своїх прямих обов'язків, шлях до справедливості кожен обирає сам...
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Очередь огромна - рыги, судьи, новые-старые лица сдающие Украину
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Хорошие судьи..Знали что если его отпустят..то его завалят...и отпустили..Респект!!!
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Потрібно розпочінати з суддів. І доречі, руб за сто даю, що тіх хто грохнув Джумаєва знайдуть і закриють без права внесення застави. Згадайте хлопців які ліквідували урода Бузину. Сидять до цих пір і ніяка **** не проводить акцію з вимогою їх звільнення.
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Ты не сравнивай хер с пальцем.Бузину завалили бандиты за борзое поведение перед их авторитетом.Никакой он не политическая жертва.
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Та начебто вже давненько їх відпустили. Кацапи вили.
Хоча я думаю що, Бузину і Калашнікова замочили свої ж за липкі руки. Через них фінансувалася "руSSкая весна" але далеко не всі гроші потрапили до виконавців.
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Слідом за цією сволотою повинна відправитися вся колегія суду, що його відпустила.
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Він не найманець,він терорист,і заробив те на що заслуговує.Собаці собача смерть.
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Прикидываю,как зачесалось в одном месте у Шуфрича и ко.
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Зеленский позвонил Баканову по поводу этого черта
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Они должны знать, что для них домашний арест это почти гарантированная смерть от народа Украины! Те, кто это сделал - молодцы.
А судей таких необходимо лишать званий и выгонять с позором. Пару бы случаев несоответствия занимаемой должности и с домашними арестами сепарам было бы покончено.
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Низко кланяюсь людям,которые освобождают страну от всякой мрази, предателей,сепаратистов и прочего дерьма.
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а если бы тачку с рудой на желтых водах на зоне катал , до сих пор бы живой был. а шо судья по этому поводу думает?
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суддя мабуть видихнув з поегшенням. Справа безперспективна була.
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ну выдыхать з полегшенням он (суддя) будет после того как сможет перед комиссией обосновать правильность своего решения по поводу освобождения от судебной ответственности преступника использовавшего незарегистрированное огнестрельное и другое боевое оружия против государства под названием Украина. я тут безперспективности совсем не вижу а вижу лишь прорашистский настрой служителя фемиды!!! или я не прав?
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1. Задуматись суддям;
2. Задуматись а ля джумаєвим (до речі , як там почувається те чмо, що ображало АТО-вця?)
про тлінність життя.
3. Замислитись багданам та їх патронам про "червоні лінії" і таке інше....etc.
Всі коментарі, надихають але
ДЕ ЄНОТИК?
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Питання не в тому що, довго. Питання в тому щоб чисто.
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следующий в программе подочистки - портнов
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Обов'язково потрібно постукати й до судді!
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Контрольный, небось, в задницу делали?
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конечно, об этом никто и никогда не узнает, но все равно интересно: кто грохнул. Узнал бы, при встрече бы руку пожал....
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Пускай передаёт привет Кобзону)))) от имени Донбаса!
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интересно, какая была мотивация судей, которые дважды (!) отпускали его- если предположить, что материальная( это не 100 $), то кто проплатил, если предположить, что по просьбе- кто такой влиятельный и напоследок- если судьи идейные (сторонники дыры/лыры) то имеют ли они право судить кого-либо именем Украины ?
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Таких неуравновешенных людей нудно держать под присмотром. А без присмотра он без всякой причины взял и самоубился.
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Поскользнулся, упал на пистолет, курок нажался 8 раз). Нещасный случай конечно. Земля стекловатой.
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Починати розстріли потрібно не з бойовиків, а з суддів...
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Панове, подивіться на рила сволоти, що його двічі звільняла.

https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/111-145.jpg

https://pl.com.ua/sudi-povtorno-osvobodili-boevika-kotoryj-ubival-kiborgov/
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Ну, тюрма теж нічого не гарантує. Якщо хтось пам'ятає театралку Марину Меньшикову, яка на АТОвця в антракті кинулася з молотком то, вона теж якось невдало простирадло вирішила в камері посушити.
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все одно мало здохлих адептів руSSкого міра...кожний день по 100 штук козломордих "іхтамнєтів" треба двусотити..., тоді дуже швидко закінчиться "гражданская" війна в Україні..

треба тих горе "суддів" відправити за терористом....напевно, харківський варіант,ще нічим горе суддів не навчив.....
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пусть каждая рашистская падаль, освобожденная судом помнит - для них тюрьма, самое безопасное место в Украине!
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