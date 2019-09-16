 Убит боевик "ДНР" Джумаев, освобожденный судом в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"16 сентября, в 11:50, в городе Мариуполь в подъезде многоэтажного жилого дома на лестничной площадке найден мертвым с огнестрельными ранениями Джумаев, 1991 г. р. Другие данные о погибшем и обстоятельства происшествия выясняются", - сообщает издание.

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"Сегодня, 16 сентября, на ул. Воинов-осободителей в Левобережном районе Мариуполя расстреляли Романа Джумаева. Ровно в 11.36 в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был расстрелян наемник РФ "ДНР" Джумаев. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда скорой", - пишет местное издание 0629.

По предварительной информации, в наемника РФ выстрелили 7 раз.

В полиции Донетчины Цензор.НЕТ сообщили, что готовят заявление по данному вопросу, которое будет обнародовано в ближайшее время.













Фото: mrpl.city

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Вчера прокуратура в очередной раз подала ходатайство об отводе судей, потому что именно они выпустили из-под стражи Джумаева в мае 2018 года, - рассказала Галина Однорог. - Но суд даже не стал рассматривать этот вопрос. Затем они рассмотрели ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания наемника РФ под стражей - и не стали его продлевать. 7 апреля Джумаев опять сможет выйти на свободу. Наемника РФ, который убивал наших "киборгов", выпускают на волю!"

Волонтер сообщила, что что решения Марьинского суда вызывают массу вопросов, потому что в мае прошлого года именно этот суд уже один раз выпустил наемника РФ под домашний арест. Джумаев обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258−3 У К Украины (создание террористической группы или организации, или участие в ней, а также содействие созданию или деятельности террористической группы или организации) Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Активисты подчеркивают, что обвиняемых по таким "тяжелым" статьям освобождать из-под стражи — незаконно.

"Общественники Мариуполя и Киева еще 3 января направили в Верховный совет правосудия с требованием дать оценку действиям судей Марьинского районного суда, — говорит Галина Однорог. — Нашу жалобу подписали 6 человек, в том числе бывший судья Конституционного суда. Такую же жалобу в еще в мае прошлого года в Верховный совет правосудия направила прокуратура. Но они до сих пор не рассмотрены, потому что для этого судей необходимо сначала отстранить от рассмотрения дела. А все ходатайства об их отстранении судьи отклоняют".

Также активисты подозревают, что судьи рассчитывают принять решение по Джумаеву не привлекая общественного внимания, "по-тихому", потому что заседания суда по делу наемника РФ, по странному стечению обстоятельств, проводились именно тогда, когда в суд не приходили активисты. Но каждый раз, когда к зданию суда съезжались общественники, заседания под разными предлогами, отменялись.

"Заседание переносили несколько дней подряд, когда к суду приезжали активисты, - рассказала Галина Однорог. - Например, вчера заседание не состоялось потому, что судьи находись в совещательной комнате по другому делу. Через пол часа, после того, как объявили о переносе заседания, они из этой комнаты вышли. А значит, вполне могли рассмотреть и дело Джумаева. Но не стали этого делать потому, что в суд приехали десятки активистов со всей области. Складывается впечатление, что суд хочет принять решение "по-тихому", может даже оправдать наемника РФ и выпустить".

В то же время активисты, требующие справедливого наказания для преступника, стали получать угрозы со стороны родственников наемника РФ. Галина Однорог рассказала, что вчера вечером, после заседания суда, который решил отпустить наемника РФ, ей позвонила женщина, которая представилась матерью Романа Джумаева, и стала угрожать.

"Мне позвонила мать Джумаева и заявила, что она собрала на меня компромат, а также стала угрожать моим детям, - говорит волонтер. - Она сказала, что я тоже мать и спросила, не боюсь ли я, что с моими детьми что-то случится. После этого мне сообщили, что по тому адресу, где я была ранее прописана, меня искала некая женщина".

Галина Однорог говорит, что угрозы стали поступать сразу после того, как она оставила свой телефонный номер на заявлении в суде. Волонтер обратилась по поводу угроз в полицию.

Журналисты связались с матерью наемника РФ, Людмилой Омельченко — она отрицает все обвинения. По ее словам, она действительно звонила Галине Однорог, но лишь для того, чтобы попросить о встрече и поговорить о… деятельности активистки, не связанной с делом ее сына.

"Я с 2014 года не боюсь таких, как Джумаев и его родственники, - заявила Галина Однорог. - Наемник РФ должен получить срок согласно закону Украины. И судьи, которые его защищают, тоже должны понести наказание. Это дело чести. И мы должны довести его до конца, в память о тех, кто погиб от рук таких Джумаевых".

Суд по делу Джумаева еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения Джумаеву на домашний арест.