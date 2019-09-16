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 Происшествия, Общество
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Все про:Мариуполь (3675) убийство (5333) наемники РФ (926)

 "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

"16 сентября, в 11:50, в городе Мариуполь в подъезде многоэтажного жилого дома на лестничной площадке найден мертвым с огнестрельными ранениями Джумаев, 1991 г. р. Другие данные о погибшем и обстоятельства происшествия выясняются", - сообщает издание.

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"Сегодня, 16 сентября, на ул. Воинов-осободителей в Левобережном районе Мариуполя расстреляли Романа Джумаева. Ровно в 11.36 в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был расстрелян наемник РФ "ДНР" Джумаев. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда "скорой"., - пишет местное издание 0629.

В полиции Донетчины Цензор.НЕТ сообщили, что готовят заявление по данному вопросу, которое будет обнародовано в ближайшее время.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года — под донецким аэропортом и зимой 2015 — в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года — за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Вчера прокуратура в очередной раз подала ходатайство об отводе судей, потому что именно они выпустили из-под стражи Джумаева в мае 2018 года, — рассказала Галина Однорог. — Но суд даже не стал рассматривать этот вопрос. Затем они рассмотрели ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания наемника РФ под стражей — и не стали его продлевать. 7 апреля Джумаев опять сможет выйти на свободу. Наемника РФ, который убивал наших "киборгов", выпускают на волю!"

Волонтер сообщила, что что решения Марьинского суда вызывают массу вопросов, потому что в мае прошлого года именно этот суд уже один раз выпустил наемника РФ под домашний арест. Джумаев обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258−3 У К Украины (создание террористической группы или организации, или участие в ней, а также содействие созданию или деятельности террористической группы или организации) Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Активисты подчеркивают, что обвиняемых по таким "тяжелым" статьям освобождать из-под стражи — незаконно.

"Общественники Мариуполя и Киева еще 3 января направили в Верховный совет правосудия с требованием дать оценку действиям судей Марьинского районного суда, — говорит Галина Однорог. — Нашу жалобу подписали 6 человек, в том числе бывший судья Конституционного суда. Такую же жалобу в еще в мае прошлого года в Верховный совет правосудия направила прокуратура. Но они до сих пор не рассмотрены, потому что для этого судей необходимо сначала отстранить от рассмотрения дела. А все ходатайства об их отстранении судьи отклоняют".

Также активисты подозревают, что судьи рассчитывают принять решение по Джумаеву не привлекая общественного внимания, "по-тихому", потому что заседания суда по делу наемника РФ, по странному стечению обстоятельств, проводились именно тогда, когда в суд не приходили активисты. Но каждый раз, когда к зданию суда съезжались общественники, заседания под разными предлогами, отменялись.

"Заседание переносили несколько дней подряд, когда к суду приезжали активисты, — рассказала Галина Однорог. — Например, вчера заседание не состоялось потому, что судьи находись в совещательной комнате по другому делу. Через пол часа, после того, как объявили о переносе заседания, они из этой комнаты вышли. А значит, вполне могли рассмотреть и дело Джумаева. Но не стали этого делать потому, что в суд приехали десятки активистов со всей области. Складывается впечатление, что суд хочет принять решение "по-тихому", может даже оправдать наемника РФ и выпустить".

В то же время активисты, требующие справедливого наказания для преступника, стали получать угрозы со стороны родственников наемника РФ. Галина Однорог рассказала, что вчера вечером, после заседания суда, который решил отпустить наемника РФ, ей позвонила женщина, которая представилась матерью Романа Джумаева, и стала угрожать.

"Мне позвонила мать Джумаева и заявила, что она собрала на меня компромат, а также стала угрожать моим детям, — говорит волонтер. — Она сказала, что я тоже мать и спросила, не боюсь ли я, что с моими детьми что-то случится. После этого мне сообщили, что по тому адресу, где я была ранее прописана, меня искала некая женщина".

Галина Однорог говорит, что угрозы стали поступать сразу после того, как она оставила свой телефонный номер на заявлении в суде. Волонтер обратилась по поводу угроз в полицию.

Журналисты "Вчасно" Мы связались с матерью наемника РФ, Людмилой Омельченко — она отрицает все обвинения. По ее словам, она действительно звонила Галине Однорог, но лишь для того, чтобы попросить о встрече и поговорить о… деятельности активистки, не связанной с делом ее сына.

"Я с 2014 года не боюсь таких как Джумаев и его родственники, — заявила Галина Однорог. — Наемник РФ должен получить срок согласно закону Украины. И судьи, которые его защищают, тоже должны понести наказание. Это дело чести. И мы должны довести его до конца — в память о тех, кто погиб от рук таких Джумаевых".

Источник: https://censor.net.ua/n3148651
 
 
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С ним-то хер, но теперь власть начнет арестовывать активистов - всех, кто протестовал. Будут шить им обвинения в убийстве. А судить будут те же продажные шлюхи.
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Долгих лет жизни и крепкого хдоровья зашкваренному.
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Красавы,если найдут,то нужно представить к награде,а того кто найдет отправить к этому козлику.
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по радостным картинкам сразу понятно, что в стране нет гражданской войны "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 6766
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Сльозы на моих глазах мешают мне говорить!!! "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 174 "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1583
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Так нельзя. Прицепом с ним и судей нужно - так правильно.
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суд Линча. судьи, отпускавшие и покрывавшие на очереди?
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так и этого не на камеры самошкварили.
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Пусть теперь задумаются судьи, которые отпускают бандиов. Следующие они.
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Мелко плаваешь! Кроме ПМ, ТТ и АК, у нормальных ребят есть РПГ. Прежде чем ехать на Формуле1 (им Штайнмайера) некоторые гонщики в Киеве с израильскими паспортами призадумаются.
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Молодці. Вот для чого добровольці пійшли з передової. Бо передава вже і в тилу зявляється.
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Под домашний арест, понятно? А вот если поймают тех людей, которые его нашпиговали, то их закроют быстро и очень по-настоящему.
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"Домашний арест" в Украине - это чтобы забыли и чел свалил на все четыре. Тут не прокатило почему-то. А деньги за "домашний кто-то взял, придётся ответить. Думаю, это не последний жмур в этом деле.
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Вот только не надо этих грязных инсинуаций. Он просто не выдержал мук совести и умер сам. Не надо искать виновных. 😉
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Честная наша полиция сейчас скажет, что это убийство! Но это же не так! Это изощрённое самоубийство, с попыткой замазать невиновных граждан, которые может мимо шли...
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наші пречесні *вовини суди* їх відпускають, а дехто опісля доводить діло до логічного кінця. як сказано в класика: туди й йому дорога, пі..су
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Ваші ПЕС....дячі реХформовані суди відпускають !? "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 6703
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пецьою реформовано аж верховний суд, і з нуля вищий антикорс. тож кого випустив верховний суд? можна хош одне призвіще? чи канхвєтка зелена в роті мішає "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4042
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Ні. Поки що Пеціни. Це ще Пепіна "потужна судова рехворма" діє.
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Ещё и бы и судью, что отпустил его, рядом положить не мешало бы...
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..От от .....можливо ті у *мантях* трошки *задумаються * !
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Что-то часто судьи отпускают преступников, может пора вплотную заняться финансовым состоянием судей и их родственников, на которых они могут отписать имущество.
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Воин-асвабадитель с улици Воинов-освободителей превратился в гучу говна
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Гостра форма отруєння свинцем.
Ось вам і вплив екології на організм суспільства...
А в тюрмі був би живий.
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Дуже файно. Ещё бы и судей - тварей. И так хорошо на душе стало, легко, после этой новости.
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Там где не работает закон - работает суд Линча. Все справедливо.
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Після історії з Цемахом розстріл Джумаєва закономірний
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Віноват суд. В колонии он бі просто стал петушком и все
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Какой смысл открывать уголовное производство, если нету состава преступления?
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какой же он наемник рф? просто защищал свою землю от майданутых фашистов
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свою землю не защищают за погащение кредита, корторый пропил
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А завтра может и к СУДЬЯМ в гости придут?
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наконец-то..., суд в Украине помер, да здравствует суд Линча..., многие лета тем, кто осуществил это святое дело, всем остальным подобным, приготовится....
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Отличная новость. Может и к судьям Окружного суда заслуженная награда придёт. Хоть бояться начнут шлюхи портновские
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Невже в нас "Бетман" з"явився?
ЗЄля - випускай іще обдроченців під домашній арешт!
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Упорно избегают называть национальность и гражданство...
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