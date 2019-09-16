 Миллионы гектаров ежегодно продаются с помощью сотни схем, - Богдан о необходимости принятия закона о рынке земли

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы задекларировали, что земля находится в частной собственности, но владелец не может ее продавать. Это абсолютный бред, потому что через юридические механизмы эти земли продаются. У нас миллионы гектаров ежегодно продаются. По всем банковским системам аренда на 49 лет - это самый простой механизм - приравнивается к праву собственности, а у нас есть еще сотня других механизмов, как переоформить собственность на землю", - отметил Богдан.

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Глава ОП уверен, что противниками продажи земли в основном являются владельцы крупных агрохолдингов, а также те, кто землей не владеет.

"Они долгие годы выстраивали информационную политику, это зло - приедут какие-то американцы, китайцы и купят всю землю. Но землю ты не вывезешь, неважно, кто ее владелец. Если актив в Украине - завод, фабрика, земля, - то налоги будут платиться здесь, и земля все равно всегда будет оставаться в Украине", - подчеркнул Богдан.