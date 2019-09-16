 Миллионы гектаров ежегодно продаются с помощью сотни схем, - Богдан о необходимости принятия закона о рынке земли

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы задекларировали, что земля находится в частной собственности, но владелец не может ее продавать. Это абсолютный бред, потому что через юридические механизмы эти земли продаются. У нас миллионы гектаров ежегодно продаются. По всем банковским системам аренда на 49 лет - это самый простой механизм - приравнивается к праву собственности, а у нас есть еще сотня других механизмов, как переоформить собственность на землю", - отметил Богдан.
Глава ОП уверен, что противниками продажи земли в основном являются владельцы крупных агрохолдингов, а также те, кто землей не владеет.
"Они долгие годы выстраивали информационную политику, это зло - приедут какие-то американцы, китайцы и купят всю землю. Но землю ты не вывезешь, неважно, кто ее владелец. Если актив в Украине - завод, фабрика, земля, - то налоги будут платиться здесь, и земля все равно всегда будет оставаться в Украине", - подчеркнул Богдан.
Узбагойся!
Аналогия. Клиент пришел в бордель. Долго-долго выбирал и в конце - сам себя вдул, и ещё снял это на видео (неимоверно этим гордясь). И вот он выходя из "нумеров" с удивлением узнает что он ещё и ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ! За "визит".
Если что, я горячо приветствую наезды на бизнес, ФОПы, инвесторов, айти, etc. Возвращение разнарядок на таможне, отмены централизации, налоговых проверок - весь этот мутный блевотный капец реально заставит быдло страдать. Чем хуже - тем лучше. Контрасты, контрасты!
Вы не видели изменений, вы блевали говном на все вокруг, вам было мало, дорого, вы таскали гэбнявые фейки и распространяли гэбнявую пропаганду за бизнес на крови и оффшоры. Вы срать не могли от Юрика без образования и кума во власти - теперь, гниды, вас окружает все это в реальном времени.
Ешь.Те!
ХВАТИТ ЧТО ЗАВОДЫ РАШКА. КУПИЛА И ВСЕ ОСТАНОВИЛА.
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что во фракции"Слуга народа" есть люди, которые продавали на рынке фрукты или были свадебными фотографами, но задача состоит в том, чтобы сделать из них команду.
Сложности во взаимодействии Офиса президента Украины и фракции"Слуга народа" могут возникать из-за "разных кругов общения". Такое мнение в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 16 сентября, выразил глава ОПУ Андрей Богдан.
На вопрос "Как вы реагируете на жалобы представителей "Слуги народа", что ОПУ хочет сделать из них "ручных животных"?" Богдан ответил: "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества".
"Наука не установила, кто такой психически здоровый человек. У каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать. Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - пожалуй, мы расценим его как врага", - добавил он.
Богдан считает, что возмущения в "Слуге народа" не будет увеличиваться.
"Есть 254 человека, большинство из которых пришли не из твоего круга общения. Абсолютное большинство. Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди. Часть людей пришла реально из Facebook, как Елизавета Богуцкая. Часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть те, кого давали областные штабы. Есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр. Есть люди от BRDO, которых привел [премьер-министр Украины] Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - добавил глава ОПУ.
Он заявил, что "Слуга народа" сформировалась "без копейки денег".
"Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду", - заявил Богдан.
21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, 29 августа прошло первое заседание нового парламента. В состав фракции "Слуга народа" вошло более 250 нардепов, депутаты от пропрезидентской партии сформировали в парламенте IX созыва монобольшинство.
https://gordonua.com/news/politics/bogdan-v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye-1276113.html