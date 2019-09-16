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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (181) Разумков Дмитрий (202)

 Скорее всего, будет новый вариант Избирательного кодекса, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что, скорее всего, разработают новый вариант Избирательного кодекса, где может быть заложена пропорциональная система с открытыми списками.

Об этом Разумков сообщил на брифинге после Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В любом варианте, скорее всего будет новый вариант (Избирательного кодекса. - Ред), либо доработанный прошлый. Новый вариант Избирательного кодекса, так как с одной стороны, надо сделать качественный документ, качественный закон, после которого можно будет провести нормальные выборы в Украине, но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро - видимо не совсем корректно", - заявил председатель Рады.

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На вопрос о том, будет ли закладываться пропорциональная система с открытыми списками, Разумков ответил, что да.

"Это было бы хорошее решение. И я думаю, что пропорциональную систему как раз и ожидают люди, если верить социологическим исследованиям", - заявил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3148646
 
 
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зеленского будут избирать на пожизненній срок как царя? А он будет назначать боярей слуг народа!!!
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Тут другое. Эти случайные чуханы сегодня пребывают в образе пионервожатых-директор лагеря, отряды, линейка, маршируют, будь готов...Комфорт и благоденствие. Но лето заканчивается, лагерь закроют, и наступит реальная жизнь, в которой им возле каждого подъезда будут давать пиз@юлей, и на каждой остановке подсрачники. Им нехочется в это верить, но такова правда жизни.
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Это что выходит ? Партия человека который спас Украину набрала в 10 раз меньше мест чем наш пианист ? Скорее всего, будет новый вариант Избирательного кодекса, - Разумков - Цензор.НЕТ 160
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дико это понимать вам , ну вот я знаю сколько в стране малоросов и совсем не умных людей.
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После победы во 2 мировой войне, за У.Черчеля на выболрах проголосовало точно столько же-"народ устал от войны".
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Да, и через выборы Черчиль снова победил на выборах.
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Это ты о каком человеке? В 10 раз меньше мест набрала партия человека, который предал и размародерил Украину.
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А где отзыв детапутов? А где референдумы, веча и др. элементы народовластия? Например - боитесь принимать ответственность за Донбасс, так на референдум особый статус Догбасса и прикроете себе пятую точку референдумом.
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Странно, что он вроде как "вальцмон", а не в ЕРМОЛКЕ ?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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Я в курсе, а для ЗЕбилов много текста, не дочитатют.
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Сейчас бы шутить при 100% еврее преЗеденте про Пороха у которого нет еврейских корней😁
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Який референдум? Там вже вдарили з ****** по рукам, тільки мовчать.
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Т.е. петина капитуляция в виде Минские соглашения ты считаешь лучше? На референдуме народ однозначно проголосует против особого статуса и тогда даже у ***** отпадет предлог требовать этот статус. Референдум иногда очень полезная вещь.
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... надо сделать качественный документ, качественный закон, после которого можно будет провести нормальные выборы в Украине.

Сказал, что ЗЕдерасты победили на таких выборах, что в следующий раз ну его нах"р.
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только вот как показала практика, в реальности мажоритарщики оказались последним оплотом демократии в слуге народа
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https://censor.net.ua/news/3147989/my_reshili_snyat_zakonoproekt_o_lishenii_nardepov_mandata_za_vyhod_iz_fraktsii_arahamiya
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И это правильно.Тайное голосование - это ключевой момент для фальсификации выборов. А ты не в курсе, что вначале не было тайного голосования? Да и когда голосуют руками или удостоверениями, то это не тайное голосование. Я хочу знать за кого ушел мой голосо, но при тайном у меня нет такой возможности.
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Задача для адептов Зє!.
Дано:
Есть цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну.
Есть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну.
На сколько снизят коммунальные?

Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену.
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