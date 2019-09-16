 Скорее всего, будет новый вариант Избирательного кодекса, - Разумков

Об этом Разумков сообщил на брифинге после Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В любом варианте, скорее всего будет новый вариант (Избирательного кодекса. - Ред), либо доработанный прошлый. Новый вариант Избирательного кодекса, так как с одной стороны, надо сделать качественный документ, качественный закон, после которого можно будет провести нормальные выборы в Украине, но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро - видимо не совсем корректно", - заявил председатель Рады.
На вопрос о том, будет ли закладываться пропорциональная система с открытыми списками, Разумков ответил, что да.
"Это было бы хорошее решение. И я думаю, что пропорциональную систему как раз и ожидают люди, если верить социологическим исследованиям", - заявил Разумков.
боярейслуг народа!!!
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
Сказал, что ЗЕдерасты победили на таких выборах, что в следующий раз ну его нах"р.
Дано:
Есть цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну.
Есть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну.
На сколько снизят коммунальные?
Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену.