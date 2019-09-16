 Россия навязывала украинским политзаключенным российские паспорта, чтобы заблокировать работу дипломатов, - адвокат Балуха Динзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции рассказал адвокат освобожденного узника Кремля Владимира Балуха Дмитрий Динзе.

"Он стал гражданином России исключительно в торжокской колонии. Там сказали, что ему выдали российский паспорт и выдали ему все соответствующие документы", – отметил он.

При этом Динзе заявил, что сторона защиты не оспаривала вопрос гражданства Балуха, поскольку считало это сработало бы на закрепление лживого статуса "российского гражданина".

"Любое оспаривание только закрепляло российское гражданство в отношении украинских граждан. Мы дождались обмена, определенных политических процессов, где компетентные органы разобрались, что никакие паспорта ни Володя, ни Сенцов, ни Кольченко никогда не получали, они никогда не были гражданами России", – пояснил Динзе.

Читайте также: Были пытки с угрозами сексуального надругательства. Медик присутствовал перед избиением и сразу после, - Балух

"Это (навязывание российского паспорта. - Ред.) делается для того, чтобы не ходил консульский отдел со стороны Украины к политзаключеным. Потому что консулы практически к каждому гражданину Украины приходят в места лишения свободы. Так как Балух был достаточно медийной персоной, Володя качал свои права и просил консула, то они ничего лучше не придумали, как обрезать эту нить общения. Потому что мы как адвокаты связаны определенными юридическими процедурами, а консул - дипломатическими. Соответственно, консульство в случае нарушения прав гражданина Украины реагировало - нотами, письмами, которые они прокачивали через дипломатические каналы. Поэтому граждан, которые приезжали из Крыма и не получили российское гражданство, автоматом наделяли этим гражданством, чтобы купировать работу дипломатов", - добавил он.