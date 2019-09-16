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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:больница (618) инспекция (63) Минздрав (2006) Зоряна Скалецкая (8)

 Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что планирует без предупреждения посещать с инспекциями в украинские учреждения здравоохранения.

Об этом она сказала во время встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместной деятельности и делать визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы . Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине", - отметила Скалецкая.

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На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, Скалецкая ответила: "Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ", - сказала Скалецкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3148641
 
   
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"Мы делать визиты" Руський пльохо-пльохо гаварить?
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А гроші коли будуть для продовження медичної реформи? Першій ланці лікарів та медсестер підняли зарплати! А друга ланка коли отримає зраплати? Вже вузкопрофільні лікарі та медсестри заробляють менше санітарок, бо реформа загальмувала! Санітаркам підняли зарплату а медичним працівникам -ні! Візити в медзаклади це дуже добре, але давайте ка Ви будете не шлятись по лікарням і продовжувати медичну реформу і шукати гроші на зарплати медикам, бо можуть Вас побити в черговому медзакладі і буде неочікуваний результат від неочікуваного візиту! Люди вже злі і недобрі і їм байдуже міністр чи не міністр, можуть відгрести і за своє і за чуже!
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Вторым всегда меньше достается, надо быть первым, а лучше вне очереди.
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Имитация бурной деятельности, целью которой является прикрыть полную некомпетентность этой протеже великого врача с погонялом "х.й в ж..у".
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Вот видите - человек ещё не начал парламентскую деятельность, а уже стал знаменитостью ! Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8770
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На лице у этой женщины улыбка человека явно дорвавшегося до корыта!!! Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8825
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Зачем их посещать? Денег дай на ремонт, потом инспектируй.
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Начальница, ты не темни. Ты прямо скажи: теперь опять приходить в больницу со своей зелёнкой и бинтами ?
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Зачем туда ходить, есть же гугла. На дворе диджитализация.
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И это правда. Гугл таблетку даст, градусник подарит...
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Нет, в австралийской ночлежке запрещено проносить алкоголь и химические препараты без рецепта врача.
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Їбала жаба гадюку,ей в психушке место а не в министерстве
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надо делать реформу,менять все ,есть примеры успешные,даже придумывать не надо - а не проверки - большего идиотизма я еще не слышал - да уж - все познаеться в стравнении
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Обычная советская чиновница, с интеллектом домохозяйки.
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при этом вдвое превышающий твой, но это уже детали
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Да, других "технократов" у нас сегодня для вас нет.
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Да Уж ! Повезло,так повезло.Заживём за сотню лет... по бумажкам.Надо держать руку на пульсе медицины и разоблачать алчных и сантехников.
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мета перевірок з нежданчика - поставити своїх головних лікарів? )))
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