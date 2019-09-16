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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (636) законопроект (2146) Соболев Сергей (772) Разумков Дмитрий (202)

 Появился текст проекта Госбюджета на 2020 год

На сайте Верховной рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте Госбюджета на 2020 год на национальную безопасность и оборону предусматривается 245 791 800 000 грн или 5,4% ВВП.

Также для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрены расходы в сумме 7 581 300 000 грн.

Кроме того, в проект бюджета на 2020 год предусматривается государственная поддержка угольной отрасли в объеме 2 947 500 000 гривен, энергетической отрасли в объеме 868 600 000 гривен,

Ранее заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что народные депутаты до сих пор не получили текст проекта бюджета-2020, который 15 сентября поступил в Верховную Раду.

"Мы приятно удивлены тем, что проект бюджета якобы внесен, но в то же время неприятно удивлены, что мы до сих пор не имеем текст проекта и нам только обещают, возможно, в ближайшие дни его передадут. Поэтому, для нашей фракции будет самым важным, каким образом будет идти подготовка к рассмотрению бюджета, так как ключевые параметры мы так и не увидели, когда открыли повестку дня", - заявил он.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что вскоре текст проекта бюджета появится.

"Бюджет пришел в Верховную Раду Украины и я надеюсь, что вскоре он появится на сайте, и будет роздан фракциям и депутатам", - заявил Разумков после согласительного совета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148639
 
 
 Топ комментарии
 
Главное, что есть заголовок законопроэкта. А текст? Да кому нужен тот текст? Текст проекта бюджета-2020 до сих пор не поступил, - Соболев - Цензор.НЕТ 5467
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Не переживай отменят, будешь вместо армии за восстановление Донбасса платить.
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Тебе, дураку интересно? Тогда в Трускавец, на пару лет, может осилишь! А те, которые в раде, с 8 классами и поддельным дипломом, им ненужно, курорт не поможет!
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Главное, что есть заголовок законопроэкта. А текст? Да кому нужен тот текст? Текст проекта бюджета-2020 до сих пор не поступил, - Соболев - Цензор.НЕТ 5467
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Ну тебе может и не нужен. А другим может быть интересно.
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Тебе, дураку интересно? Тогда в Трускавец, на пару лет, может осилишь! А те, которые в раде, с 8 классами и поддельным дипломом, им ненужно, курорт не поможет!
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Потрібно збільшити чисельність ЗСУ, потрібно збільшити рівень матеріального забезпечення солдат, офіцерів та цивільного персоналу ЗСУ! В нас йде війна! Ситуація коли офісні працівники Нафтогазу отримують середню зарплату 70 тис. грн, а комбриг ЗСУ отримує 28 тис. грн - це катастрофа! Давайте нарешті визначимось хто нам більш потрібний армія чи офісний планктон! Проект бюджету на 2020 рік показує що жодних якісних зрушень у фінансуванні армії не відбудеться, бюджет міноборони лишиться приблизно на тому самому рівні що і в 2019 році - 100 млрд грн! Це говорить про повне нерозуміння новою владою ситуації на фронті та в країні!
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овцам только успели распечатать вопросы - а текст зачем?
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Надіюсь що "військовий побор" нарешті відмінять.
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Не переживай отменят, будешь вместо армии за восстановление Донбасса платить.
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Печально то, что этот налог идет не отдельной статьей, а валится в общий бюджет. А куда он потом идет и в какой части большой вопрос. Возможно что и на восстановление Донбасса, возможно что еще куда. ХЗ короче.
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Продовжимо перелік:
- бені на компенсацію МАУ
- бені на компенсацію за Приватбанк
- бені на компенсацію за електроенергію
- бені на ____________________________ (потрібне вписати руками)
- бені на ____________________________
- бені на ____________________________
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Тобі шкода 1.5% на армію? Чи військовий збір - це головна вада нашого податкового законодавства?
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Не переживай, там є 2 нових 85,5% на компенсацію санкцій для братскої держави і 14,4 на відновлення днр і лнр...
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Устал от войны штаны протирать за компом?
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Запускай станок!!! Печатай деньги, чтоб на бюджет хватило!!

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Сильно улыбнуло на счет кацапов. Сразу видно откуда статистика.
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А проект бюджета в картинках special for слуг народа будет?
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Наконец-то стало известно, от кого будет обороняться Зеленский:
На оборону выделено в 2019 - 101,74В, в 2020 - 103,88В, изменение - 2,14В;
На безопасность в 2019 - 117,47В, в 2020 - 146,77В, изменение - 29,3В.

Полностью поддерживаю господина Зеленского - малороссов надо бить и приучать к бутылке!
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Ну, это просто жалкий плагиат с черновика, разработанного правительством Гройсмана.
На "проект бюджета" это никак не тянет.
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Как всегда на мусоров больше денег чем на армию. Это уже фактически неписанный закон при всех властях и всех режимах.
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