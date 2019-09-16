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 Политика Украины
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Все про:Богдан Андрей (164) Слуга народа (307)

 "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что некоторые нардепы от партии "Слуга народа" нездоровы в психическом плане, а потому склонны к опасению стать "ручными зверьками" Офиса президента.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Не существует эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком - что мы можем сделать", - сказал Богдан комментируя опасения отдельных нардепов из СН.

При этом он убежден, что в основе лежит "вопрос целей и идеологии".

"Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом", - отметил глава ОП.

Читайте также: Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3148638
 
   
 Топ комментарии
 
Первый раз, пожалуй, соглашусь с богданом!
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Порохоботы это твердили всю дорогу. А зебилы очень обижались. Теперь не будут? "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 7439
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"Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом"

Офигеть, вот это свобода, вот это парламентаризм!
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Я не зовсім. Можливо. Можливо там є один, два здорових. А щодо решти слуги народу згоден повністю.
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Самый здоровый это вицеспикер, думаю 300 кг или больше!
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І Юзік. Це два важковаговика у ********* політикумі.
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левова частина СГ явно не в собі,як і їх виборці- це 100% "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 4516
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Теж стосується і ВР, багатьом нинішнім депутатам не закони треба приймати, а ліки. "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 899
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так это он так называет трезво мыслящих в СН которые хотят думать сами а не по его команде
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"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

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він сам на себе наклав карту? він не слуга N?
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С одной поправкой не нарота , а быдла.
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Порохоботы это твердили всю дорогу. А зебилы очень обижались. Теперь не будут? "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 7439
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Они теперь могут Богдана записать в "порохоботы", тем более что он когда-то баллотировался от БПП
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ну що, хіба не чорний троль "у трона короля"
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"Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом"

Офигеть, вот это свобода, вот это парламентаризм!
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Самое интересное, что все идут к цели, но никто из ижущих не знает, какая цель.
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А посуда вперёд и вперёд
По полям, по болотам идёт.
И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».
И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»
И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»
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Нас невозможно сбить с пути :
Нам пофигу, куда идти.
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Таке враження що він постійно на кумарі! Що він несе, цей рагуль?
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несе те що в зе-цитатнику написав беня "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 6424
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Правильный заголовок: "Богдан не считает себя психически здоровым"
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Да никакого поворота!
Прямая линия : ЗЕзидент накидал понтов, но тест на наркоту так и не прошёл.
Так какой нормальности можно ждать от его коЗЕманды и ближайшего круга?
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Придурок тебе давно пора лечь на обследование в психушку
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Когда Путин (сознательно с большой) рассказывал анекдот про яйца дедушки в присутствии Меркель, мне казалось-Фсе, Дно, больше нет в политике политиков, вымирают, "поперло быдло кверху". Но теперь, наша сРана в этом задает тон! Дно пробили!
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Какая красота - психически больные, что он будет говорить через год или два
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Что они неподсудны, и требуют сочувствия...
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вот и открыли нам соль прикола 73 процентов - срез проголосовавших в ВР
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Гей!!! зебіли, а ми вам казали, а ви нам невірете. То ж якщо вам сам верховний зебіл каже то йому не вірити то святотацтво!!!
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Звиздец, оно же это узколобое бурятское чмо больное на всю свою и так нездоровую голову. Такое не лечится, только экстирпацией мозга под ствол.
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Толсто задвинул, я так понял скучно не будет. Давай, жги еще, про тайны ЗЕсознания и черно белый мир...
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Это был намек на Лизку Богуцкую, с ее путчем от Порошенко))
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нет -это издевательство над баранами давшими им власть
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Че-то мне кажется, что фракция "слуг урода" накануне большого шухера ...
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тоже есчо новость. везде и всюду, вчера и сегодня, около 12% любой группы, - латентные шизофреники. но именно они и есть "зажигалочки" остального психологического безумия среди здоровых остальных. только дирижёра кашпировского найти для этого нужно.
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прям как во времена Андропова: несогласные с линией партии объявлялись психически больными.
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перечитал интервью,но непонятно про кого Богдан сказал БОЖЕВIЛЬНI,по тексту больше выходит,что про тех.кто называл депутатов ручными зверьками
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Правильніше було б сказати "серед тих психічно хворих і божевільних є і здорові люди, але вони підуть з команди і ми будемо їх розцінювати ворогами".
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Там есть сумасшедшие люди, психически больные, а все психически здоровые - наркоманы. Срезобщества."Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 7363
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Зебилы на ветке - как вымерли . И возразить же не комильфо , так как это сказал сам правая рука главзебила страны . .
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растроен, шо мост в Днеппре построен!
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...а еще там есть буряты с признаками болезни Дауна...
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Не Трускавец, а вода источника Юзя!
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Кому это бурят уже открыто угрожает?
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Но позвольте, как же он служил в очистке ? (с)
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т.е. это сказано к тому, что когда народ начнёт хаить эту власть, они скажут.. вы ж сами выбрали слуг народа, а там оказалось много сумашедших и психов, мы тут не причём, вы зробылы це разом))

хорошие вообщем сценаристы а зе команде, чувствуется опыт))
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