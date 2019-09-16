 "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Не существует эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком - что мы можем сделать", - сказал Богдан комментируя опасения отдельных нардепов из СН.
При этом он убежден, что в основе лежит "вопрос целей и идеологии".
"Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом", - отметил глава ОП.
Офигеть, вот это свобода, вот это парламентаризм!
По полям, по болотам идёт.
И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».
И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»
И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»
Нам пофигу, куда идти.
Прямая линия : ЗЕзидент накидал понтов, но тест на наркоту так и не прошёл.
Так какой нормальности можно ждать от его коЗЕманды и ближайшего круга?
хорошие вообщем сценаристы а зе команде, чувствуется опыт))