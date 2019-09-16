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Все про:госбюджет (636) долг (1096) Кабмин (11188) кредит (2123) Маркарова (55)

 В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова

Украинское правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

"Мы планируем около 380 млрд грн заимствований. Преимущественно надеемся, что это будут в том числе заимствования от наших официальных кредиторов", - сказала Маркарова.

По ее словам, долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

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Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.

Проект построен на действующем макропрогнозе и предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн или 2,09% ВВП. В соответствии с Программой управления госдолгом на 2019 год, Министерство финансов планировало в 2019 году привлечь 345,9 млрд грн заимствований.

Источник: https://censor.net.ua/n3148637
 
 
 Топ комментарии
 
А точно надо было менять Президента и Премьер-министра, чтобы брать взаймы $ 15 миллиардов ?
Порошенко и Гройсман больше не при деле; хто ж теперь шахрайствует и крадёт бюджет ? В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 490
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Так говорили же что денег нет потому что крадут ! А сейчас никто ничего не крадёт, а денег всё равно нет ! Как же так ? В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 922
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А нормальными словами - возьмем в долг под такие то проценты трудно сказать гнида?
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Иногда застрелиться хочется от очередных государственных гениев. Напомните что там Зеленский об Украине как о немецкой ... говорил?
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Готова взять с любой стороны.

Но теперь сутенер красивый и теперь это хорошо
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Это что 73 % понесут деньги в банк из под матрацов чтоле? У кого заиствовать собераитесь?
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А нормальными словами - возьмем в долг под такие то проценты трудно сказать гнида?
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А Голобородька не так делал ! Он послал МВФ на ... !
Маркарова, пересмотрите сериал; вы плохо знаете классический кинематограф. В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8737
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А точно надо было менять Президента и Премьер-министра, чтобы брать взаймы $ 15 миллиардов ?
Порошенко и Гройсман больше не при деле; хто ж теперь шахрайствует и крадёт бюджет ? В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 490
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А пока и не крадут, с чего ты взял? Просто плюнуть захотелось?
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Так говорили же что денег нет потому что крадут ! А сейчас никто ничего не крадёт, а денег всё равно нет ! Как же так ?
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Ты маленький мальчик, нечего красть, денег нет. Все украдено до них, какие были 5 лет? СМАКОТА.
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Ты большой дурачок, как же это денег нет если Порох оставил ЗВР в размере $ 20 лярдов ?
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А на войне кто наживается ? Или она при порохе была неправильная, а теперь правильная и безденежная ? Пы Сы. Ану статистику краж с МВД, где посмотреть что красть перестали, или ты сказал и надо верить?
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Порохоскоты враги народа, все не так, хотят жить при феодализме. Их это устраивало. МЕРЗКИЕ ЛЮДИШКИ, они только гнилью плюются, хорошо, плохо.
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" заимствования от наших официальных кредиторов"
У Бєні візьмеш гривню, а віддаси дві.
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Значить податки і збори знову зростуть.
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При порохе медленно, но госдолг отдавали и была перспектива что хоть дети -внуки будут работать на себя. Клятий Порошенко, не давай в борг брати !
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Це вони хочуть взяти у борг більше ніж за останні 3 роки разом! Заживем )
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