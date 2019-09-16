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 Общество
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 Все мои мысли - вокруг желания строить Украину, - Балух

Освобожденный узник Кремля крымчанин Владимир Балух пока не решил, чем будет заниматься на свободе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил освобожденный политзаключенный Владимир Балух.

"Все мои мысли - вокруг желания строить Украину. Пока это все мысли", - ответил он на вопрос о дальнейших планах.

По поводу перспектив с жильем, освобожденный узник отметил, что государство обещало его обеспечить, других конкретных планов пока нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148634
 
   
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Не самого большого ума парняга, как я посмотрю, но как минимум честный.
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На жаль зеленим шмарклям патріоти не потрібні.
Боюсь чекає пана Балуха велике рзачарування

Теж саме з полоненими моряками. Я очікував на державні нагороди прямо на летовищі.
Але ні, схоже іх в порохоботи записала нова прогресивна команда. А ненависть до «попередників порохоботів « то є онова внутрішньоі політики
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