 Все мои мысли - вокруг желания строить Украину, - Балух

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил освобожденный политзаключенный Владимир Балух.
"Все мои мысли - вокруг желания строить Украину. Пока это все мысли", - ответил он на вопрос о дальнейших планах.
По поводу перспектив с жильем, освобожденный узник отметил, что государство обещало его обеспечить, других конкретных планов пока нет.
Боюсь чекає пана Балуха велике рзачарування
Теж саме з полоненими моряками. Я очікував на державні нагороди прямо на летовищі.
Але ні, схоже іх в порохоботи записала нова прогресивна команда. А ненависть до «попередників порохоботів « то є онова внутрішньоі політики