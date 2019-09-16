 Все мои мысли - вокруг желания строить Украину, - Балух

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил освобожденный политзаключенный Владимир Балух.

"Все мои мысли - вокруг желания строить Украину. Пока это все мысли", - ответил он на вопрос о дальнейших планах.

По поводу перспектив с жильем, освобожденный узник отметил, что государство обещало его обеспечить, других конкретных планов пока нет.

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