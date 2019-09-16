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 Общество, За рубежом
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 Были пытки с угрозами сексуального надругательства. Медик присутствовал перед избиением и сразу после, - Балух

Пытки к заключенному Владимиру Балуху применялись после незаконного решения суда оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Балух рассказал на видео, снятом во время пребывания его в заключении и показанном на первой после освобождения пресс-конференции.

"Физическое насилие началось сразу, когда я прибыл сюда. Во время приемки я был избит, их было человек 10. Со мной был еще один осужденный. Нас по одному заводили, и его тоже жестко били. Садили на шпагат, били в область почек и печени. Я находился лицом к стене в растянутом положении до невозможной боли. Не могу утверждать, кто бил, потому что это происходило сзади", - отметил освобожденный узник о колонии в Торжке.

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В городе Твери в СИЗО 1 применялось жесткое насилие 15 марта 2019 года.

"Это были пытки с угрозами сексуального надругательства (электрошокер в задний проход). Тоже были придуманные взыскания, по которым я сидел в ШИЗО. Избиения, наволочка на голову (наволочка обливается водой и бьют по ушам), избиение, электрошокер. Электрошокером я получил порядка 150 ударов. .. Говорили: "Что вы все, как зачарованные приезжаете, вроде не понимаете, куда вы попали?". У них цель – сломать, унизить.

В Твери медик присутствовал перед избиением и сразу после избиения. Он предлагал помазать побои. Но поскольку все происходило по его видению, то я отказался от медицинской помощи. Ко мне просто приходили в камеру и измеряли температуру. Из таких рук я помощь не беру.

Сразу после издевательства, после пыток холодом, я находился в прострации. У меня ужасно болели суставы, боли в области печени, постоянно болит голова", - рассказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148630
 
 
 Топ комментарии
 
И КТО ЖЕ ДЕЛАЛ С НИМ ТАКОЕ? АХ ДА ПРАСТЫЕ РАСЕЯНЕ КОТОРЫЕ НЕПРИЧЕМ!
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ЧК,ГПУ,НКВД ГЕСТАПО , КГБ,ФСБ,МВД РФ
=звенья одной цепи
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Как говорил Маркон- Расия ето европа. Нужно етому жабоеду дать послушать интерьвью наших пленных.
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И КТО ЖЕ ДЕЛАЛ С НИМ ТАКОЕ? АХ ДА ПРАСТЫЕ РАСЕЯНЕ КОТОРЫЕ НЕПРИЧЕМ!
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+ 100
я абсолютно уверен, что среди 50% украинцев, которые мышебратья россиянам, нет ни одного порохобота
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ЧК,ГПУ,НКВД ГЕСТАПО , КГБ,ФСБ,МВД РФ
=звенья одной цепи
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копайте глубже - контразведка Бату-хана, опричники Ивана Грозного......
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Краснопузые чекисты знают толк в пытках. Не зря же они перенимали опыт в Гестаппо. Или Гестаппо у них. Впрочем какая уже разница. И после етого некоторые будут утверждать что мы когда то помиримся с кацапами? Или что когда ***** сдохнет то что то изменится? Еще до ***** сколько я помню кацапы ненавидели украинцев и все ждали когда начнут резать как они выражались.
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Как говорил Маркон- Расия ето европа. Нужно етому жабоеду дать послушать интерьвью наших пленных.
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в камеру с сексуальными домогательствами посадить парашенку со свинярчуками и пусть их домогаются все, кому не лень- годами
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кому он усрарлся, что из него вымучивать? это просто прикрытие издевательств и убийств российских добровольцев в тюрьмах свинорейха!
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"Из Твери,

Из Торжка,

Еду ли Я,
Все о нем,
О Гегеле дума дворянскаЯ..." Були тортури з погрозами сексуальної наруги. Медик був присутній перед побиттям і відразу після, - Балух - Цензор.НЕТ 5080
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