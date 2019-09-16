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Все про:Россия (73865) Эстония (621) Рейнсалу (7)

 Уступки России проложат путь к началу ею третьей войны, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Эстония не может отказаться от принципов Европейского Союза в отношении России ради прагматического сотрудничества, поскольку бессилие Запада проложит путь к третьему случаю интервенции со стороны России в любой точке мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "ERR".

Глава МИД Эстонии Рейнсалу надеется, что Европейский Союз не ослабит свою политику санкций в отношении России. Он отметил, что санкции ввели для того, чтобы обеспечить экономический стимул для России соблюдать Минские договоренности о прекращении агрессии против Украины, и если договоренности будут выполнены, это может быть поводом для пересмотра политики санкций.

"Теперь, несмотря на логику Запада, есть опасность сделать третью ошибку", - говорит Рейнсалу. По его словам, Запад должен заставить Россию заплатить за высокую цену после войны против Грузии и Украины, а уступки России "проложат путь к третьему приключению интервенционной политики в любом уголке земного шара".

Министр отметил, что хотя для многих стран Запада предотвращение агрессии против Украины базируется прежде всего на общем мнении о том, что несправедливость не должна побеждать, но для Эстонии это также вопрос безопасности, и поддерживать единство Запада - в интересах Эстонии.

"Даже если мы в меньшинстве по некоторым вопросам, я не боюсь определенных вещей", - сказал Рейнсалу, заверив, что Эстония защищает свои интересы в области безопасности в переговорах на международной арене, поддерживая Украине.

На вопрос, что делать, когда больше государств захотят восстановить связи с Россией и отменить санкции, Рейнсалу ответил, что Эстонии приходится убеждать своих друзей, что это решение не является ни рациональным, ни моральным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины - один из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза на агрессию РФ, - глава МИД Рейнсалу

Источник: https://censor.net.ua/n3148629
 
   
 Топ комментарии
 
Вы это Богдану расскажите.
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Даже спорить не буду.. Это и идиотам понятно..
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Разве что Разумкову, у остальных лоботомия...
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Даже спорить не буду.. Это и идиотам понятно..
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В заголовке после слова "третьей" пропущено слово "мировой".
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Зелебобикам пофиг. Они устали от войны. Им главное любой ценой перестать стрелять
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ЧУЮТ ЧТО МОГУТ СЛЕЙДУЩИМИ СТАТЬ! НО ДРУГИЕ ТО ДАЛЕКО!
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К сожалению многие продолжают вилизывать Рашке а некоторые считают что Рашке нужно давать условия красиво уходить. Примерно как волк красиво уходит из сарая перерезав всех овец.
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"Уступки России проложат путь к началу ею третьей войны".

Уважаемый глава МИД Эстонии Рейнсалу, объясни это пожалуйста ЗЕлюпе.
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Просто он понимает, что они на очереди следующие.
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РФ должна вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! А если нет, то мировое сообщество должно будет все международные активы РФ арестовать и отдать их Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и чем дольше будет РФ затягивать де-оккупацию, то тем больше за просрочку будет активов передано Украине!
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А как Россия будет начинать третью мировую войну если ядерная война это конец человеческой цивилизации а без применения ЯО РФ ту же США разбить не сможет?
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Правильная стратегия всегда дает нужные тактические результаты. Зеленский молодец.
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Какие тактические результваты дала стратегия зеленского? Просвятите пжлст.

Мы победили ? Война закончена? Территориии возвращены?На кацапов наложены новые санкции? Что случилось? Что я пропустила?
Или это просто вы исполнили "боже сцаря храни " на новый лад?
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Зеленский только намекнул, что сделка с рф возможна. Сразу же подняли вой лимитрофы. А до этого сидели ровно. Угроза "мира" заставит и тяжеловесов открыть суму. Еще раз - психологическая война гораздо острее механической. И непонятней.
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Это где такие выводы сделали ,что уступки оккупанту это психологическая война ? И ,все таки какая тактика зебени дала результаты ?Тактика намеков ? За такие намеки надо бить морду, а не вой поднимать ,а еще лучше гнать грязной тряпкой за сдачу интересов страны. Столько людей положили свои жизни за суверенитет Украины ,чтобы уклонист сейчас пошел на уступки оккупанту,стратег херов,тактика у него уклониста и труса.
Импичмент и под суд ,тварь продажную.
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ну хоть один европеец назвал всю ситуацию с рашей правдивыми словами. когда саркози с меркель слили грузию то так же думали что ***** успокоится но у него наоборот вскружило голову от безнаказанности. если бы он ответил за грузию то и украины бы не было
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Тут все гораздо проще.. Мировое устройство очень похоже на человеческое.. так США и страны ЕС-НАТО это компаниях *крутых парней* Россия это *гопник*. Украине это *хлюпик*.. ну а какой *гопник* не любит попинать хлюпика? И часто ли *продвинутые парни* при том что не видят для себя угрозы от *гопника-алкаша* горят желанием заступиться за *школьного лоха*? - Все как и в жизни у простых людей.
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А в то время головокомандувач воюющей страны....
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії Рейнсалу - Цензор.НЕТ 9875
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