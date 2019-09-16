EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  357  13
Материалы по теме:
Все про:ВР (23661) госбюджет (636) Гончарук_Алексей (91) Верещук (8)

 Гончарук предложил нардепам подготовить вопросы к проекту Госбюджета-2020, - Верещук

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил нардепам Верховной Рады подготовить вопросы к правительству относительно проекта Госбюджета-2020.

Об этом сообщила во время согласительного совета нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Призываю коллег-депутатов мобилизоваться и поработать над госбюджетом, чтобы мы могли качественно проработать все вопросы и вовремя принять главный финансовый документ страны. Для этого вношу предложение от премьер-министра, чтобы каждая из фракций и депутатских групп, составила и передала мне перечень вопросов, требующих обсуждения с премьер-министром, министрами и другими ответственными лицами из правительства. Соответственно, мы организуем встречи с представителями правительства для обсуждения вопросов. Это позволит ускорить процесс и сделает его более эффективным", - заявила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2020 презентуют в Раде 20 сентября, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3148627
 
 
 Топ комментарии
 
можно подумать, что дети в садике что-то понимают.

но слова на утренники им раздают.
 показать весь комментарий
 
Свежепокрашенный зелёным цветом кораблик "Беня и Ко." имеет все шансы разбиться о базальтовые рифы чёрной экономической реальности.
 показать весь комментарий
 
А оно надо Гончаруку? Не мешайте чуваку кататься на электросамокате по просторному кабмину!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А слуги урода что то понимают в финансовых документа?
 показать весь комментарий
 
 
можно подумать, что дети в садике что-то понимают.

но слова на утренники им раздают.
 показать весь комментарий
 
 
Ну звісно. І питання в них лише одне: "Скільки мені?".
 показать весь комментарий
 
 
«Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $ 156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук»
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показать весь комментарий
 
 
типа раздать баранам распечатанные листики с вопросами вовремя
 показать весь комментарий
 
 
кто мож помнит, как по кусочкам дети в совке учили виршык для прочтения его по-очереди на коммунистическом мероприятии - каждому по строчке и вовремя ее прочитать по очереди
 показать весь комментарий
 
 
Свежепокрашенный зелёным цветом кораблик "Беня и Ко." имеет все шансы разбиться о базальтовые рифы чёрной экономической реальности.
 показать весь комментарий
 
 
Хватит пиарить маму Бурштыновой мафии Украины!!!!! Перестаньте ей делать имидж "Нового лица"!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ох и епало у этой жидовки,сливной бачок N2.
 показать весь комментарий
 
 
А оно надо Гончаруку? Не мешайте чуваку кататься на электросамокате по просторному кабмину!
 показать весь комментарий
 
 
Я не нардеп, но вопрос я задам:
"От кого ожидается поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен"(источник https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)?
Или, точнее, что вы, Квартал, намерены кому продать?
380 миллиардов гривен это ведь получается 15 с лишним миллиардов долларов?
МВФ, если договоритесь, даст 5 миллиардов, у кого будете брать еще 10?
Неужто у заперебрика?
А расплачиваться чем будете?
Неужто "Малороссией"?
Не продешевите, нет?

 показать весь комментарий
 
А цена не сильно изменилась! Овощу давали 15, сейчас минус Крым и Донбасс. Тем более Беня не жадный, сказал хватит и 10, пять он МВФовских сопрет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх