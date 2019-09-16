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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2006) Супрун Ульяна (584) Зоряна Скалецкая (8)

 "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что не могла нормально передать министерство новым руководителям, поскольку они не хотели с ней общаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Украинской правде. Життя".

"Анна Новосад в Минобразования поблагодарила тех заместителей, которые уходили. Похоже, что у них достаточно нормальный переход происходит. В Минздраве наоборот. Это было как: "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться".

Это плохо. В Минздраве готовили переходную книгу. Там пошагово есть, что делать в следующие 100 дней, 3, 5 лет. Расписаны нормативные акты. Не думайте, что все, что было, плохо и не отвергайте его", - сказала Супрун.

Говоря о том, какие установки экс-глава Минздрава давала коллективу, когда с ним прощалась, она отметила: "Мы говорили им, что может измениться руководство, другие люди придут, но это не должно влиять на их работу, потому что мы в Минздраве отвечаем за жизнь и здоровье каждого украинца. Я их поощряла и дальше профессионально работать, не писать заявления на увольнение, чтобы они не саботировали новых людей, а нашли общий язык, объясняли, почему нужно делать именно так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун: После отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ я получала сообщения с угрозами, а моего мужа избили

"К сожалению, у нового руководства Минздрава паранойя, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу", - сообщила бывшая глава ведомства.

По словам Супрун, в директораты они набирали людей долго, потому что было много требований, но теперь там "честные люди, а не коррупционеры, открытые, которые знают, как работать с другими, как быть лидерами".

Она также добавила, что ей очень не нравится новый законопроект о госслужбе, где министры смогут увольнять госслужащих когда-угодно из-за того, что те им не нравятся.

Напомним, Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148626
 
   
 Топ комментарии
 
Супрун виновата лишь в том, что закрыла "лавочку" к гос закупкам лекарств. Теперь ждите, они из больных вернут всю не полученую прибыль.
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Банда негодяев дорвалась до власти. Надеюсь, ненадолго.
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А чего другого можно ожидать от тех кто хочет...а главное будет лечится по методу зеленого доктора радуцкого..??
"До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 5394
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Пані Уляна Супрун зіштовхнулася зі звичайним хамством нового керівництва МОЗ, що однозначно свідчить не на його користь. Новому Міністрові не треба забувати про закон бумеранга: сьогодні так робиш ти, завтра так само зроблять із тобою...
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Идите,идите и больше не приходите.. "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 5669 Единственное чего добилась Супрун это резкое падение рейтингов мединститутов среди абитуриентов..
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И это правильно.Тупых недоумков перестали брать.А после 3 курса надо сдавать экзамен по мировому стандарту,причем всем платным и бюджетникам кто не сдал до свидание! Вот и рейтинг упал ,недоумки поняли что им там не место.А те кто проучились эти 3 года при Супрун,возможно станут врачами!!!.
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Я бы тоже с такой бы не общался... Пусть скажет спасибо, что не арестовали в тот же день... Я бы ее минимум по ст 367 УК Украины привлек бы к ответу...
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боже, да не льсти себе, кто с таким недоумком станет общаться! привлекальщик
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Якщо ви хочете привабити людину до відповіді - прохання викласти потяг злочину, котрий їсти в її професійній діяльності, і тоді вже гнати статевими ганчірками, арештовувати або щось іще. Інакше це порожне теліпання мовою, нічого понад.
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А чего другого можно ожидать от тех кто хочет...а главное будет лечится по методу зеленого доктора радуцкого..??
"До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 5394
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- Йух вам в жопу!
- М-да... Похоже, семейный врач из вас так себе...
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Банда негодяев дорвалась до власти. Надеюсь, ненадолго.
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Супрун виновата лишь в том, что закрыла "лавочку" к гос закупкам лекарств. Теперь ждите, они из больных вернут всю не полученую прибыль.
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Очередя в поликлиниках-выше небес.Лукавая электронная очередь.Лучше всего вести здоровый образ жизни и позабыть про дохтуров.
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к чему эта брехня? я только переболел гриппом - несколько раз был в поликлинике. все четко по записи в Хелси, приходишь на свое время, либо сразу заходишь либо минут 15 ждешь пока выйдет предыдущий.
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Хватит врать уже . И как не надоедает "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 9063 .. Очереди точно такие же как и 5 - 10 лет назад .
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в "очереди" 1-2 человека. 1 - который пришел на свое время, второй - которому хочется попасть без очереди, как всегда. Но вторых все меньше и меньше.
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Я понял,у Вас нет детей и они не ходят на секции и не болеют и профосмотры не проходят и Вы в том числе.
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Правильно , кое где очереди есть , кое где нету вообще , как и всегда было,, как и в любой клинике мира .
Но разве это повод скалить зубы на Супрун .?? "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 6278 .
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Он был в бреду, только порохобот может придумать хню как больной гриппом ходит в поликлинику как на работу.
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так реформы же только при Супрун начались-откуда очереди?
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Вчора зайшов у свій електронний кабінет, записався до лікаря. Сьогодні прийшов без черги. Але завжди є дебіли, які мізками користуватися не вміють, а тільки на форумах х..ню пишуть...
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А вас уже не смущает, что эта новая пани министр, в отличие от Супрун, которую вы почему-то упорно называли санитаркой, несмотря на наличие у нее американского диплома врача, ВООБЩЕ не имеет медицинского образования и даже опыта работы хотя бы санитаркой в какой-нибудь больнице?
Это не её имидже никак не отразится?
Да, я смотрела её пресс-конференцию и как врач могу сказать, что она вообще не ориентируется ни в медицинских вопросах, ни в принципах организации здравоохранения. Ну такие мелочи, естественно, на её имидже отразиться никак не могут, правда?
Главное, это с Ульяной не встречаться.
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Якщо це Ви мені відповіли, то це - мимо. Я пані Ульяну поважаю і задоволений, що вона розпочала медичну реформу. А з приводу нового міністра, то, після того, як нашою Україною почав "керувати" клоун, я нічому не дивуюсь...
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Вы токсичны,если люди узнают,что новый министр с вами идиоткой-порохоботкой общалась,то это плохо отразилось бы на имидже новой власти.
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из этих слов можно сделать вывод, что Минздрав будет заботиться исключительно об имидже узеленских, а не о здоровье украинцев.
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Из ваших слов можно сделать вывод - вы порохоботская овца,а значит вашим словам цена - ломаный шекель.
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Не бажають приймати справи, бо не тямлять в цьому ніхріна. Свою тупість прикривають, такою милою наріду, бидлякуватістю. Потім не дивуйтесь зникненню і подорожчанню потрібних вам ліків. Бо ви це зробили разом
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Тямлять та думають, шо прийшли назавжди.
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Підтримую.
Я працюю начальником вахтовим методом. Вже 27 років. Кожні 4-6 місяців перадаю керівництво наступній вахті. І кожного разу теж саме. Якщо людина поганий спеціаліст, то в неі питань нема, або питаня якісь зовсім дурні.
Схоже в нашій державній медицині нічого не поміняється. Ситих вигнали, прийдуть голодні. Буде продовжуватись теж саме колесо Самсари
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Супрун и ее команда - команда профессионалов. А пришло БЫДЛО.
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как можно было отпускать супрун с миром... ее место на скамье подсудимых вместе с ее рехвормой...
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А что Вы ещё хотели услышать от быдла?
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Ул`яно, Вам і Вашій команді люди скажуть Велике Спасибі !!!
На жаль, но тільки - адекватні люди
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Пришли юристы...поведение Богдана все видят....такой же уровень...
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она ж по фене не умеет, как криворожская гопота, чего с ней общаться
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Я не пойму, чего супрун никак не успокоится?
Видимо, у нее не все в порядке? "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 2800
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С должности попросили, замов убрали, лампочки выкрутили)))
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В типичном тоне зеленых шмарклей.
Такие же как и их хозяин беня коломойский.
Наконец то они смогли начать возвращать все назад под крыло фарм мафии. А теперь еще и открывается корыто со страховой медициной.
Щас сделают как в рашистов и будете жрать.
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Нехай "доктор смерть" взагалі радіє що їй копняка не дали. А не завадило б - за всі її "рехформи".
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а что супрун от быдла молодого другого ожидала?))
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Зелепузики боялися що їх попросять показати дипломи про освіту, хоча б середню.
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Прийшли ті у котрих ,як казав один виродок,"х*й в ж*пе"! Чого Супрун могла очікувати-їх медицина не цікавить!
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