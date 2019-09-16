 "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Украинской правде. Життя".
"Анна Новосад в Минобразования поблагодарила тех заместителей, которые уходили. Похоже, что у них достаточно нормальный переход происходит. В Минздраве наоборот. Это было как: "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться".
Это плохо. В Минздраве готовили переходную книгу. Там пошагово есть, что делать в следующие 100 дней, 3, 5 лет. Расписаны нормативные акты. Не думайте, что все, что было, плохо и не отвергайте его", - сказала Супрун.
Говоря о том, какие установки экс-глава Минздрава давала коллективу, когда с ним прощалась, она отметила: "Мы говорили им, что может измениться руководство, другие люди придут, но это не должно влиять на их работу, потому что мы в Минздраве отвечаем за жизнь и здоровье каждого украинца. Я их поощряла и дальше профессионально работать, не писать заявления на увольнение, чтобы они не саботировали новых людей, а нашли общий язык, объясняли, почему нужно делать именно так".
"К сожалению, у нового руководства Минздрава паранойя, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу", - сообщила бывшая глава ведомства.
По словам Супрун, в директораты они набирали людей долго, потому что было много требований, но теперь там "честные люди, а не коррупционеры, открытые, которые знают, как работать с другими, как быть лидерами".
Она также добавила, что ей очень не нравится новый законопроект о госслужбе, где министры смогут увольнять госслужащих когда-угодно из-за того, что те им не нравятся.
Напомним, Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.
- М-да... Похоже, семейный врач из вас так себе...
Но разве это повод скалить зубы на Супрун .?? .
Это не её имидже никак не отразится?
Да, я смотрела её пресс-конференцию и как врач могу сказать, что она вообще не ориентируется ни в медицинских вопросах, ни в принципах организации здравоохранения. Ну такие мелочи, естественно, на её имидже отразиться никак не могут, правда?
Главное, это с Ульяной не встречаться.
Я працюю начальником вахтовим методом. Вже 27 років. Кожні 4-6 місяців перадаю керівництво наступній вахті. І кожного разу теж саме. Якщо людина поганий спеціаліст, то в неі питань нема, або питаня якісь зовсім дурні.
Схоже в нашій державній медицині нічого не поміняється. Ситих вигнали, прийдуть голодні. Буде продовжуватись теж саме колесо Самсари
На жаль, но тільки - адекватні люди
Могу повторить, ПНХ!
Видимо, у нее не все в порядке?
Такие же как и их хозяин беня коломойский.
Наконец то они смогли начать возвращать все назад под крыло фарм мафии. А теперь еще и открывается корыто со страховой медициной.
Щас сделают как в рашистов и будете жрать.