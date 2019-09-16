 Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

Представители ЦПК объяснили, почему не ходят на форумы к Пинчуку.

По словам исполнительного директора организации Дарьи Каленюк, ЦПК ежегодно получает приглашение на конференцию, но было принято решение не участвовать в "YES".

"YES" - это мощный инструмент для отбеливания персональной репутации олигарха Виктора Пинчука на Западе. "YES" - это скрытый лоббизм интересов Пинчука. Олигарх покупает билеты бизнес-класса для своих гостей и платит им гонорары в десятки, а иногда сотни тысяч долларов. Например, в 2015 году Пинчук заплатил $150 тыс. за 15-минутное включение Трампа на конференции. Это стало предметом расследования правоохранительных органов в США", - говорится в сообщении.

"А в 2012 Пинчук заплатил $4 млн через Манафорта американской юрфирме за отбеливание репутации Януковича. Это подтверждено судебными документами, но Пинчук отрицает факт. Пинчук является хозяином YES. Он лично встречает высоких гостей, ведет разговоры во время форума, определяет когда и как будут выступать президенты и премьеры. Целевой аудиторией форума являются Западная элита", отмечают в ЦПК.

Отмечается, что благодаря "YES" Пинчук выстраивает личные неформальные отношения с Западной элитой.

"Ему доверяют, его благодарят - и так он продвигает свою повестку дня. Которая далеко не всегда совпадает с интересами государства", подчеркивают в ЦПК.

Напомним, "YES" (Ялтинская Европейская Стратегия) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей. С 2004 года и до оккупации Крыма Россией проходила в Ялте, с 2014 года проходит в Киеве.

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