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 Политика Украины
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Все про:Пинчук (233) YES (68) ЦПК (21)

 Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК

Благодаря "YES" олигарх Пинчук выстраивает личные неформальные отношения с Западной элитой.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

Представители ЦПК объяснили, почему не ходят на форумы к Пинчуку. 

По словам исполнительного директора организации Дарьи Каленюк, ЦПК ежегодно получает приглашение на конференцию, но было принято решение не участвовать в "YES".

"YES" - это мощный инструмент для отбеливания персональной репутации олигарха Виктора Пинчука на Западе. "YES" - это скрытый лоббизм интересов Пинчука. Олигарх покупает билеты бизнес-класса для своих гостей и платит им гонорары в десятки, а иногда сотни тысяч долларов. Например, в 2015 году Пинчук заплатил $150 тыс. за 15-минутное включение Трампа на конференции. Это стало предметом расследования правоохранительных органов в США", - говорится в сообщении.

"А в 2012 Пинчук заплатил $4 млн через Манафорта американской юрфирме за отбеливание репутации Януковича. Это подтверждено судебными документами, но Пинчук отрицает факт. Пинчук является хозяином YES. Он лично встречает высоких гостей, ведет разговоры во время форума, определяет когда и как будут выступать президенты и премьеры. Целевой аудиторией форума являются Западная элита", отмечают в ЦПК.

Отмечается, что благодаря "YES" Пинчук выстраивает личные неформальные отношения с Западной элитой.

"Ему доверяют, его благодарят - и так он продвигает свою повестку дня. Которая далеко не всегда совпадает с интересами государства", подчеркивают в ЦПК.

Напомним, "YES" (Ялтинская Европейская Стратегия) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей. С 2004 года и до оккупации Крыма Россией проходила в Ялте, с 2014 года проходит в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Герои не стоят рядом с убийцами героев", - Мирослава Гонгадзе о форуме YES

Форум YES - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148623
 
   
 Топ комментарии
 
Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7234 Порох і тут шмарклі в штани наклав?
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Зебіли, ви тормозяки хренові забули,що Зе сцкло обіцяв боротися з олігархами, а по факту перше .що зробив -домовився про співпрацю? Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4509Чи вам ТВ ящик виїв мозок повністю? Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2140
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зебубоны, на защиту пинчуры вставай!
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А пять свынячих и пять шапкокрадских лет вы этого не видели? Тоже еще новость Полишинеля
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Я не знаю кого ты называешь шмарклей, порохобот, может своих родителей, но отвечай. Ты согласен с мнением Центра противодействия коррупции, что этот форум служит для отмывания одного из упырей-олигархов? Итак?
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"Ты согласен с мнением Центра противодействия коррупции"
а чего ж Президент -кдлоун там сценки разыгрывал, если все так плохо ?
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При президенте-кловане подняли этот вопрос, а президент Свыня приезжал и пять лет хрюкав про покращення на этом форуме. Как и его шеф президент Хряк-1 Енакиевский. И вообще, клован есть клован, но ты, как адепт Спасителя нации и Создателя виры и армии с нуля, обьясни как небрехливый и патриотично-реформаторский Свын, который в 2014-м рохкав, что олигархив бильше не буде, там вообще появлялся
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Зебіли, ви тормозяки хренові забули,що Зе сцкло обіцяв боротися з олігархами, а по факту перше .що зробив -домовився про співпрацю? Чи вам ТВ ящик виїв мозок повністю? Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2140
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Как с ними бороться, если Порошенко их всех разогнал?
«Я гарантирую, что олигархи больше не будут иметь влияния на украинскую власть. Я сделаю все для этого», - сказал Порошенко.

17 декабря 2014
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А как же торговля на крови, Пинчук уже не продает трубы в парашу?
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вони зебіли,нічого не пам`ятають,не переймайся. Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4444
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сірожа ти горбатого не ліпи, Порох же "барига" , що з нього візьмеш? Ви ж нарика Зе сцкуна на царство поставили, всім втирали ось народний преЗедент, поборе корупцію, олігархів(!),посадки весною, новіє ліца і інша муйня для телепків? І що , болтяра всім вам на рило? Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9716
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барыги, они такие...
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз.
При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html

"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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По перше я не ображав твоїх батьків.
По друге шмарклю ви обрали за презедента 21 квітня.
По третє спілкуватися з тобою я не буду. Дивись пункт перший.
Ходи здоровий. Хай щастить.
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зебил, енужели ты не в курсе - кого народ Украины прозывает вовка-"х*уйло", а кого - вовка-"шмаркля"? Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4554
Самое интересное, что зебилы наивно притворяются и делают вид - что не в курсе:D
А может и не притворяются, может зебилы еще тупее чем расейские ватники
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Последние пол года я таким новостям на цензоре не удивляюсь. Канал давно ведет скрытую пропаРашинскую политику.
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это не новость -это цитата от центра противодействия коррупции ( не на гранты России созданного)
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и поэтому зеленая шмаркля поперлась на форум проводить интересы пинчука?) браво, зебилы! Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3579
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А Петя и его сателиты там не выступали... не? И ЦПК "очень жестко" об этом говорит каждый год?
ЦЕНЗОРУ-ПОЗОРИЩЕ !!!!! У ВАС УЖЕ НЕ СВОБОДА СЛОВА, А ПОМОЙНАЯ ЯМА!!!!!
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ага, так значит зеленая шмаркля - еще ХУЖЕ Пороха и всех остальных, правильно, зебилы? Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5223
Ведь он нассал зебилам откровенно в глаза, когда поперся на этот форум.. да и с прочими обещаниями - поимел зебилов по-полной
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піди посси, а то тобі, мабуть, моча в голову вдарила
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ну какой скрепный кацап - без своих мироощущений?)) вот и кацап Vik Berd f9cf1663 не смог, сразу поведал миру что он чувствует Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4564
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шмаркля-имитатор подрабатывает ведущим на "корпоративе".. А раньше "так стонал, так стонал" - то ВР расстреливал. то на лисапеде катался, то МВФ нафиг посылал, то самолеты продавал и летал эконом-классом.. Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7629
Оказалось - ВСЁ ИМИТАЦИЯ...

Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3205
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Значить, якщо Порох був гандоном, то Зебілу бути п.дарасом сам бог велів?
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Та нет, щироРахман, все наоборот было
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шмаркля не просто п.идорас, шмаркля-п.дорас, который нагадил своим зебилам демонстративно и с наслаждением. И за это они его чтят "народным царем" Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8206
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И бенька там помылся чуток ... Вот теперь ПОКА ЧТО смотрим шустера у Ахметова - большой экран для позиции не зеленых ...
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прислушиваемся к мудрому Портникову на Лайф ТВ
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Интересно, сколькопинчуки-франчуки забошляли фигляру за визит? С роялем оно конечно было бы дороже.
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Форум "YES" за все годы не принёс никакой корысти Украине, Украина наоборот становилась всё беднне и беднее, поэтому это форум казнокрадов и коррупционеров и что там делал Зе?
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"что там делал Зе?"
ну как, что?
ТО что умеет и то что делал 20 лет своей взрослой жизни-- развлекал олигархов и высоких иностранных гостей. И не сам, а с кварталом 95. Разве вы не видели эту провинциальную самодеятельность ?
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Укрепление рубля на фоне инцидента в Саудовской Аравии кратковременно - экономист... вот где события -дроны-иран- россия -сгоревшие планы саудитов уронить рынок нефти- открытие стратегических запасов в США ... А Пинчуковская отбелывательная посиделка - расширенный спектакль а-ля Коломойский в ОП
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... красочная. интеллектуальная и с типа открытыми закулисами
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и стягивает туда в основном отставной козы барабанщиков.
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Сєнцов хоче просто жити й творити - та хто ж йому зараз дасть ... Нехай просто набирається сил , а ми почекаємо .
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Пінчук перед кожним президентом відбілює свого тестя.Мабуть кожна нова влада доє це сімейство на предмет відмазки Кучми від не без підставного звинувачення у вбивстві Гонгадзе.Не розумію,чому Кучму кожен заганяє в Мінськ.Ця людина підтримувала Янека,вручаючи сніп пшениці в" надійні руки":.це пахан олігархату в Україні. вся країна кричала: "Кучму геть" ,та "Ми умрем не від чуми, а від політики Кучми."
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Украина после форума перестала быть самой бедной ?
Поток отеъзжающих уменьшился ?

Платные гости поулыбались, получили свои бабки и остались при своём мнении,
что Украина - третий мир.
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