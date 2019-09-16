 Форум "YES" - отбеливание репутации олигарха Пинчука и лоббизм его интересов, - ЦПК

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.
Представители ЦПК объяснили, почему не ходят на форумы к Пинчуку.
По словам исполнительного директора организации Дарьи Каленюк, ЦПК ежегодно получает приглашение на конференцию, но было принято решение не участвовать в "YES".
"YES" - это мощный инструмент для отбеливания персональной репутации олигарха Виктора Пинчука на Западе. "YES" - это скрытый лоббизм интересов Пинчука. Олигарх покупает билеты бизнес-класса для своих гостей и платит им гонорары в десятки, а иногда сотни тысяч долларов. Например, в 2015 году Пинчук заплатил $150 тыс. за 15-минутное включение Трампа на конференции. Это стало предметом расследования правоохранительных органов в США", - говорится в сообщении.
"А в 2012 Пинчук заплатил $4 млн через Манафорта американской юрфирме за отбеливание репутации Януковича. Это подтверждено судебными документами, но Пинчук отрицает факт. Пинчук является хозяином YES. Он лично встречает высоких гостей, ведет разговоры во время форума, определяет когда и как будут выступать президенты и премьеры. Целевой аудиторией форума являются Западная элита", отмечают в ЦПК.
Отмечается, что благодаря "YES" Пинчук выстраивает личные неформальные отношения с Западной элитой.
"Ему доверяют, его благодарят - и так он продвигает свою повестку дня. Которая далеко не всегда совпадает с интересами государства", подчеркивают в ЦПК.
Напомним, "YES" (Ялтинская Европейская Стратегия) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей. С 2004 года и до оккупации Крыма Россией проходила в Ялте, с 2014 года проходит в Киеве.
а чего ж Президент -кдлоун там сценки разыгрывал, если все так плохо ?
«Я гарантирую, что олигархи больше не будут иметь влияния на украинскую власть. Я сделаю все для этого», - сказал Порошенко.
17 декабря 2014
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз.
При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
По друге шмарклю ви обрали за презедента 21 квітня.
По третє спілкуватися з тобою я не буду. Дивись пункт перший.
Ходи здоровий. Хай щастить.
Самое интересное, что зебилы наивно притворяются и делают вид - что не в курсе:D
А может и не притворяются, может зебилы еще тупее чем расейские ватники
ЦЕНЗОРУ-ПОЗОРИЩЕ !!!!! У ВАС УЖЕ НЕ СВОБОДА СЛОВА, А ПОМОЙНАЯ ЯМА!!!!!
Ведь он нассал зебилам откровенно в глаза, когда поперся на этот форум.. да и с прочими обещаниями - поимел зебилов по-полной
Оказалось - ВСЁ ИМИТАЦИЯ...
ну как, что?
ТО что умеет и то что делал 20 лет своей взрослой жизни-- развлекал олигархов и высоких иностранных гостей. И не сам, а с кварталом 95. Разве вы не видели эту провинциальную самодеятельность ?
Поток отеъзжающих уменьшился ?
Платные гости поулыбались, получили свои бабки и остались при своём мнении,
что Украина - третий мир.