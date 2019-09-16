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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2839) Нидерланды (848) обмен (805) пленные (593) Богдан Андрей (164) Цемах (65)

 Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?

Украина должна в первую очередь думать о собственных интересах и отстаивать их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью украинской службе ВВС Глава Офиса президента Андрей Богдан, комментируя возможное негативное влияние выдачи РФ подозреваемого в деле о МН17 Владимира Цемаха.

"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ.

Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха", - отметил Богдан.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3148620
 
   
 Топ комментарии
 
Просто суд над Кацапией - это не его интерес
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Боже мой бурят совсем туп Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные? - Цензор.НЕТ 4931
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Красиво ****** жидяра,хуцпа во всей красе,поцілуй ***** в сраку **************!
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Потому что без союзников вы ноль. Потому что это не только интересы Нидерландов. Потому погибли ребята, выкрадывая этого ********. Потому что НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕМИНУЕМЫМ!
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с таким подходом к делу не стоит ждать продления санкций . так как у голландцем тоже имеются свои интересы
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Бурят, в наших интересах увидеть )(уйло на скамье подсудимых в городе Гаага. А вы, г@ндоны, отсрочили это событие.
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твои интересы бурят никому не интересны
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Не в интересах Украины привлечение виноватых в катастрофе Боинга. Ладно, так и запишем.
Плесень совсем не колаборанты.
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Ця "сладкая парочка дозащіщаєт свої свої інтєрєси" до того, що суд звинуватить Україну в збитті "Боїнга"
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Пом'яните моє слово: прийде день, коли Нідерлянди висунуть проти бурята і його буратіни обвинувачення в пособництві терористу Цемаху.
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Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?



Почему сразу "собственные"? Может стоит подумать об интересах Украины в первую очередь, падлюко?
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Если бурят не хочет иметь союзников, тогда да, пусть "воюет" с Рашей один на один. И тогда о его (наших) собственных интересах можно будет порассуждать историкам, так как Украинское государство исчезнет. Нами управляют тупицы, не понимающие, что международная политика, это не научно-фантастическая работа о рынке земли, которую можно купить в переходе и получить диплом псевдоюриста. Зеботы - упокойтесь, ваш "патриотизм" прикрывается флажками иностранных государств, но не вам говорить о "защите собственных интересов". Иногда собственный интерес в том и заключается, чтобы создавать коалиции и поддерживать интересы других по мере потребности.
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Нидерланды: Почему мы должны поддерживать санкции и защищать интересы Украины , когда есть свои собственные?
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Полностью согласен с Богданом. Нам от их сбитого самолета не жарко, не холодно. Европа - это проститутка, которая ложиться за деньги под любого, кто платит и одновременно импотент, который ничего не может предложить, нежели лизать или подставлять свою жопу. Цемах находился за решеткой пару месяцев, а вспомнили только сейчас. Мы бы легко поменяли этого урода на Сев. поток-2. Пусть эти европедики напрямую теперь разбираются с рашкой.
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Скабеева с Соловьевым тоже самое говорили.
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Сказано всё абсолютно правильно.В ответ только дебильные картинки и оскорбления.Пять лет как убили почти 300 голландев.Пять лет идёт дуракаваляние."мывсёрасследовали,мыихщасзасудим".На выходе-НИЧЕГО.Теперь вот,правда,подвернулась удачная отмазка с цемахом.Одно слово-ЕВРОШЛЮХИ.
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Таки так, але ваші зедебіли дали нормальну відмазку для голандских урядовців перед своїми виборцями. Тепер хто винен що все так? Правильно Україна!!!
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А до этого пять років хто був винен?Ещё раз повторяю,тупорылое:"Почти ТРИСТА голландцев рашка разом убила!"Если вечные отмазки лепить-то,конечно,и цемах сойдёт.Вопросов нет.
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То вже проблемы нідерландських під@р@cів. Наші же зелені, ті ж самі, злилися по тупому. Було офіційне публічне звернення від України, про допит цемаха перед обміном? Ні не було... Офіційно Україна обьявила що мінятиме? Ні, на ничку, через ручний суд (фу гидота)! Ми дізналися що цемаха мінятимуть з кацапських ЗМІ. Нідерланди публічно заявили що вони допитали? Нечув я такого. Лише зелене сцикло щось булькнуло в середену мов його там допитали... Так йому збрехати, що шаурму захавати.
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Вы заметили, что ни одни их этих людей ничего не прокомментировал из следующего:
"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ Источник: https://censor.net.ua/n3148620

и почему Нидерланды не проявляли никакого интереса к Цемаху, ровно до того момента как пошел разговор об обмене?

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Эти "люди" тут договорились до того,что мы,видите ли,своим поведением теряем этих СОЮЗНИКОВ.Нидерланды.Союзник."№лять!
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Поясню чому.
Тому що нема звязку між загибелью 298 людей на територіі Украіни та потоками 2 та іншою хернею.
Твій висер не зачьот
Інтерес держави Украіна, (чув про таку?) в тому щоб покарати вбивць 298 людей, вбитих на іі землі.
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Такими темпами у вас будет столько же друзей-союзников, как и у Мордора. Жаль, Мугабе помер - хорошая замена Европе!
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бурят БЫгдан сейчас поймал звезду, но попозже будут и п*здюлины
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Я посмотрю как ты с ****** будешь интересы отстаивать
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долбо...п, ми повинны покорати *****- вбивцю,
до чого тут Нідерланди, я уху єв
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соевые! Вас мало. А доверие к правительству растёт - 77%.
В украине соевые остались только на цензор.нет. И те имеют по 20 ников каждый. В прибавок ещё безработные и алики (субботний вечер тому подтверждение). Так что вы - низ общества. Ваше мнение ничего не значит, и ничего не изменит! Крякайте тут для снятия эмоций. Всё равно что мыльные пузыри пускать.
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Ребята, не кормите зебильных ватников и козломордых троллей. Не вступайте в диспут, просто жмите "в спам".
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Боже, кто пришел к власти в Украине?! И ведь сами выбрали!
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А какого придурка терпят в Белоруссии!!!!!!!!!!!!!!!!! Подстилку ХУ..ЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Именно Богдан тянет рейтинг Зе в пропасть. Бездарное существо пролезло во власть и решило, что каждое его высказывание - воистину значащие слова. Они считают, что посторили систему, которая дает им ВСЁ: власть, самодурство и полное пренебрежение к другим. Это читается во всех его речах.
Избиратели Зе, вам плюют в лицо откровенно и нагло. Неужели вы достойны такого отношения. Или вы во всем согласны с Богданом?
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****-меня этот(Богдан)свинобык бесит,это как-раз и есть косвенно украинские интересы,Цемах ценный свидетель в таком резонансном деле с участием страны-агресссора.
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а ты вообще уверен о чем расскажет этот упоротый цемах в суде голландском? Была инфа что он у нас тут вроде как заплетал что видел как украинская сушка сбила боинг. И вообще откуда такая уверенность у порохоботов что цемах скажет правду? Кто его заставит это там сделать? Проросийскому цемаху насрать Украине. Но вы жеупоротые порохососы ищете только во всем зраду
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Да пусть,вообще, обеляет и себя и Мордор! Пусть! Но в голландском суде! Но ВСЕ бы видели, что в приоритетах Украины общеевропейские ценности. Ценности права и справедливости. Пусть бы ему там медаль повесили! Но у Украины были бы чистые руки и совесть.
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Что можно сказать о его высказываниях ОДНИМ СЛОВОМ ДЕБИЛ
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У него одна из функций роль придворного шута.Ляпнуть глупость и следить за реакцией
насколько народ туп.Он же не чиновник чтоб не люстрировали. А значит не за что не отвечает,но в решалы прется аж пищит.
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ребятки, они не идиоты, они убежденные враги Украины
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Богдан, не путай национальные интересы со своими собственными.
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Тварь бурятская даже не скрывает, что оно прямо, или косвенно лоббирует интересы кремлядей. Любой здравомыслящий человек понимает, что выдача Цемаха это в первую очередь удар по интересам Украины. Тем более в контексте, как его захватили и какие потери были с украинской стороны. Мразь кацапская. Если будет третий Майдан, то вот такие твари, как этот якут точно будут висеть на фонарных столбах Крещатика.
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А Каддафи бомбанул "Боинг" над Британией и что?
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І де зара Каддафі?
Головне не де, а кто!
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От скука безмозгла, краще б ти в Сантропе бухав та Украіну своіми висерами не ганьбив
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А почему тогда граждан Украины выдали?
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Богдан: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?

Англия: Почему мы должны защищать интересы Украины, когда есть свои собственные?
Германия: Почему мы должны защищать интересы Украины, когда есть свои собственные?
Америка: Почему мы должны защищать интересы Украины, когда есть свои собственные?
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На цей раз він сказав все вірно, як не дивно.... :
"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ" .............



А хіба щось не так ????
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