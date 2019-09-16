 Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью украинской службе ВВС Глава Офиса президента Андрей Богдан, комментируя возможное негативное влияние выдачи РФ подозреваемого в деле о МН17 Владимира Цемаха.
"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ.
Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха", - отметил Богдан.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.
Плесень совсем не колаборанты.
Почему сразу "собственные"? Может стоит подумать об интересах Украины в первую очередь, падлюко?
"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ Источник: https://censor.net.ua/n3148620
и почему Нидерланды не проявляли никакого интереса к Цемаху, ровно до того момента как пошел разговор об обмене?
Тому що нема звязку між загибелью 298 людей на територіі Украіни та потоками 2 та іншою хернею.
Твій висер не зачьот
Інтерес держави Украіна, (чув про таку?) в тому щоб покарати вбивць 298 людей, вбитих на іі землі.
до чого тут Нідерланди, я уху єв
В украине соевые остались только на цензор.нет. И те имеют по 20 ников каждый. В прибавок ещё безработные и алики (субботний вечер тому подтверждение). Так что вы - низ общества. Ваше мнение ничего не значит, и ничего не изменит! Крякайте тут для снятия эмоций. Всё равно что мыльные пузыри пускать.
Избиратели Зе, вам плюют в лицо откровенно и нагло. Неужели вы достойны такого отношения. Или вы во всем согласны с Богданом?
насколько народ туп.Он же не чиновник чтоб не люстрировали. А значит не за что не отвечает,но в решалы прется аж пищит.
Головне не де, а кто!
Англия: Почему мы должны защищать интересы Украины, когда есть свои собственные?
Германия: Почему мы должны защищать интересы Украины, когда есть свои собственные?
Америка: Почему мы должны защищать интересы Украины, когда есть свои собственные?
"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ" .............
А хіба щось не так ????