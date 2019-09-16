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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1175) Венецианская комиссия (302) ВР (23661) Ставнийчук (130) судья (2173)

 Все законопроекты, которые касаются защиты прав человека, должны получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Ставнийчук

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ ) настаивает, что законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию Украины и защиты прав человека, требуют комплексного анализа европейской Венецианской комиссии.

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила Председатель Комитета НААУ по вопросам верховенства права, председатель правления ОО "За демократию через право" Марина Ставнийчук, передает Цензор.НЕТ

"Все эти законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию Украины и защиты прав человека, требуют комплексного анализа европейской Венецианской комиссии "За демократию через право". В Украине есть долгосрочная договоренность с этой Комиссией о том, что все законопроекты в этой области перед окончательным принятием должны проходить экспертизу. И я настаиваю и призываю парламент предоставить соответствующие законопроекты ей на рассмотрение", - сказала Марина Ставнийчук, комментируя принятие законопроектов №1013 об "адвокатской монополии" и №1008 о перезагрузке органов судейского управления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена КС закона "О судоустройстве и статусе судей" - наиболее правильный путь для перезапуска судебной реформы, - Ставнийчук

Марина Ставнийчук отметила, что в Украине исключительное право адвокатов на представительство в судах было введено в 2016 году принятием изменений в Конституцию Украины. Тогда соответствующий законопроект прошел широкое обсуждение и получил положительную оценку Венецианской комиссии. Это показало, что Украина готова к внедрению европейской системы права.

"Тогда Украина конституционно задекларировала как европейский стандарт статус адвокатуры как защитника. И именно европейским стандартом является обязательные требования в уголовном производстве иметь адвоката. Далее была введена формула, адвокатура ведет практически все дела, в т.ч. осуществляет государственную защиту и защиту органов местного самоуправления. Это был комплексный и системный подход к реформе, который получил положительную оценку Венецианской комиссии", - напомнила Марина Ставнийчук.

Сегодня же, отметила эксперт, новая власть грубо игнорирует международные стандарты, принимая законопроекты без широкого профессионального обсуждения и экспертных выводов международного сообщества.

Эксперт добавила, что грубое игнорирование международных стандартов грозит узурпацией власти и нарушением прав человека.

"Я четко понимаю, что мы будем смешить Европу такими своими подходами к законодательству. Европейские эксперты достаточно критично отнесутся к ситуации, которая сегодня складывается. Поэтому стоит самим оценить то, что произошло в законодательном процессе за эти последние несколько недель и более профессионально и глубоко подходить к этому. Надо дать возможность профессиональным экспертным сообществам быть привлеченным к этому процессу. Однако, пока кажется издевательством, что альтернативные законопроекты не рассматриваются. Похоже - конституционный поезд уже запущен и пошел, а вы вносите свои законопроекты и в дальнейшем", - подытожила Марина Ставнийчук.

Все законопроекты, которые касаются защиты прав человека, должны получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Ставнийчук 01
Все законопроекты, которые касаются защиты прав человека, должны получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Ставнийчук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148618
 
 
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Ще один керівник з'явився... Не знаю, як, а знаю що не так......
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Ставнийчук это та что ещё при Ющенко языком телепала ?
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Да эти мрази зубами будут цепляться за адвокатскую монополию.
Скажи сразу - предлагается вернуть ситуацию ровно как она была в 1991-2018 годах.
Причем здесь права человека и Венецианская комиссия, коза лживая?
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А будапештський меморандум виконують ?!!! То чому ми маємо дослухатися до венеційської комісії ?!!! Треба так робити , щоб було добре для України !!!
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А то, что делается - "добре для України"? По сути они заткнули рот своим депутатам. Остальным сделать это будет также несложно. Затем и до "пересічних" доберутся. Мы в преддверии фашизма-сталинизма. Там начиналось так же. Я бы прислушался к Ставнийчук. Венецианская комиссия хоть как-то будет тормозить это безумие.
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"новая власть грубо игнорирует международные стандарты, принимая законопроекты без широкого профессионального обсуждения и экспертных выводов международного сообщества".
То есть вы втихаря в 2016 протащили адвокатскую монополию в пакете судебной реформы, так что депутаты не читали даже, и все постфактум уже охренели, а теперь чтоб исправить этот косяк - нужны широкие обсуждения и выводы международного сообщества?
По морде лопатой ей надо, для ясности
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Попросите эту хитрожопую шльондру написать на бумажке название комиссии, сдаётся, рука её выведет слово "Винницианская".
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