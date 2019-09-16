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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21864) Россия (73865) Волкер Курт (503)

 Россия вернет Крым, так же, как СССР - балтийские страны, - Волкер

Россия вернет аннексированный полуостров Крым точно так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине. - Ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма", - сказал Волкер.

"Относительно этого было заявление Майка Помпео в прошлом году. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины", - продолжил Волкер.

В то же время, Волкер не представляет, как много времени понадобится для возврата Крыма.

"Мы не можем предсказать, как много времени это требует. Главное, что мы приняли правильную позицию и держим ее", - подытожил Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина значительно ближе к Западу и не "дрейфует" обратно к России, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3148615
 
   
 Топ комментарии
 
Но страны балтии сами вышли,совок их сам не отпускал
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Литва вернула себе независимость сама, заплатив кровью! А послушать этого кренделя, то вернул Савецкий Саюс с барского плеча
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Волкер предрек распад паРаши. Бу-га-га. Прибалты стали независимы после распада СССР, то же ожидает и Раиссю.
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бред , в Прибалтике большинство населения осталось за местными и ненавистниками ссср , а Крым все наоборот - оккупанты через 10 лет заселят на 90% прибывшим быдлом
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В Криму теж кацапів не багато, там Совки, а їх держави давно не має.
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Но страны балтии сами вышли,совок их сам не отпускал
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Вышли, когда совок ослаб. Кто будет жить в Крыму, скажем через 50 лет? Кто захочет "выходить"?
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поэтому там был возврат собственности и земли владельцам. а удмурты как приехали так и поедут обратно в свою Читу без украинских документов на собственность
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Россия вернет Крым, так же как СССР - балтийские страны, - Волкер

т.е. после развала паРаши!
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Когда? Доживём хоть?
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а вы не думаете, что там уже не одно ***** сдохло?...а если это очередной двойник? тогда ***** будет жить вечно...
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Думаете сами кацапы этого не заметят? Как это сцарь вечно мАладой?
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"Слуги нарида" второпях чуть не отменили передачу Хрущевым крыма Украине Россия вернет Крым, так же как СССР - балтийские страны, - Волкер - Цензор.НЕТ 6242
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Когда раша посыпится, главное Кубань в нагрузку не взять. Украина столько кацапского быдла просто не переварит
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Вернуть евреем-хазарам все что у них отняли ......
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В придачу, также наших олигархов. Так сказать вернуть в родную ̶г̶о̶в̶е̶н̶ь̶ гавань.
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На мой взгляд это можно сделать и раньше, запустив идею независимого государства Крым.
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Почему молчат "ольгинские" опаріши ?
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У них сейчас обедня. Бояру с ягелем принимают Росія поверне Крим, так само, як СРСР - балтійські країни, - Волкер - Цензор.НЕТ 8545
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коренные жители стран Балтии никогда не хотели быть в совке и всегда мечтали его покинуть, поперебывав попутно "асвабадителей". а с крымом всё совсем по другому. можете представить себе крымских татар, ну хотя бы как "пещерных братьев аджимушкая"? ото ж. фсё гораздо хуже.
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) ясно одно, "если крымчане идиоты, то это надолго"
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Кримські татари мають українську армію, в якій служать. І прийде час, коли кацапи заберуться в свою рашу.
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))) кацапы безусловно заберуться. но крымские татары, в отличие от коренного населения Балтии, к освобождению крыма не будут никогда и никаким боком. ну только эти двое чубаров и этот как его там, второй, будут на публику инсценировать любовь к отеческим гробам и требовать принять меры к освобождению их родины.
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Литва вернула себе независимость сама, заплатив кровью! А послушать этого кренделя, то вернул Савецкий Саюс с барского плеча
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Украине Крым нужен, но только без референднутого крымсокого быдла.
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На той час там залишиться сама кацапня. Всіх інших козлостан просто виживе звідти. Як приймати громадян іншої держави в склад України?
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ніяк. В таких випадках люди виїжджають або лишаються за їх вибором.
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На той час, коли кримські татари знову повернуться, на їхній землі не лишиться жодного кацапа.
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Одне ясно, треба боротися за незалежність самовіддано, як наші патріоти на передовій. І менше слухати і західних і східних доброзичливців, а опиратися на американців, які сказали, що поки що дають нам шанс самим захищати свою незалежність, але якщо ми відмовимось, то втрутяться вони, але тоді вже будуть воювати і проти Києва...
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ні з ким вони воювати не будуть - просто махнуть рукою.
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На гегемонію Росії не махнуть рукою, бо за Україною вона піде і на Польщу, і на Прибалтику. Та й захопивши Крим, Росія може контролювати і Чорне море, і, навіть, Середземне.
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Как СССР не вернет. В СССР была юридическая возможность выхода республик и сильное желание самих республик вкупе со слабостью союза. Так звезды совпали на тот момент, что всех распад СССР устроил. Иначе залили бы кровью любую страну, которая самолично захотела бы выйти, как залили кровью Чечню. Кстати, обратите внимание, что США не признавали за СССР включение в состав союза только трех балтийских республик, по остальным, включая Украину, никаких нареканий не было ни у кого.

Да, если РФ начнет разваливаться, то Крым не удержит, но РФ не развалится так легко и относительно мирно, как распался СССР. А что будет через 50-100-200 лет, да все что угодно может быть, включая глобальный апокалипсис.
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Щас тоже по факту уже в принципе не важно, что было 200 лет назад, что чьим было, а еще через 200 лет вообще фиг пойми что будет. Все проблемы надо решать сейчас.
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Ну, Калінінградську область вони так і не повернули німцям, хоча мали повернути ще при СРСР.
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Все питання в тому що, ні Литва, ні Латвія, ні Естонія не стали суб'єктами кацапстану навіть при СРСР, а ось Калінінградська область таки- стала. Тому, порівнювати Прибалтику з Кримом не правомірно.
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Нет , СССР не имел обязательств по возврату Кенигсберга , как и Польша - Данцига.
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35 лет осталось ждать.Многие не дождутся.
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мирного повернення недочекається ніхто.
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​​Оккупация ужасными москалями - ордынцами ( замаскированных в 18 веке под русских) завоевателями суверенных территорий всех её соседних стран.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карелло-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
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8.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Печорского района теперь они в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10.Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные в составе проклятой фашистской России)
11. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армения.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.
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