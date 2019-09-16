 Проект Госбюджета-2020 презентуют в Раде 20 сентября, - Разумков

Об этом сообщил во время Согласительного совета председатель парламента Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас вчера поступил проект бюджета в Верховную Раду Украины. В пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять проект бюджета Верховной Раде Украины", - отметил он.

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