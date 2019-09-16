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 Политика Украины
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 Проект Госбюджета-2020 презентуют в Раде 20 сентября, - Разумков

Верховная Рада заслушает презентацию проекта Госбюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября.

Об этом сообщил во время Согласительного совета председатель парламента Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас вчера поступил проект бюджета в Верховную Раду Украины. В пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять проект бюджета Верховной Раде Украины", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148614
 
 
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Да нефига он не поступил...текста нет на сайте ВР....зебобики в очередной раз нарушили Закон....
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Нам не нужен бюджет, деньги будем тратить по-ходу:
Проект Госбюджета-2020 презентуют в Раде 20 сентября, - Разумков - Цензор.НЕТ 612

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Учителя Украины в ожидании ЗП около (100 000 грн или 4000$
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будет! по индексу "явамничивонидолжен"
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Ну тоді і я не должОн тут його вихваляти, а буду розносити вщент.
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Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук
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