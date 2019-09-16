 Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не понимаю, почему общество это так интересует?" - сказал Богдан, комментируя недавнюю встречу на Банковой с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Коломойским.
При этом Богдан подчеркнул, что обществу докладывали, "когда официально встречались с Ахметовым, с Пинчуком, и фото были".
"Был общий взгляд: а почему мы должны прятаться? Почему мы должны вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темных ресторанов. Мы честны перед обществом, мы ничего не нарушаем", - добавил Богдан.
10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.
Согласно информации источника Цензор.НЕТ, Зеленский в последнее время встречался не только с Коломойским, но также с Ахметовым и Пинчуком. Фото встреч с этими бизнесменами не были опубликованы.
Публикацией фотографии встречи с Коломойским Зеленский решил показать, что Коломойский для него – один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций, утверждает источник Цензор.НЕТ. Впрочем, для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.
Косить под дурака - важное качество на такой работе.
половины не видят
Черный
лабрадранецлабрадор, судя по всему.
Запомни: вор должен сидеть в тюрьме. А не рулить самой большой европейской страной через своих буратин типа Зеленского и прочих.
Порошенко слугою не називався. Та й ви ж хотіли іншого преза, ніж як порошенко, то чому вимоги повинні бути як до порошенка?
всім зрозуміло звідки у суспільства цікавість, одному Богдану - ні!
Это - стрелка, сходняк!!!
Да нет, он не дебил, он это для своего лохтората говорит, для ЗеДебилов.
Впрочем меня это не удивляет.
Полное интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D