EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  6255  81
Все про:Зеленский (2839) Коломойский (1160) олигарх (518) Богдан Андрей (164)

 Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Глава Офиса президента Андрей Богдан не понимает повышенного внимания общества и СМИ к встречам Зеленского с олигархами, включая Игоря Коломойского.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему общество это так интересует?" - сказал Богдан, комментируя недавнюю встречу на Банковой с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Коломойским.

Читайте также: Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов

При этом Богдан подчеркнул, что обществу докладывали, "когда официально встречались с Ахметовым, с Пинчуком, и фото были".

"Был общий взгляд: а почему мы должны прятаться? Почему мы должны вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темных ресторанов. Мы честны перед обществом, мы ничего не нарушаем", - добавил Богдан.

10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.

Согласно информации источника Цензор.НЕТ, Зеленский в последнее время встречался не только с Коломойским, но также с Ахметовым и Пинчуком. Фото встреч с этими бизнесменами не были опубликованы.

Публикацией фотографии встречи с Коломойским Зеленский решил показать, что Коломойский для него – один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций, утверждает источник Цензор.НЕТ. Впрочем, для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.

Источник: https://censor.net.ua/n3148613
 
 
 Топ комментарии
 
тупорылый бурят включил режим "валенка".. и думает что это проканает..
 показать весь комментарий
 
Это была историческая встреча президента Украины с комиком Владимиром Ссанычом. Вот этим интерес и был вызван Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 704
 показать весь комментарий
 
Вы, падлюки, любую встречу Пороха "договорняками" обзывали. А тут дурака включили, невинные овечки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тупорылый бурят включил режим "валенка".. и думает что это проканает..
 показать весь комментарий
 
 
Это была историческая встреча президента Украины с комиком Владимиром Ссанычом. Вот этим интерес и был вызван
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Після того як Коломойський поверне державі вкрадених 6 млрд доларів вкладів з Приватбанку, інтерес до Коломойського автоматично впаде! А поки що суспільний інтерес до Коломойського відповідає кількості вкрадених ним грошей! Всіх цікавить коли посадять в тюрму Коломойського, раніше порошенка чи пізніше????
 показать весь комментарий
 
 
Ну клеїти дурня це народна зебільна забава. А в цинічному бурятському виконанні має особливо зебобікам сподобатися.
 показать весь комментарий
 
 
Клерк с богом данным чувством юмора для зеленой массы народного болота
 показать весь комментарий
 
 
Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Косить под дурака - важное качество на такой работе.
 показать весь комментарий
 
 
Другими словами зачем холопам знать что там братва решает,холопы нужны только чтоб их выбрали, ну и бабло стрич с них
 показать весь комментарий
 
 
Беримор , а почему не понимает ? - Зебил , сер .
 показать весь комментарий
 
 
Вы, падлюки, любую встречу Пороха "договорняками" обзывали. А тут дурака включили, невинные овечки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так он же под покровом ночи встречался. Т.с. тайно. Значит договорняки. Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 2979
 показать весь комментарий
 
Передайте хто не будь збагойнаму бурятєгу, що нормальне суспільство так має реагувати на візити так званої влади з поклонами олігархам.
 показать весь комментарий
 
 
он в недоумении . по его пониманию норм обществап у нас нет . о єтом свид віборі клоуна и віросший с 73% в 1,5 раза рейтинг зеелибоби . и мне понятно его удивление
 показать весь комментарий
 
 
Та да... лохі не дивляться серіал, а задають питання? Я теж здивований
 показать весь комментарий
 
 
Потому что интересы этого общечеловека-инвестора ну никак не совпадают с национальными интересами Украины - вот почему, Андрюша ! Ты уж совсем тупого из себя не разыгрывай; мы же понимаем что ты не дурак, а просто роль такая у тебя: играть в "непонятки".
 показать весь комментарий
 
 
Что не рржа , то сирожа... Будет тикать через кордон, как арбузовы.... Ну эт, если ваша метрополия , заграничит с нашей колонией...
 показать весь комментарий
 
 
Теперь зебилов будут грабить ничего не нарушая, поскольку грабеж возведен(или будет возведен) в ранг закона. Ляд с ними, с зебилами. Но страна при чем?
 показать весь комментарий
 
 
Половины не понимают,

половины не видят
 показать весь комментарий
 
 
Собачку жалко.
Черный лабрадранец лабрадор, судя по всему.
 показать весь комментарий
 
 
"Ты чо сепар?" А если серьёзно,..то я не хочу чтоб 18 млрд..по Привату, вытягивали из кармана 20 млн нищих и убогих...если ты вытянешь их у обслуги предПреза и его кумы, то да...давай...а с нас не надо...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та не. Их нужно вытягивать с Гонтаревой и Порошенко. И думаю сам процесс мы еще увидим.
 показать весь комментарий
 
Ага, Беня *******, а возмещать должен Порох с Гонтаревой. Классический пример зе-логики ))) Алло, зелупососы, вы там совсем уже мозги "Сватами" под пивас расплавили? Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 9235
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То что Беня ******* мы знаем только из трех источников. Порошенко, Гонтарева и нанятая ими аудиторская фирма Кролл. И если ******* - это его проблеммы. Зачем нужно было навешивать проблемы коммерческого банка, который кстати о банкротстве на заявлял, на налогоплательщиков?
 показать весь комментарий
 
"И если ******* - это его проблеммы" - я же говорю: типичная логика любителя "Сватов", семок и пиваса.
Запомни: вор должен сидеть в тюрьме. А не рулить самой большой европейской страной через своих буратин типа Зеленского и прочих.
 показать весь комментарий
 
 
Воооооооооо. А Пепа его чейта свободно отпустил и даже не пытался садить. Странно, правда? Значит или Пепа с Беней заодно или Беня не вор.
 показать весь комментарий
 
А еще прикольно когда в спам загоняют неудобные посты.
 показать весь комментарий
 
охренеть- а обицянкы о том, что с олигархами НИ-НИ - или то говорили обо всех оптом а с каждым по-одному можно? Тем болЕЕ с каким!!! Тролль - у него еще и эта должность у богом данным Украине..
 показать весь комментарий
 
 
Та коли це було. Зараз жоден зебіл це не згадає. Впевнений, зараз і до цієї новини Пороха якось примажуть.
 показать весь комментарий
 
 
"Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі - або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз - якраз це був той момент", - пояснив голова ОПУ. Ну шо не тролль?
 показать весь комментарий
 
А можно т.с. ссылочкой освежить память подобными обицянками?
 показать весь комментарий
 
звичайний робочий візить царя україни до васалів
 показать весь комментарий
 
 
Общество это интересует потому, что считает вас холуями коломойского. Не понимают они.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ты за все общество не расписывайся вообще-то. 8% это далеко не все общество.
 показать весь комментарий
 
8%, это разумная часть общества, остальные ждут обещанной борьбы с олигархами...
 показать весь комментарий
 
 
Богдан,ты дурачок или придуряешься?
 показать весь комментарий
 
 
Не, он как раз умный, в отличии от дурачков которые привели их к власти...
 показать весь комментарий
 
 
и впавду странно, нарид должен молча смотреть сватов и славить вазелиновую шмарклю, за то что с ****** договаривается "о мире".
 показать весь комментарий
 
 
не переживай бурят, народ тебе объяснит
 показать весь комментарий
 
 
И дайте нам стенограммы этих подозрительных встреч,мы например знаем,что картежник ахметка платил всем предыдущим президентам за крышевание аферистичного бизнеса,мы хотим знать как он предлагал взятку Зельке и как Зелька на это среагировал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чета я ни разу не читал нигде стенограмм встреч Порошенко. Почему Зеленский их публиковать должен?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потому что потрох мразь использовавшая должность для личного обогащения.
 показать весь комментарий
 
Та блаЗєнь же слуга народа, чи вже нє? От, от, а слуги повинні звітувати господарям.
Порошенко слугою не називався. Та й ви ж хотіли іншого преза, ніж як порошенко, то чому вимоги повинні бути як до порошенка?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То что нужно и по чему есть решение в основном озвучивается. Зачем озвучивать детали которые еще в процессе обсуждения.
 показать весь комментарий
 
75% не интересует, но остались же люди которых интересует их будущее.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смотри руки не сотри смазывая. Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует - Цензор.НЕТ 2340
 показать весь комментарий
 
схоже у українців талант обирати якихось бовдурів у владу
всім зрозуміло звідки у суспільства цікавість, одному Богдану - ні!
 показать весь комментарий
 
Судя по тому, как эта "встреча" выглядит на картинке (все записывают указания Коломойского), то это уже и не встреча!
Это - стрелка, сходняк!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да это не в Вену к Фирташу ехать, так ведь, соевые?
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Ваши зелупососы прям на месте команды получают, без необходимости куда-то ехать...
 показать весь комментарий
 
 
Ваши тоже, только для этого им пришлось ехать за кордон.
 показать весь комментарий
 
Дійсно, яка вам хрен "разница" з ким ми там зустрічаємся - це по-перше. А по-друге, з дня інавгурації Зелепузика в Україні олігархів більше нема - є крупні інвестори.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он ответил также как Порошенко, когда его спалили после ночной встречи с Гепой, втихаря выезжающем из Будки. Только культурней. Свыня гневно рохкав "Не ваше дило с кым прэзыдэнт зустричаеться!"
 показать весь комментарий
 
та кто-ж против, так вы зрадолюбы должны щас гневно на богдана рохкать, определитесь уже, или при порохе это было норм. или таки это плохо, и уже при богдане
 показать весь комментарий
 
 
Шо такое, глава офиса президента ДЕБИЛ? Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 5717

Да нет, он не дебил, он это для своего лохтората говорит, для ЗеДебилов.

Впрочем меня это не удивляет.
 показать весь комментарий
 
 
а перед выборами че-то интересовало кто с кем встречается
 показать весь комментарий
 
 
Тоже наполеончик. В отличии от главного, лицемерный и мутный. Мерзкий персонаж.
Полное интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
 показать весь комментарий
 
 
Под писькова канает. Тот то же типа нихрена не понимает.
 показать весь комментарий
 
 
Каждое высказывание Богдаши - чистое наплевательство на общество: сидите там и не тявкайте, вы ни хрена не понимаете и не ваше это дело... Такие вот дела. Избиратели данной власти вроде как должны поставить на место такого засранца, так ведь? Ведь именно им в в лицо плюёт.
 показать весь комментарий
 
 
избиратели данной власти никого на место поставить не способны. Кроме того, им нравится лицевая уринотерапия...
 показать весь комментарий
 
 
Так что, фонари для theкоманды уже выбирать?
 показать весь комментарий
 
 
Богдан ! Зеленский победил с лозунгом об Украине без олигархов ! А визит Коломойского как раз и вызывает у общества массу вопросов !
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский старается быть похожим на Путина, Кучму и других своих предшественников.... Но не хочет быть похожим на лидеров демократических государств... например соседней Польши, Германии, стран Балтии.... В этом есть главная ошибка ЗеЙобиков...
 показать весь комментарий
 
 
Вам сватів включили. Чого ви відволікаєтесь?
 показать весь комментарий
 
 
Скажи вже,що Коломойський нагрянув з контролем,а то" Чому це так цікавить суспільство?".Воно ж і так розуміє
 показать весь комментарий
 
 
шмарліна банда в СУДОМАХ... вона очікувала що УКРАЇНЦІ після поразки ДЕМОКРАТІЇ залізуть в льох і там будуть ховатися..
 показать весь комментарий
 
 
Богдан поховає рейтинг Зеленського Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить - Цензор.НЕТ 9920, договориться і доробиться
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх