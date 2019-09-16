 Нынешняя власть несет ответственность за независимость и беспристрастность нового ЦИК, - посольство США

Об этом заявил в Twitter Посольство США, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем ЦИК, который прекращает свои полномочия, и ее голову с беспристрастным и успешным проведением исторических достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы эта важна организация сохраняла свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

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