 Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютная неправда. Функционал любого менеджерского коллектива четко определен и поделен между собой. Такое может говорить человек, который не понимает, что такое функционал даже маленького предприятия", - сказал он, комментируя утверждение о его влиянии на органы власти.

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Богдан пояснил, что его функция - обеспечение их синхронной работы.

"Моя задача, чтобы все ветви власти работали синхронно для достижения определенной цели. Я не могу кому-то диктовать ни кадровых решений, ни решений тактических, стратегических. Цели органам государственной власти ставит президент. Я контролирую, чтобы они синхронно двигались к достижению этих целей. Однако кадровые решения, тактическое достижения целей, тексты инструкций, постановлений и законов разрабатывают соответствующие органы. Я на это не имею никакого влияния", - уточнил глава ОП.

Говоря о своем влиянии на мнение и действия президента, Богдан подчеркнул, что Зеленский самостоятелен в своих решениях.

"Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она соблюдается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", - сказал он.