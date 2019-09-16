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 Политика Украины
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Все про:Богдан (45) Офис Президента (97)

 Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что информация о его кураторстве всех органов власти и влиянии на не соответствует действительности.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютная неправда. Функционал любого менеджерского коллектива четко определен и поделен между собой. Такое может говорить человек, который не понимает, что такое функционал даже маленького предприятия", - сказал он, комментируя утверждение о его влиянии на органы власти.

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Богдан пояснил, что его функция - обеспечение их синхронной работы.

"Моя задача, чтобы все ветви власти работали синхронно для достижения определенной цели. Я не могу кому-то диктовать ни кадровых решений, ни решений тактических, стратегических. Цели органам государственной власти ставит президент. Я контролирую, чтобы они синхронно двигались к достижению этих целей. Однако кадровые решения, тактическое достижения целей, тексты инструкций, постановлений и законов разрабатывают соответствующие органы. Я на это не имею никакого влияния", - уточнил глава ОП.

Говоря о своем влиянии на мнение и действия президента, Богдан подчеркнул, что Зеленский самостоятелен в своих решениях.

"Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она соблюдается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3148603
 
 
 Топ комментарии
 
Моя задача украсть как можно больше, ведь не понятно когда зе-электорат прозреет и вынесет нас на вилах из офиса президента, - подчеркнул Богдан
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>для достижения определенной цели.


Да, но народ ещё не прочухался - что это за цель: обеспечить благополучие одного человека, который пять лет в Герцлии отсиживался.
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вот как глав зебил прислушивается к народу ,который его выбрал - богдан главный раздражитель - но он его не увольняет - да плевать ему на мнение народа - как то так
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Та не...Слава шоколаду рощен...что в принципе, Разные сорта гоколада
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Такое может говорить человек, который не понимает, что такое функционал

Это точно.

Богдан понятия не имеет, что такое функционал и лепит это красивое слово куда ни попадя.
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Моя задача украсть как можно больше, ведь не понятно когда зе-электорат прозреет и вынесет нас на вилах из офиса президента, - подчеркнул Богдан
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Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора , народного депутата Рената Кузьмина. Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 2136 ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ НАШЛИ,просто Кузьмин много знает ,сядет он сядут все,вот почему я говорил что в КУМОВСКОЙ(инфицированной от РПЦ) Украине коррупцию не победить ,да и 73% населения (23% голосовавшие за..от 43% которые должны..) , устали от войны и согласны опять идти в Московское стойло
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>для достижения определенной цели.


Да, но народ ещё не прочухался - что это за цель: обеспечить благополучие одного человека, который пять лет в Герцлии отсиживался.
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вот как глав зебил прислушивается к народу ,который его выбрал - богдан главный раздражитель - но он его не увольняет - да плевать ему на мнение народа - как то так
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Богдан - "Моя задача - обеспечение синхронной работы всех органов власти...."


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Вітаєм Богдана смотрящим,
кмітливим і животворящим,
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Ваша задача, интелектульный господин...озвучивать переписку...Каутского и Энгельса
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".. потому что без меня там полный бардак, в этих ветвях власти". Так что ли?
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Если есть в штате такая должность глава офиса,то должностную инструкцию этого главы на
бочку. Иначе это все признаки шахрайства, конфликта интересов и создании бардака. Коротче за что он отвечает и какие права.
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Я вже не можу дивитись на цю нахабну потворну пику..
Моє завдання - забезпечення синхронної роботи всіх органів влади, а не вплив на них, - Богдан - Цензор.НЕТ 4578
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обеспечение синхронной работы всех органов власти, а не влияние на них, - Богдан

Обеспечение синхронной работы органов власти в интересах Коломойского - это и есть влияние на органы власти.
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у бурята задача присматривать за зелей. увольнение бурята будет означать что зеля повзрослел и окреп и не нуждается в бене. но когда это произойдет и произойдет ли вообще? беня тоже не дурак и за что то держит зелю крепко
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