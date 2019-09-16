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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2006) угрозы (627) Амосова (41) Супрун Ульяна (584)

 Супрун: После отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ я получала сообщения с угрозами, а моего мужа избили

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что во время работы в ведомстве она получала сообщения с угрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Украинской правде".

По ее словам, что это произошло после увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора медицинского университета им. Богомольца.

"На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову (экс-ректор НМУ. - Ред.) уволили, я, три министра и премьер получили смс с угрозами за то, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс-ки", — сказала Супрун.

После этого, по ее словам, на них напала группа неизвестных, а ее мужа физически избили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав в третий раз уволил Амосову с должности ректора НМУ им. Богомольца

"Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - рассказала Супрун.

Также она отметила, что такое случилось с ней и ее мужем дважды: "Нам хотели дать охрану, но это ограничивает нас, поэтому мы сказали "Нет". Это их (коррупционеров. - Ред.) цель - запугать".

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.

Источник: https://censor.net.ua/n3148602
 
 
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Почались цікаві історії,про снігурів,та бабку Супрун епілєптичку,з монтажною піною.
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Мужа избили? Но это еще не самое страшное, что ему пришлось испытать Супрун: После отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ я получала сообщения с угрозами, а моего мужа избили - Цензор.НЕТ 3779
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..........яки ВОНЫ несчастные, когда лишаются корыта. Все их обижают.
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Типичная уловка а-ля "порошенко". Мы бедные несчастные и сами не местные. Все нас обижают.....За что нас наказывать?
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Звідки ви тільки беретеся, ось таки мерзотники навіть без однієї краплі чогось людського в душі? Коли читаєш зелену ботву, починаєш вірити в чисте, незамутнене зло.
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А чего ты смеешься? Раз посмел критиковать Свинарник, значит ничого людського нема. Логично же
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Та да. Кристальной честности люди. Особенно главсвин.
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Тот тип очень похож на религиозного фанатика. На словах.... Вот и смешно....
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И кто этот смельчак, который стал мужем Супрун?
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вечное проклятие славян - не ценить, то шо им делают и не замечать этого - и только когда теряют тогда до них доходит
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Вон оно шо, Михалыч. В случае сопротивления реформам-надо посылать смс и физически это...в общем чьего-нибудь мужа(или жену).
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Супрун у медицині копнула так глибоко, що звідти повилазили особливо дивовижні корупційні чудовиська
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Це зайвий раз доводить, що медицина - другий по розміру кримінальний бізнес після торгівлі наркотиками.
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Бачу що в коментах всі заступилися за Амосову і понаміхалися над Супрун.
Хто може не вкурсі, за словами студентів інституту ім. Богомольця, Амосова вимагала найбільші хабарі при здачі іспитів, без хабаря в неї важко було отримати "5", знання студентів їй були до спини, а звідси і відповідний рівень знань у наших лікарів, ну і совковська відстала медицина для неї в пріоритеті.
Так що шановні "коментатори" вибирайте що вам треба: реформи чи корупція.
Думай-те!
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И к скольки годам строгого режима приговорил падлюку Амосову за такие тяжкие преступления потужно реформированный суд?
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Вот на следующей неделе новый суд ее и посадит....или после Медведчука надо ее садить?... Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 5857
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Правильно по соевому писать - через личэни тыжни. И так сурово сдвинув бровки кулаком по столу - грюк!
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Що до вироку Амосовій зверніться в суд напряму, ви самі все бачите.)))
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Ого!!! Ви диво-людина, бачите те, чого ніхто не бачить. Яйцем безпліддя викочуєте?
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А порохнявые считают ее вменяемой😀
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А я не порохнявый и считаю её вменяемой.Не пиши херню.
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Странно, но и Комаровский, который фанат преЗЕдента, тоже считает, что ее команда была наиболее реформаторской за все время и т.д... Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 8410
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А эта бабка и в США сразу бегала в ЦРУ если ейной мужу СМС присылали? Расскажите её что в Украине если избивают, то идут не в СБУ, а в полицию, которая так или иначе обязана реагировать.
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О, значит идем по схеме Гонтаревой. Что там следующее по списку - спалить застрахованную колымагу?
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И у Лондон. Сигануть под машину. Главное не забыть как Лерка-Облигация, что там левостороннее движение
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Супрун не просто так поделилась этой историей. Мафиозные структуры возвращаются под улюлюканье зелебобиков.
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Первый руководитель Минздрава, который отказался от предложенной ей взятки в виде квартиры и сдавший гонца от мафии врачебной в НАБУ....Для зелепузиков она плохая теперь, а НАБУ, похершее это дело, теперь в фаворе у "новой власти"... Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили - Цензор.НЕТ 9662
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Так мужу люлей при Пете навешали или при Зеленском???
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Будь это правдой, СМИ бы еще тогда гудели, что того беднягу, который муж Сцупрун, избили.
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