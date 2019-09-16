 Супрун: После отказа вернуть Амосову на должность ректора НМУ я получала сообщения с угрозами, а моего мужа избили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Украинской правде".

По ее словам, что это произошло после увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора медицинского университета им. Богомольца.

"На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову (экс-ректор НМУ. - Ред.) уволили, я, три министра и премьер получили смс с угрозами за то, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс-ки", — сказала Супрун.

После этого, по ее словам, на них напала группа неизвестных, а ее мужа физически избили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав в третий раз уволил Амосову с должности ректора НМУ им. Богомольца

"Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - рассказала Супрун.

Также она отметила, что такое случилось с ней и ее мужем дважды: "Нам хотели дать охрану, но это ограничивает нас, поэтому мы сказали "Нет". Это их (коррупционеров. - Ред.) цель - запугать".

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.