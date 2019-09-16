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Все про:дети (3696) Нацполиция (10078) Ривне (301) роженица (6)

 В Ривном 12-летняя девочка родила ребенка: полиция проводит расследование

В Ривном 12-летняя девочка без постоянного места жительства родила ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Рівне".

По словам главврача, девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь со свалки. Охранники вызвали скорую. С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающие в районе свалки. У роженицы только свидетельство о рождении.

"Привезли ее в 2 часа ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг. Ни по-русски, ни по-украински она практически не говорит. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. Когда я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - отметила главврач.

Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области заявил, что следователи Ривненского отдела полиции по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148600
 
 
 Топ комментарии
 
гражданка Закарпатской области - ау, редакторы, что вы курите?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?

Источник: https://censor.net.ua/n3148600
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а може ти звичайний педофіл і намагаєшся нам мізки засрати?
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Ні по російські ні по українські вони не говорять...
Іштенем, іштенем!
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а счо то цыганы в закарпутти нэ працюють на чыслэнных заводах?
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ученые создали робота-неграцыгана. он не работает
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Ни по-русски, ни по-украинскии она практически не говорит.Источник: https://censor.net.ua/n3148600
И почему не указали какой она национальности ?
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она мусор
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гражданка Закарпатской области - ау, редакторы, что вы курите?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?

Источник: https://censor.net.ua/n3148600
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Іпен ниська! Лем новину на ЦН побзерали нараз і стали.
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да не бесись, это просто политкорректный намек что она цыганка
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Низзяя цыган называть цыганами. Гордо звучит - ромы
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Так они что цигыни чо ли? Ненавижу ***** цыган! (с) Томи
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Какой ты чувствительный мальчик, Томми
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Что цыгане, что ромы никак гордо не звучит да и звучать не может. Генетический мусор ни на что не годный. Такова печальная реальность.
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Жаль дядя Адик так и не завершил окончательное решение цыганского вопроса.
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Его и невозможно завершить впринципе. Они выходцы из Индии. Там таких вагон и малая телега. Если бы Аллоизович и решил данный вопрос, то все равно ненадолго. Поналезли бы другие. Тем более они как кролики плодятся. Чему подтверждение и данный случай. Это ту что заметили. А сколько родов они сами принимают без роддома.
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"полиция проводит расследование" Расследуют, как происходит оплодотворение? 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування - Цензор.НЕТ 4422
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Для цыган это норма, замуж в 11-13 лет. Что расследовать.
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Шукають винуватця злочину по ст. 155 КК (до 5 років ув'язнення)
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Думаю что это очередной "глухарь". Если действительно это цыгане, то никто ничего не выяснит. Они своих не сдают.
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Если папочке меньше 16 лет - даже если и выяснят, то ничего не сделают.
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Да не выяснят они нихрена. Если это действительно цыгане, то для них это вполне нормальная ситуация.
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цыгане вполне себе нормально / какое уголовное дело ?
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зміни внесли до ККУ любий секс із недосягшою/недосягшим 16 років - кримінал.
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цыгане скурили кодекс, как друзи Порошенко ваши(наши)
налоги, простите, к чему тратить налоги там, где это
бесполезно ?
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Цыгане всегда в любой стране живут только по своим законам. Никакие другие законы они не признают.
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И что, это освобождает их от ответсвенности?
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ИХ всех садить будете. папашу ж не найдут.
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Если баба рожает в 12 лет естественным путём доношенного ребёнка без осложнений, естественным путём, то может быть это нормально? Может это естественно? Природно?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
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а може ти звичайний педофіл і намагаєшся нам мізки засрати?
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А может ты звычайный дебил, не способный понять написанного?
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Усе може бути. Давай подискутуємо на цю тему, щоби було видно хто з нас дебіл?
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Ну подискутуй
Какой ребёнок лучше для семьи, для страны, для тебя
Рождённый нормально, здоровым, естественным путём молодой бабой, или недоношенный, после кесаревого сечения, асматик всю жизнь будущий жить на таблетках, которого впервые рожала 28 летняя баба, как обычно у нас..
Педофилия - влечение к детям. Баба способная рожать, уже женщина а не дитё
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Дети в 12 лет еще учатся в школе, не работают, не в состоянии содержать самих себя, не что что детей.
За счет каких доходов содержат своих детей такие ромские мамаши?
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А рожающая в 24 года после университета, тоже нигде не работающая обычно, чем отличается? Тоже живут на шее родителей или мужа. Разницы нет
Женщина становится женщиной, когда регулярно идут месячные, а не когда Верховна Рада проголосовала.
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Женщина по указанному Вами признаку и полноценная мать это не одно и то же.
Если бы у Вас была возможность набирать работниц в свою фирму, Вы были выбрали 12-летних, а не 24-летних?
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У женщины до 24 не имеющего парня-мужа с головой лучше не становится
И чем позже выходят замуж, тем хуже для семьи, больше скандалов и чаще разводы
Труднее притираться взрослым, у всех уже устоявшиеся привычки
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Я не об этом спросила. Вы готовы взять на работу или хотя бы работать вместе с 12-летними "зрелыми женщинами"?
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Она не работать идёт, а замуж
Нации где "ужас педофилы" (белые) вырождаются, вымирают. Где "педофилов" нет, Арабы, чёрные, цыгане, где девушки рано рожают расширяются и занимают место наций с засраными мозгами
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Идет замуж? Кто и где ее будущий муж, если ее подобрали на свалке?
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Та я не об этой цыганке, а в общем что ранние роды лучше поздних
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В 12 рано. Понаблюдайте за ними в жизни ( есть же у соседей, родственников, знакомых такие дети ), у них ветер в голове, который не перекрывают отдельные физиологические моменты.
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Був у Харькові ,залізни'чний вокзал, правда давненько, в кутку цигани сплять, покотом, кучою, скільки їх і порахувати неможливо. Серед ночі звідти вилазить дитина років 4- 5, і пішла по рядах "дайте копійочку", після цього пішла в буфет, купила поїсти, сходила в туалет і пішла знову в кучу спати. От такі вони, а ви кажете прогодувати не зможуть.
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Це нормально?
На головному Київськомй вокзалі вони крадуть, безкарно грабують пасажирів роками.
Вони просто окупували вокзал.
Люди опиняються в дорозі, без грошей та документів.
Але Ах_який_чудовий_міністр Авакову того не бачить. Хвалиться черговими гвинтокрилами, а навести елементарний порядок на столичному вокзалі не здатен.
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Це ненормально, я тоді на тому вокзалі навіть не дрімав-бо цигани під боком. Циганами і їх асиміляцією ніхто не займається, от і наслідки. Знаю багатьох стихійно асимільованих, люди як люди, зазвичай ім односельці клички дають типу Будулай чи Циган
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Будуть вибори нехай народ проголосує за мера, що наведе лад на вокзалі...
хоча, про що я...
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А як виявити в 12 років хто народить здорову дитину, я вже не кажу про етичний аспект, схоже згодою там і не пахло.
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В роддомі є спеціалісти, діти народжуються всі стандартні, як що можна так сказати, а анатомія у всіх різна, міряють кістки , будову тіла і вираховують ризики, по типу "пройде", "не пройде"
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Скільки тобі років? Якщо 28 річна для тебе "баба"?
Не чув жодного разу про небажаність вагітності ні 28, ні в 35 років. Першу після 40 ка так, а в 28...
Як раз таки у цьому випадку описані тобою наслідки у рази більш поширені ніж у 28 років.

1.3. Особенности протекания беременности, родов и послеродового периода в подростковом возрасте
Беременность в подростковом возрасте ассоциирована с высоким риском развития неблагоприятных исходов как во время беременности и родов, так и в более позднем периоде. Считается, что основными причинами развития этих осложнений являются биологические и социально-экономические факторы. К наиболее распространенным социально-экономическим факторам риска относятся бедность, низкий уровень образования, недостаточное дородовое наблюдение и низкий социальный статус. Биологическая незрелость также влияет на риск неблагоприятных исходов беременности. Считается, что в подростковом возрасте растущий плод и по-прежнему растущий организм матери конкурируют за питательные вещества; кроме того, незрелость и недостаточное кровоснабжение шейки матки может предрасполагать к развитию субклинической инфекции, увеличению синтеза простагландинов, что является причиной преждевременных родов.
Одной из основных причин неблагоприятных перинатальных исходов у детей, рожденных от матерей-подростков, является гестоз. Частота гестоза среди беременных подростков на 40 % выше, чем среди женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Осложнения, развивающиеся у детей при тяжелом гестозе, определяются комплексом гипоксических и метаболических нарушений, связаны с незрелостью сердечно - сосудистой системы, что является основным фактором, приводящим к поражению центральной нервной системы. Наиболее частыми патологиями у детей при гестозе в антенатальном периоде являются хроническая гипоксия и задержка роста плода, а также их сочетание, в постнатальном периоде - недоношенность, респираторный дистресс - синдром, асфиксия, церебральные нарушения. Результаты исследования, проведенного T. Ganchimeg и E. Ota (2014) показали, что риск развития гестоза у нерожавших девушек-подростков в 1,7 раза выше, чем у взрослых пациенток, однако авторами не было выявлено увеличения частоты тяжелых форм гестоза, а также протеинурии у подростков.
Несмотря на то, что частота родоразрешения путем кесарева сечения среди подростков ниже, чем среди женщин в возрасте 25-29 лет, они подвержены более высокому риску инструментального родоразрешения. Выявлено, что среди подростков в возрасте до 16 лет в 2 раза чаще применяется наложение акушерских щипцов или вакуум-экстракция плода. Считается, что необходимость инструментального родоразрешения обусловлена физической незрелостью молодой матери или «испугом и отсутствием сотрудничества» во втором периоде родов.
Ти бачив колись як дитину щипцями із матері тягнуть? А наслідки??
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На зоне потом будешь мужикам рассказывать, что секс с малолетками - это норм. Они одобрят.
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Ещё один дурень безмозглый
Я говорю про природу человека, а не законодательство.
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Сам факт того, что кто-то считает нормой трахать 12ти-летних девочкек, у которых ещё майлитлпони в голове, наталкивает на мысль, что диалог с тобой ведёт потенциальный пидофил.
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не хвилюйся, якогось цигана-безхатченка відправлять на хімічну кастрацію, хвилюватися треба коли виявиться що що був не один, що їх багато, тоді табір розпадеться,
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Тоесть , если твоя 12-ти летняя дочка, для тебя " баба" родит тебе на свалке внука- в твоей семье это норма?
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Пополняет патриотов, а расследуют- почему мало.
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Ну да, якраз менти найдуть винного, у циган це норма.
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Это просто звиздец!
После таких вот новостей начинаешь понимать, почему Бог делал всемирный потоп.
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Ну як звіздець, колись це була норма, фізіологично склалась як жінка, можеш рожати. Колись і середній вік був менше 30.
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Цій дівчинці стільки ж років,як Марії з біблійних легенд.Може вона народила нового Месію? 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування - Цензор.НЕТ 1738
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А волхвы спускались с гор и загоралась Вифлиемская звезда???
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Egor Elk Ну може вже щось інше відбулося,бо ж і так національність народжуванної інша.
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Напомним, 9 и 13 октября 2017 года на телеканале "Интер" вышли две серии ток-шоу "Касается каждого" на тему "Мама-ребенок" - о 12-летней шестикласснице из Борислава Львовской области, которая в сентябре родила девочку.Источник: https://censor.net.ua/n460369
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Ну родила и родила все живи здоровы прям топ новость,если бы 12 летний циган родил это уже интересно))))
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Так для ромов она позднородящяя ,старая дева так сказать ...
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Вопрос возраста разрешенного секса, как и вопросы легализации марихуаны, огнестрела и многие другие - это правовые рамки, которые разделяют цивилизованное общество от дикого. В природе нет возраста разрешенного секса, там есть понятие физиологичной готовности к сексу. Но мы живем в цивилизованном обществе, которое сложно или невозможно поддерживать без правил и законов. Если сегодня все эти правила отменить, завтра мир окутает хаос.
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Ну, деякі кажуть що, в світі вже хаос після того, як не вибрали Порошенко.
Що ж, до законодавчих норм стосовно захисту дитинства то, вони більше пов'язані з необхідністю підтримувати рівень та темп технологічного розвитку ніж інші аспекти. Для того, аби підготувати кваліфікованого робітника потрібен час на підготовку і немає там ніякого гуманізму.
З початком Індустріалізації виникла потреба в вільних робочих руках. Тому підприємці першим ділом вирішили звільнити жінок і залучити до роботи дітей. Для цього створили дитячі садки та будинки пристарілих, які звільнили жінок від необхідності доглядати дітей і старих. Потім виникла потреба в більш кваліфікованих робітниках і дітей почали відправляти до шкіл. Не просто так урок триває 45 хвилин, шість-сім уроків на день з перевами, пять днів на тиждень. Крім самої освіти, дітей привчали до робочого розкладу. Решта вже пізніші додатки. Читайте Елвіна Тоффлера "Третья волна"
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Ту шо на сайте одни нацисты собрались 😐 ЭТо разжигание межнациональной розни , это уголовная статья , модератор АУ 😐
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Педофилов в Казахстане предложили сажать пожизненно
Сегодня генпрокуратура представила законопроект по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодекса - в частности по ужесточению наказания за сексуальное насилие, пишет NUR.KZ.
Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается ответственность за преступления против половой неприкосновенности.
«Изнасилования и преступные действия сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут теперь относиться к категории тяжких преступлений.
Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей», - заявил заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.
Теперь за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего в Казахстане предусматривается пожизненное лишение свободы, либо лишение свободы не менее, чем на 20 лет.
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які там педофіли, коли чоловіку 14-15 років, а одружили їх батьки?
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