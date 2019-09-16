 В Ривном 12-летняя девочка родила ребенка: полиция проводит расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Рівне".
По словам главврача, девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь со свалки. Охранники вызвали скорую. С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающие в районе свалки. У роженицы только свидетельство о рождении.
"Привезли ее в 2 часа ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг. Ни по-русски, ни по-украински она практически не говорит. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. Когда я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - отметила главврач.
Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области заявил, что следователи Ривненского отдела полиции по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.
Іштенем, іштенем!
неграцыгана. он не работает
ЦЕ ПОГАНО
И почему не указали какой она национальности ?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?
Источник: https://censor.net.ua/n3148600
налоги, простите, к чему тратить налоги там, где это
бесполезно ?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
Какой ребёнок лучше для семьи, для страны, для тебя
Рождённый нормально, здоровым, естественным путём молодой бабой, или недоношенный, после кесаревого сечения, асматик всю жизнь будущий жить на таблетках, которого впервые рожала 28 летняя баба, как обычно у нас..
Педофилия - влечение к детям. Баба способная рожать, уже женщина а не дитё
За счет каких доходов содержат своих детей такие ромские мамаши?
Женщина становится женщиной, когда регулярно идут месячные, а не когда Верховна Рада проголосовала.
Если бы у Вас была возможность набирать работниц в свою фирму, Вы были выбрали 12-летних, а не 24-летних?
И чем позже выходят замуж, тем хуже для семьи, больше скандалов и чаще разводы
Труднее притираться взрослым, у всех уже устоявшиеся привычки
Нации где "ужас педофилы" (белые) вырождаются, вымирают. Где "педофилов" нет, Арабы, чёрные, цыгане, где девушки рано рожают расширяются и занимают место наций с засраными мозгами
На головному Київськомй вокзалі вони крадуть, безкарно грабують пасажирів роками.
Вони просто окупували вокзал.
Люди опиняються в дорозі, без грошей та документів.
Але Ах_який_чудовий_міністр Авакову того не бачить. Хвалиться черговими гвинтокрилами, а навести елементарний порядок на столичному вокзалі не здатен.
хоча, про що я...
Не чув жодного разу про небажаність вагітності ні 28, ні в 35 років. Першу після 40 ка так, а в 28...
Як раз таки у цьому випадку описані тобою наслідки у рази більш поширені ніж у 28 років.
1.3. Особенности протекания беременности, родов и послеродового периода в подростковом возрасте
Беременность в подростковом возрасте ассоциирована с высоким риском развития неблагоприятных исходов как во время беременности и родов, так и в более позднем периоде. Считается, что основными причинами развития этих осложнений являются биологические и социально-экономические факторы. К наиболее распространенным социально-экономическим факторам риска относятся бедность, низкий уровень образования, недостаточное дородовое наблюдение и низкий социальный статус. Биологическая незрелость также влияет на риск неблагоприятных исходов беременности. Считается, что в подростковом возрасте растущий плод и по-прежнему растущий организм матери конкурируют за питательные вещества; кроме того, незрелость и недостаточное кровоснабжение шейки матки может предрасполагать к развитию субклинической инфекции, увеличению синтеза простагландинов, что является причиной преждевременных родов.
Одной из основных причин неблагоприятных перинатальных исходов у детей, рожденных от матерей-подростков, является гестоз. Частота гестоза среди беременных подростков на 40 % выше, чем среди женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Осложнения, развивающиеся у детей при тяжелом гестозе, определяются комплексом гипоксических и метаболических нарушений, связаны с незрелостью сердечно - сосудистой системы, что является основным фактором, приводящим к поражению центральной нервной системы. Наиболее частыми патологиями у детей при гестозе в антенатальном периоде являются хроническая гипоксия и задержка роста плода, а также их сочетание, в постнатальном периоде - недоношенность, респираторный дистресс - синдром, асфиксия, церебральные нарушения. Результаты исследования, проведенного T. Ganchimeg и E. Ota (2014) показали, что риск развития гестоза у нерожавших девушек-подростков в 1,7 раза выше, чем у взрослых пациенток, однако авторами не было выявлено увеличения частоты тяжелых форм гестоза, а также протеинурии у подростков.
Несмотря на то, что частота родоразрешения путем кесарева сечения среди подростков ниже, чем среди женщин в возрасте 25-29 лет, они подвержены более высокому риску инструментального родоразрешения. Выявлено, что среди подростков в возрасте до 16 лет в 2 раза чаще применяется наложение акушерских щипцов или вакуум-экстракция плода. Считается, что необходимость инструментального родоразрешения обусловлена физической незрелостью молодой матери или «испугом и отсутствием сотрудничества» во втором периоде родов.
Ти бачив колись як дитину щипцями із матері тягнуть? А наслідки??
Я говорю про природу человека, а не законодательство.
После таких вот новостей начинаешь понимать, почему Бог делал всемирный потоп.
Що ж, до законодавчих норм стосовно захисту дитинства то, вони більше пов'язані з необхідністю підтримувати рівень та темп технологічного розвитку ніж інші аспекти. Для того, аби підготувати кваліфікованого робітника потрібен час на підготовку і немає там ніякого гуманізму.
З початком Індустріалізації виникла потреба в вільних робочих руках. Тому підприємці першим ділом вирішили звільнити жінок і залучити до роботи дітей. Для цього створили дитячі садки та будинки пристарілих, які звільнили жінок від необхідності доглядати дітей і старих. Потім виникла потреба в більш кваліфікованих робітниках і дітей почали відправляти до шкіл. Не просто так урок триває 45 хвилин, шість-сім уроків на день з перевами, пять днів на тиждень. Крім самої освіти, дітей привчали до робочого розкладу. Решта вже пізніші додатки. Читайте Елвіна Тоффлера "Третья волна"
Сегодня генпрокуратура представила законопроект по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодекса - в частности по ужесточению наказания за сексуальное насилие, пишет NUR.KZ.
Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается ответственность за преступления против половой неприкосновенности.
«Изнасилования и преступные действия сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут теперь относиться к категории тяжких преступлений.
Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей», - заявил заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.
Теперь за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего в Казахстане предусматривается пожизненное лишение свободы, либо лишение свободы не менее, чем на 20 лет.