 12-летняя девочка родила ребенка в Ривном: полиция проводит расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Рівне".
По словам главврача, девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь со свалки. Охранники вызвали скорую. С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающие в районе свалки. У роженицы только свидетельство о рождении.
"Привезли ее в 2 часа ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг. Ни по-русски, ни по-украински она практически не говорит. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. Когда я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - отметила главврач.
Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области заявил, что следователи Ривненского отдела полиции по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.
Іштенем, іштенем!
неграцыгана. он не работает
ЦЕ ПОГАНО
И почему не указали какой она национальности ?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?
Источник: https://censor.net.ua/n3148600
налоги, простите, к чему тратить налоги там, где это
бесполезно ?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
Какой ребёнок лучше для семьи, для страны, для тебя
Рождённый нормально, здоровым, естественным путём молодой бабой, или недоношенный, после кесаревого сечения, асматик всю жизнь будущий жить на таблетках, которого впервые рожала 28 летняя баба, как обычно у нас..
Педофилия - влечение к детям. Баба способная рожать, уже женщина а не дитё
За счет каких доходов содержат своих детей такие ромские мамаши?
Женщина становится женщиной, когда регулярно идут месячные, а не когда Верховна Рада проголосовала.
Я говорю про природу человека, а не законодательство.
После таких вот новостей начинаешь понимать, почему Бог делал всемирный потоп.