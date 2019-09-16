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Все про:дети (3696) Нацполиция (10071) Ривне (301) роженица (6)

 12-летняя девочка родила ребенка в Ривном: полиция проводит расследование

В Ривном 12-летняя девочка без постоянного места жительства родила ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Рівне".

По словам главврача, девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь со свалки. Охранники вызвали скорую. С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающие в районе свалки. У роженицы только свидетельство о рождении.

"Привезли ее в 2 часа ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг. Ни по-русски, ни по-украински она практически не говорит. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. Когда я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - отметила главврач.

Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области заявил, что следователи Ривненского отдела полиции по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148600
 
 
 Топ комментарии
 
гражданка Закарпатской области - ау, редакторы, что вы курите?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?

Источник: https://censor.net.ua/n3148600
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Если баба рожает в 12 лет естественным путём доношенного ребёнка без осложнений, естественным путём, то может быть это нормально? Может это естественно? Природно?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
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Ні по російські ні по українські вони не говорять...
Іштенем, іштенем!
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а счо то цыганы в закарпутти нэ працюють на чыслэнных заводах?
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ученые создали робота-неграцыгана. он не работает
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Ни по-русски, ни по-украинскии она практически не говорит.Источник: https://censor.net.ua/n3148600
И почему не указали какой она национальности ?
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гражданка Закарпатской области - ау, редакторы, что вы курите?
или у нас Закарпатье уже стало отдельным государством?

Источник: https://censor.net.ua/n3148600
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Іпен ниська! Лем новину на ЦН побзерали нараз і стали.
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Низзяя цыган называть цыганами. Гордо звучит - ромы
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Так они что цигыни чо ли? Ненавижу ***** цыган! (с) Томи
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Что цыгане, что ромы никак гордо не звучит да и звучать не может. Генетический мусор ни на что не годный. Такова печальная реальность.
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Жаль дядя Адик так и не завершил окончательное решение цыганского вопроса.
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"полиция проводит расследование" Расследуют, как происходит оплодотворение? 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування - Цензор.НЕТ 4422
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Для цыган это норма, замуж в 11-13 лет. Что расследовать.
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Шукають винуватця злочину по ст. 155 КК (до 5 років ув'язнення)
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Думаю что это очередной "глухарь". Если действительно это цыгане, то никто ничего не выяснит. Они своих не сдают.
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цыгане вполне себе нормально / какое уголовное дело ?
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зміни внесли до ККУ любий секс із недосягшою/недосягшим 16 років - кримінал.
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цыгане скурили кодекс, как друзи Порошенко ваши(наши)
налоги, простите, к чему тратить налоги там, где это
бесполезно ?
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Цыгане всегда в любой стране живут только по своим законам. Никакие другие законы они не признают.
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И что, это освобождает их от ответсвенности?
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Если баба рожает в 12 лет естественным путём доношенного ребёнка без осложнений, естественным путём, то может быть это нормально? Может это естественно? Природно?
Может быть не нормально, когда баба в первые рожает с трудом в 25 лет, с кесаревым полу-недоношенного, болезненого ребёнка.
Может нет никакой педофилии, может нам просто срут в мозг что-бы мы вырождались?
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а може ти звичайний педофіл і намагаєшся нам мізки засрати?
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А может ты звычайный дебил, не способный понять написанного?
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Усе може бути. Давай подискутуємо на цю тему, щоби було видно хто з нас дебіл?
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Ну подискутуй
Какой ребёнок лучше для семьи, для страны, для тебя
Рождённый нормально, здоровым, естественным путём молодой бабой, или недоношенный, после кесаревого сечения, асматик всю жизнь будущий жить на таблетках, которого впервые рожала 28 летняя баба, как обычно у нас..
Педофилия - влечение к детям. Баба способная рожать, уже женщина а не дитё
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Дети в 12 лет еще учатся в школе, не работают, не в состоянии содержать самих себя, не что что детей.
За счет каких доходов содержат своих детей такие ромские мамаши?
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А рожающая в 24 года после университета, тоже нигде не работающая обычно, чем отличается? Тоже живут на шее родителей или мужа. Разницы нет
Женщина становится женщиной, когда регулярно идут месячные, а не когда Верховна Рада проголосовала.
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Був у Харькові ,залізни'чний вокзал, правда давненько, в кутку цигани сплять, покотом, кучою, скільки їх і порахувати неможливо. Серед ночі звідти вилазить дитина років 4- 5, і пішла по рядах "дайте копійочку", після цього пішла в буфет, купила поїсти, сходила в туалет і пішла знову в кучу спати. От такі вони, а ви кажете прогодувати не зможуть.
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А як виявити в 12 років хто народить здорову дитину, я вже не кажу про етичний аспект, схоже згодою там і не пахло.
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На зоне потом будешь мужикам рассказывать, что секс с малолетками - это норм. Они одобрят.
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Ещё один дурень безмозглый
Я говорю про природу человека, а не законодательство.
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Сам факт того, что кто-то считает нормой трахать 12ти-летних девочкек, у которых ещё майлитлпони в голове, наталкивает на мысль, что диалог с тобой ведёт потенциальный пидофил.
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не хвилюйся, якогось цигана-безхатченка відправлять на хімічну кастрацію, хвилюватися треба коли виявиться що що був не один, що їх багато, тоді табір розпадеться,
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Пополняет патриотов, а расследуют- почему мало.
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Ну да, якраз менти найдуть винного, у циган це норма.
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Это просто звиздец!
После таких вот новостей начинаешь понимать, почему Бог делал всемирный потоп.
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Ну як звіздець, колись це була норма, фізіологично склалась як жінка, можеш рожати. Колись і середній вік був менше 30.
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