 12-летняя девочка родила ребенка в Ривном: полиция проводит расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA:Рівне".

По словам главврача, девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь со свалки. Охранники вызвали скорую. С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающие в районе свалки. У роженицы только свидетельство о рождении.

"Привезли ее в 2 часа ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг. Ни по-русски, ни по-украински она практически не говорит. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. Когда я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - отметила главврач.

Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области заявил, что следователи Ривненского отдела полиции по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.

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