 Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.
"Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала она.
Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.
Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.
245 это на все....на сбу...на ментов...на погранцов...на совбез...и на всу...
А вот сколько именно на ВСУ....это пока большой секрет от зебобиков....
Из этих 209 ярдов в 2019-м году....на ВСУ было 105 млрд гривен. ...а сколько из 245 ярдов зебобики заложили конкретно на ВСУ... в 2020-м году??
А сколько из того что заложено на безопасность и оборону пойдет конкретно ВСУ в 2020-м году...ты зебобик знаешь?? Так чего ты тогда икру мечешь??
Сьогодні усе для тебе -
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба -
Гляди ж не проспи!
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В. Симоненко.