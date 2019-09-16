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Все про:Кабмин (11188) оборона (1097) Маркарова (55)

 Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

"Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова

Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3148597
 
 
 Топ комментарии
 
Бєня вже готує мішки для бабла.
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Армия разворовывают ! (без нас) Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3095 (c) порохоботы Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 2715
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Скільки конкретно піде на міноборони? Більша частина грошей піде не на оборону а на МВС та ДСНС, ДПСУ та інші непрофільні витрати, які до оборони не мають ніякого відношення! В минулому році, з 209 млрд грн армії дісталось тільки 104 млрд.грн які через непрофесійність Полторака та влади порошенка не витратять до кінця року! Кожен рік в бюджеті міноборони лишаються невикористаними 10-15 млрд грн, які розпихують куди попало! Подивимось що буде цього року!
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Вот это можно уже не скромно посвинарчучить. Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 8592
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Армия разворовывают ! (без нас) Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3095 (c) порохоботы
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Что до этого без нас, что сейчас без нас, что будещем без нас.
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Да уж, ваш мальдивский поезд ушел, остался теперь только экспресс на нары Держбюджет-2020: Кабмін планує передбачити на безпеку та оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 2800
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Де ті паскуди які кричали шо у бюджеті скорочення фінансування ЗСУ?
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А ты тот бюджет уже видел?? На сайте ВР его текста нет....и сколько из 245 ярдов пойдет на ЗСУ...и есть ли там эти 245 ярдов вообще...не известно.....
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Порося мерзенна падлюка,Народ України дав йому оцінку,92% бажають побачити його у могилі у білих тапках.
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Еще раз...для особо одаренных зебобиков...
245 это на все....на сбу...на ментов...на погранцов...на совбез...и на всу...
А вот сколько именно на ВСУ....это пока большой секрет от зебобиков....
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Еще раз...для особо одаренного зебобика???
Из этих 209 ярдов в 2019-м году....на ВСУ было 105 млрд гривен. ...а сколько из 245 ярдов зебобики заложили конкретно на ВСУ... в 2020-м году??
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То бишь из всех денег которые были заложены в бюджет 2019-го года...на безопасность и оборону....на ВСУ было заложено половина этих средств...
А сколько из того что заложено на безопасность и оборону пойдет конкретно ВСУ в 2020-м году...ты зебобик знаешь?? Так чего ты тогда икру мечешь??
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Вообще то Гройсман планировал увеличить бюджет оборонки не менее чем на 56 млрд. грн. (он даже цифру называл и в 75 млрд.) Минимальная зарплата - 5,5 тыс.грн. и т.д. Было его интервью агентству "Интерфакс-Украина" по бюджету на 2020 год, по моему, от 18 июля или чуть позже. Эту статью потом перепечатали "Новости экономики".
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Из Ольгино методичка? Гуглом переводили? Нет в украинском слова "не спіши" есть "не поспішай".
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Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба -
Гляди ж не проспи!

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В. Симоненко.
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Так єто что и парад в следующем году проведут, раз такие бабки закладівают в бюджет? бадыеву на новое шоу?
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Да , ,бадыеву на новое шоу все пойдет Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 4911
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Бєня вже готує мішки для бабла.
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да. при марадере самой лутшей авиакомпании в мире МАУ компенсацию за облет рашки в 5 ярдов не платили, бо строили какие то там нептуны, о которых сейчас все благополучно позабыли, бо у нас мир и потепление в штанах
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на безопасность и оборону. Главное здесь безопасность, бо кортеж охраны ********** длинной в квартал дешевым не бывает
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Кожна армія здатна сама прогодувати себе і свого полководця. Так що, орли, вчіться літати.
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