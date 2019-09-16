 Госбюджет-2020: Кабмин планирует предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

"Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала она.

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Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.