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Все про:Зеленский (2839) история (1628) Польша (4910) эксгумация (55)

 "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского

Польская сторона после недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского ожидает от Украины отмены моратория на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

Об этом заявил вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

Институт национальной памяти Польши готов каждую минуту искать польских жертв Второй мировой войны в Украине, - уверяет вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик. Польская сторона, после недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского, ждет отмены моратория в этом вопросе.

Польско-украинский диалог по мнению вице-президента ИНП имеет шанс на полный успех лишь при условии отмены моратория на работу польского Института национальной памяти в Украине, согласно новейшим сообщениям президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - отметил Швагжик.

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Об отмене моратория президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Польшу в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, после разговора с президентом Анджеем Дудой.

Вице-президент Института национальной памяти Польши подчеркнул, что изменения на посту президента Украины связываются с надеждой на изменения в украинской политике по поиску в Украине. Швагжик добавил однако, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку глава Украинского государства не сделал декларации об отмене моратория, а только объявления о том, что это произойдет в будущем.

"Необходимо сказать больше: не только не была сделана такая декларация, но и заявление президента также говорит о том, что это, в основном, компетенция украинского правительства, которое формируется, и это должно сочетаться с упорядочением украинских мест памяти в Польше. Это было не то, чего мы ожидали - по крайней мере те, кто рассчитывал на разблокирование возможности проводить работу в Украине", - сказал Кшиштоф Швагжик.

Он добавил, что связывать запрет, который украинская сторона ввела в одностороннем и необоснованном виде, с вопросом упорядочения украинских мест памяти, ИНП Польши считает нецелесообразным.

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"Диалог возможен, когда запрет будет отменен, и нельзя этого связывать с любыми условиями", - добавил Швагжик.

Источник: https://censor.net.ua/n3148592
 
 
 Топ комментарии
 
А по-по существу? Вообще-то текст заметки читал или использовал Цензор вместо туалета?
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Зебобики тоже много чего от чувака с ксивой презЕдента ожидали...и ничего...умылись "божьей росой"...и сидят на жопе ровно и не ерзают.... "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского - Цензор.НЕТ 5492
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За себе зебобик переживай...а за меня не надо....я уж как как нить без переживаний сопливых обойдусь....
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Вот щас и назначат...Ходаковского куратором контрбанд...и Гиркина , командиром хозбанд..
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те власовцы были одновременно и красноармейцами ?
интересно, куда бы вы примкнули и сколько раз
окажись вы сейчас в тех условиях ?
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Зебобики тоже много чего от чувака с ксивой презЕдента ожидали...и ничего...умылись "божьей росой"...и сидят на жопе ровно и не ерзают.... "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского - Цензор.НЕТ 5492
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А по-по существу? Вообще-то текст заметки читал или использовал Цензор вместо туалета?
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А по существу....то пока поляки не восстановят то что разрушили...и не перестанут рушить и осквернять захоронения воинов УПА....то болт им а не раскопки....
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Эммм... Не уверен, что ЗЕ в курсе это проблематики. Не уверен, что он знает, что такое "проблематика".

Проблема нас всех (включая поляков), что бы ищем смысл в том, что ЗЕ глаголит. А смысл знает только тот, кто тему тексты пишет.
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Еще раз спрашиваю: заметку читал? А там ведь четко написано, что от Польши тоже требуют ответных шагов, что вполне справедливо. Так что ты ломишься в открытые двери? Из любви побросать какашки на вентилятор?
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а у тебя "запас" прочности остался ещё ?
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За себе зебобик переживай...а за меня не надо....я уж как как нить без переживаний сопливых обойдусь....
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вот в этом между нами и вся разница , у тебя "уж как как нить" , а у меня всё отлично что аж сам себе завидую .
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Так и у меня все отлично...не жалуюсь... и не скулю как основная масса зкбобиков....
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У тебя словесный понос при полном запоре мысли, а ты не жалуешься... Видать, привык к такому состоянию.
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Может мы и плохие, но по периметру нас окружают как на подбор ублюдки. Главный - Параша. Ляхи сюда сами лезли, тут убивали, а сейчас скулят шо наши защищались - ну вот кто кроме кацапов такой финт можид выкинуть? А, ну еще Нетанияхщина, это да. Пенсии теперь платить будем "нищим" изр. пейсионистам шоб не наглели как ляхи и "братья" "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского - Цензор.НЕТ 1031
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Польша - самый верный и надежный друг Украины СЕГОДНЯ.

Не стоит ставить палки в колеса своим чуть ли не единственным друзьям в ЕС.
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и это хорошо,что пшеков прокатил и уже не важно по злому умыслу или по тупости
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Скажем так, ЗЕ не прокатил, а не вкурил, шо этим чертям надо.
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У нас в історії з поляками і з турками було багато всякого. Польща навіть панувала у нас до Дніпра, тобто і на Черкащині також, де Шевченка Тараса хрестили в греко-католицькій церкві. А в турків нас продавали в рабство. Навіщо тепер, у 21 - сторіччі ворушити минуле і роздмухувати ворожнечу, як того домагаються поляки.
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С нашей точки зрения незачем. С точки зрения поляков и венгров - самоутверждение на фоне исторических просеров (Польшу дважды обнулили и она здорово уменьшилась в размерах, Австро-Венгрия перестала существовать). Т.е. по сути симптомы те же, что и у кацапов - поиск признаков вяличия на фоне не особо привлекательной действительности.
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не знаю, может в этом есть какой-то стратегический план
но зря с поляками ссорятся
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Всі щось "очікують" від України. Україна не очікує нічого...
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Выдайте ему лопату и Вятровича с носилками в помощники, нехай копають - задовбали!!!
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Пшеки мнят себя рабовладельцами и мечтают вернуть под свой контроль Беларусь и Украину. Есть такой сайт "Глобус Беларуси". Интересный сайт. Там по каждому населенному пункту Беларуси описаны и сфотографированы исторические объекты. И вот, что меня поразило: в каждом селе и даже хуторе была польская усадьба, где-то маленькая, где-то большая. Но обязательно была. Поляки были землевладельцами, а белорусы на них ишачили поголовно, и при этом оставались нищими, темными и бесправными, да еще и битыми немилосердно. Потому Лукашенко и говорит: "Мы-то можем вернуться, но кем мы там будем?". В Украине, во всяком случае, в западной и правобережной, было тоже самое. "Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 7296
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Хотя сейчас частично полякам удалось вернуть украинцев как рабсилу. Но землю пока нет. Думаю, Зеленский об их планах знает.
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У вас там, на Лубянке, небось, целый отдел такие сочинялки сочиняет?
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Тролику, у нас картинки з доменів сру.ру не відкриваються. Ніхто не буде прописувати у браузерах дозволи щоби подивитися черговий висер лахти.
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Заголовок ПРИБЕЦАННЫЙ, А шо они ожидали, ведь пообещал.
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Ультиматуми це не діалог. Пшекам потрібно і власні "подвиги" на нашій землі дослідити... для об'єктивності.
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Зеля, он такой: Мастер ОБЕЩАНИЙ "как-то потом"... "Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 2742
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В 18 веке поляки восстали против российской аннексии Польши. Их лозунгом были слова "За нашу и вашу свободу!" Однако украинцы остались равнодушными... Просто они не забывали, чего стоит, для них, "свобода" из польских рук... Последний раз украинцы поверили полякам, в 1919-м, встав под знамёна Пилсудского и Довбор-Мусницкого, на Висле. Чем кончилось? Разоружением армии ЗУНР и УНР, захватом Западной Украины, принудительной "полонизацией", колонизацией украинских земель, "осадниками", концлагерем и батогами...
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Та віддайте їм ті трупи, вони полякам для некроманського ритуалу дуже потрібні.
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А у Зе задача только с Путиным договориться. Желательно, "где-то посередине".
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