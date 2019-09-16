 Признание Киевом "формулы Штайнмайера" - условие проведения саммита "нормандской четверки", - Чеснаков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил приближенный к Кремлю политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера - условие проведения саммита "нормандской четверки", - сказал Чеснаков.

Между тем, по его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу особый статус.

"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения", - сказал эксперт.

По его словам, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус.

"Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статуса, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус", - сказал он.

Напомним, Россия настаивает на официальном закреплении "формулы Штайнмайера" как одном из условий проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин