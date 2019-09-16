 Признание Киевом "формулы Штайнмайера" - условие проведения саммита "нормандской четверки", - Чеснаков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил приближенный к Кремлю политтехнолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера - условие проведения саммита "нормандской четверки", - сказал Чеснаков.
Между тем, по его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу особый статус.
"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения", - сказал эксперт.
По его словам, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус.
"Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статуса, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус", - сказал он.
Напомним, Россия настаивает на официальном закреплении "формулы Штайнмайера" как одном из условий проведения встречи лидеров "нормандской четверки".
2. Проведение выборов, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый «особый статус»;
3. Реализация пункта о полном выводе НВФ и возвращении контроля над государственной границей Украины.
Вот отвести тебя в зоопарк, заставить тебя почистить клетку с тиграми а только потом вывести тигров. Ети типа аналогия выборов на дамбасе при росийских боевиках. Я уже не говорю что все пункты ето сдача дамбаса. Хотя сомневаюсь что на практике дальше первого пункта дойдет.
Против этого КАТЕГОРИЧЕСКИ против *****. Он хочетчто бы Зеля до встеречи все подписал.
Воины, гатите эту мразь ВЕЗДЕ! Слава Вам! Слава Украине!
Не начнутся.
Во-первых - не недооценивайте противника - он не так плох, чтобы размениваться с ним 1 к 10. 1 к 2, 1 к 3 - в лучшем случае. Да и то - в случае эскалации как обычно заводиятся дополнительные артиллерийские части из Рашки, которые подготовлены не хуже наших и технику имеют не хуже, а то и лучше.
Во-вторых - ну какие нафиг ордловцы? Ордловцы там в окопах на самом передке и на блокпостах. Снайперские и артиллерийские кадры там чисто рашкинские, а не ордловские - и именно они представляют наибольшую угрозу. И тут математика явно не в нашу пользу - даже если наши защитники будут зармениваться 1 к 3 с рашистами - у рашистов армия в 5 раз больше, чем у нас.
Третье - на хреначить все и вся все время - у нас банально не хватит снарядов. А у них - хватит.
Четвертое - ну по-сколько вы там хреначить их собираетесь? По 50 штук в месяц? По 100? Пусть даже по 200, чего не было ни разу со времен вступления в силу вторых Минских - и что? Это по 2400 убытка в год при ресурсе в миллион! Это 0,24% убыли в год - они этого даже не заметят, новые ежегодные пополнения гораздо выше, "бабы еще нарожают" - это их девиз.
Ну и пятое - если Украина начнет бесконечную активную фазу боевых действий - мы потеряем поддержку запада, который против активных боевых действий. А это тоже немаловажно.
Любой нормальный человек а тем более народ, на такое не пойдёт.
И что подписал Ваш Петя, если не секрет, интересно? (желательно, чтобы не быть голословным, скиньте линк на рессурс, заранее спасибо).
По моему мнению, никто ничего не подписывал и подписывать не будет. Обсуждали да. Ну и что? Можем с вами сейчас тут обсудить жизнь на Марсе. Она от нашего обсуждения , там на Марсе не появится...
И я НИГДЕ не нашел, что Порошенко подписывался под тем, что Украина имплементирует "формулу Штайнмаера".
Поэтому у меня и возник вопрос, где ты это вычитал....
Именно поэтому Россия орет, что нужно формулу фиксировать письменно, а все остальные (зевая), да-да, нужно-нужно... встретимся - обсудим. С моей точки зрения фиксирование никому неинтересно. Иначе все было бы уже давно зафиксированно.
Предложение было еще в далеком 2016 году.
Прошло 4 года...
Все участники вежливо признали формулу одним из вариантов. Одним из НЕУДАЧНЫХ варантов. И согласились, что она имеет право на существование, но она неудачная. России нравится. А Украине нет. Поэтому никто ничего и не подписал.
вы для начала узнайте кто этот экпЕрд , а потом порохоботы яд выпускайте
Она никому не интересна, кроме России.
Ее предложили, как вариант. Вариант не понравился никому, кроме России.
Поэтому Лавров ее так активно пропихивает. Если бы она была выгодна, ее бы уже давно зафиксировали, имплементировали бы и везде обсуждали.
Я пока не слышал, чтобы ее где-то в официальном порядке обсуждали.
но все это на хлеб не намажешь
а там ничО
Судя по нервному вою собак, "экспертам" в России нехватает зарплаты. Приходится демонстировать чефам, что они лояльны.
Это все, что нужно знать по поводу этих статей.
Вопрос Цензору (если кто-то коменты читает) - а зачем печатать этот бред?
За минск😁
а по простому КАПИТУЛЯЦИЮ,
то НА КОЙ УЙ ТОГДА БУДЕТ НУЖЕН этот саммит?!!!
- У каждого мужика за спиной служба в армии, в шкафу полевая форма с броником и каской и его персональное оружие по ротному расписанию.
- Командир роты у них - сельский голова или его походный зам.
- По выходным все население строит укрепленные огневые точки согласно плана обороны
- Введение смертной казни за преступления против государства, армии и за измену. Таким образом, военком жопастый, который продает личные данные АТОВцев пятой колонне должен гнить распятым на кресте при въезде в населенный пункт.
П.С. Руководство Богдана и Укроборонпрона и все остальные, укравшие у армии висят напротив доски почета передовиков перед главными офисами УкроборонПрома и Министерства обороны.
Иначе все зря, а если не зря то немыслимыми жертвами.
Серега сегодня добрый, а то бы всех барыг наколоть на мечь Бабы с рюмкой как шашлык на радость воронью.