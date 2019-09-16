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 Политика Украины
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Все про:ВР (23661) металлургия (307) налоги (2648) Магомедов Муса (1)

 Украинские металлурги будут вынуждены повышать цены и терять экспорт, - экс-гендиректор Авдеевского коксохима Магомедов о законопроекте №1210

Принятия законопроекта №1210, который значительно повышает рентные ставки для металлургов, позволит России забрать украинские рынки сбыта.

Об этом OBOZREVATEL заявил народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов. По его словам, с РФ приходится конкурировать в первую очередь ценой. И подорожания продукции даже на один доллар приводит к тому, что украинские рынки сбыта достанутся государству-агрессору, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарии предлагают в несколько раз повысить рентные платежи. Как результат, украинские металлурги будут вынуждены повышать цены и терять экспорт. Это приведет к снижению объемов и сокращению рабочих мест.

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"Наши злейшие конкуренты в этом направлении - Россия. Как только мы потеряем хоть один доллар, они зайдут. В 2016-м я проиграл в цене один доллар россиянам и не смог поставлять кокс на крупное предприятие. И был вынужден сократить производство с 8 до 5 тысяч в сутки. Мы должны понимать, что мы все еще воюем, что у нас есть конкурент и понимать, на чью мельницу мы можем налить воды", - пояснил Магомедов.

Законопроект 1210 также раскритиковали представители бизнес-ассоциаций: Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация. В документе предлагают привязать размер ренты к цене уже конечной продукции. Это фактически создаст дополнительный налог на оборот и поставит украинских производителей в ситуацию, когда их конкуренты в ближайших странах платят в несколько раз меньше налогов и могут поставлять продукцию по более низкой цене.

Источник: https://censor.net.ua/n3148582
 
 
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вот мы национализируем у "украинских" мамедовых коксохим и поедешь ты на рашу..права качать....
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Согласно новому закону от зебобиков....о большой приватизации.....у "мамедовых" не только ничего отбирать не собираются...но и и продадут этим "мамедовым" еще...в том числе и некоторые стратегические предприятия...

Так что зебобик просыпайся.....
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значит так и будет. Вашему стратегу криворожскому виднее...
переходите на трубы ПВХ, фуле, кто мешает...
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Бедные бедные металлурги... бедные бедные газовики....
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Та закривайте нах свої каптільні,тільки воздух буде свіжишим.
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Зачем модернизироваться, зачем беречь экологию, зачем платить налоги...
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Так для того все і робиться, щоб Рашка повернулась на український ринок. А у когось були сумніви?
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То все фигня, главное что бы бабушке бене на МАУ кабмин 5 ярдов компенсировал, бо оно через рашкован летать не может. А где тот кабмин денежки возьмет, хоть с заоблачной ренты, хоть с фопов, бабушку не волнует
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Ну а в чем собственно дело???
Вы же сами притянули в кресло президента опарыша из цирка?
Ну так теперь скажите ЗЕбуину шалом-спасибо.
Он же от вас с самого начала не скрывал,что он вас всех "сделает") А вы этому радовались и тихонько оргазмировали при виде клована.
Ну так теперь радуйтесь.Это же ваш ставленник.
Ещё раз хочется поблагодарить жителей Кривбасса за *********** пилараса.
Кушайте не обляпайтесь.
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