 Украинские металлурги будут вынуждены повышать цены и терять экспорт, - экс-гендиректор Авдеевского коксохима Магомедов о законопроекте №1210

Об этом OBOZREVATEL заявил народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов. По его словам, с РФ приходится конкурировать в первую очередь ценой. И подорожания продукции даже на один доллар приводит к тому, что украинские рынки сбыта достанутся государству-агрессору, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарии предлагают в несколько раз повысить рентные платежи. Как результат, украинские металлурги будут вынуждены повышать цены и терять экспорт. Это приведет к снижению объемов и сокращению рабочих мест.

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"Наши злейшие конкуренты в этом направлении - Россия. Как только мы потеряем хоть один доллар, они зайдут. В 2016-м я проиграл в цене один доллар россиянам и не смог поставлять кокс на крупное предприятие. И был вынужден сократить производство с 8 до 5 тысяч в сутки. Мы должны понимать, что мы все еще воюем, что у нас есть конкурент и понимать, на чью мельницу мы можем налить воды", - пояснил Магомедов.

Законопроект 1210 также раскритиковали представители бизнес-ассоциаций: Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация. В документе предлагают привязать размер ренты к цене уже конечной продукции. Это фактически создаст дополнительный налог на оборот и поставит украинских производителей в ситуацию, когда их конкуренты в ближайших странах платят в несколько раз меньше налогов и могут поставлять продукцию по более низкой цене.