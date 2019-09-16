 В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 36 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, в течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации.

С начала недели зарегистрировано 5 тыс. 694 чрезвычайный происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.

Ликвидировано 5 тыс. 337 пожаров, спасено на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 1 тыс. 44 здания и 49 ед. техники. На пожарах погибли 36 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 18 млн. 217 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве. ФОТОрепортаж

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 242 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 667 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 13 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5-летний мальчик сгорел в стоге сена в Одесской области, - полиция