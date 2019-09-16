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 Политика Украины
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Все про:ВР (23661) госбюджет (636) Дмитрий Дубилет (11)

 К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет

В проекте Государственного бюджета на 2020 год, внесенного в Раду, может многое измениться.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы в правительстве проголосовали за бюджет и подали его в Парламент. Пока что это первое чтение, к ноябрю в нем может многое измениться", - говорится в сообщении.

Дубилет отмечает, что обсуждалось название проекта. Были варианты "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности".

"Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ - "Бюджет без Шкурняков". Справочно. "Шкурняк" - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", - подытожил Дубилет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148577
 
 
 Топ комментарии
 
К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2274 Клоуны...они обсуждают название бюджета....а не сам бюджет.....
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Начебто бариг нема в кабміні, у коаліції нема старих облич, а шкурняки звідкілясь узялись? Цікаве явище. К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 888
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Я о Дубилете был лучше мнения. Из толкового IT-ника сделали брехуна.

"Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук"
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Ага без шкурняков оставили собакова. И беня электричество подешевле покупает тоже без шкурняков.
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Клоуны...они обсуждают название бюджета....а не сам бюджет.....
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Звикайте до творчого підходу до творів літературного жанру.
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Начебто бариг нема в кабміні, у коаліції нема старих облич, а шкурняки звідкілясь узялись? Цікаве явище. К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 888
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скільки грошей було заплановано за з'єднання Чорного з Балтійським морем,,,
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А текста проекта бюджета на сайте ВР до сих пор нет.... похоже что в раду внесли только одно название...а не проект бюджета...
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Я о Дубилете был лучше мнения. Из толкового IT-ника сделали брехуна.

"Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук"
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меня интересует судьба 1,5%, инициированных в самую горячую фазу войны, против чего я никак не возражал, приветствовал и вносил сверх того... Сейчас как? На новый мост лугандону всенародно скидываемся? Или на пенсии тем, запоребриковым, которые ее в рублях считают?
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это чтобы украинцы по мосту в лугандон бегали???? Ты шутишь? Квартал у тебя такой? 95?
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Когда же артисты поймут что они теперь властьимущие? Бесконечный пиар и анонсы ,чтобы разреламировать представление,потом спектакль с громкими фразами ,и выход на поклон под бурные аплодисменты, показать представление это для артистов так и осталось результатом их труда,их работой.А потом - "войдите в положение , у нас были трудности с этим, и пятым ,и десятым" ,но как категоричны были во время выборов, в каждый промах тыкали,чуть ли не к измене родины приписывая.
Комедианты так и остались -комедиантами, призвание видать,талант не пропьешь ...
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Доллар должен в новом бюджете быть максимум 15 гр. - если выше, то борьба с коррупцией это фикция.
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