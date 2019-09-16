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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:МИД (5125) Николаевская область (888) угрозы (627) вандализм (437) Долинский_Эдуард (1)

 Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица

Полиция должна расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста в селе Богдановка Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил 16 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.

"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должно расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи - это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм - идеология российской империи и СССР", - написал чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского. ФОТО

Как сообщалось ранее, о событиях в Богдановке сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На выложенных Долинским в соцсети фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике свастику и разместили записку с угрозами.

Официальных комментариев полиции Николаевской области или других органов власти по осквернения памятника в Богдановке пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3148576
 
   
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зеленский, это тебе повод задуматься... на ваню баканова надейся, а сам не плашай Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица - Цензор.НЕТ 17
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Буратіна з дерева, а воно думати не здатне.
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А этот Долинский, который оперативно фоточки выложил, не из кацапских краев иудей?
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Эдуард Долинский - украинофоб, манипулятор, провокатор и главный враг украинско-еврейской дружбе (ссылка)

Что и требовалось доказать. Хотите прекратить подобную хрень - берите за жопу заказчиков типа Долинского, а не шестерок.
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він не тільки фоточки виклав.....ще й записку наклеїв і свастику намалював.... чисто шидівські методи - самі провокують, а потім верещать про юдофобію і голий кост
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Сейчас генерал-лейтенант Баканов, благодаря своему недюжинному опыту оперативно-розыскной работы, в два счета всех найдет. Надо только Зеле ему позвонить.
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Этим поступком эти черти могли бы обидеть президента Зе!, но они просто взяли и плюнули в душу Игоря Валерьевича Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица - Цензор.НЕТ 3911
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чмошник останется чмошником, как его не назови, хоть фельдмаршалом.
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Народ против распродажи украинской земли- это факт! Поэтому это только цветочки.
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но это же скорее всего патриоты или херои аты
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А чому немає гучних заяв коли оскверняють памятникі воїнам УПА, голодомору, героям Небесної сотні, Героям -воїнам сьогоднішньої війни з фашистською росією???. Просто євреї на кожному кроці по всьому світі кричать і всім нагадують про свою трагедію, а українці більше "воють " між собою
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