 Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил 16 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.
"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должно расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи - это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм - идеология российской империи и СССР", - написал чиновник.
Как сообщалось ранее, о событиях в Богдановке сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
На выложенных Долинским в соцсети фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике свастику и разместили записку с угрозами.
Официальных комментариев полиции Николаевской области или других органов власти по осквернения памятника в Богдановке пока нет.
Что и требовалось доказать. Хотите прекратить подобную хрень - берите за жопу заказчиков типа Долинского, а не шестерок.