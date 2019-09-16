 Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил 16 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter.

"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должно расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи - это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм - идеология российской империи и СССР", - написал чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского. ФОТО

Как сообщалось ранее, о событиях в Богдановке сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На выложенных Долинским в соцсети фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике свастику и разместили записку с угрозами.

Официальных комментариев полиции Николаевской области или других органов власти по осквернения памятника в Богдановке пока нет.