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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:МИД (5125) Николаевская область (888) угрозы (627) вандализм (438) Долинский_Эдуард (1)

 Полиция открыла два уголовных производства по факту осквернения памятника жертвам Холокоста на Николаевщине

В воскресенье, 15 сентября, в полицию Домановского района Николаевской области поступило сообщение от местных жителей о повреждении памятного знака жертвам Холокоста в с. Богдановка. Полиция открыла два уголовных производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

А также по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского. ФОТО

Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Домановское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефону (095) 040 20 77, или 102.

В свою очередь ззаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter написал следующее: "Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должно расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи - это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм - идеология российской империи и СССР".

Как сообщалось ранее, о событиях в Богдановке сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На выложенных Долинским в соцсети фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике свастику и разместили записку с угрозами.

Полиция открыла два уголовных производства по факту осквернения памятника жертвам Холокоста на Николаевщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148576
 
 
 Топ комментарии
 
Эдуард Долинский - украинофоб, манипулятор, провокатор и главный враг украинско-еврейской дружбе (ссылка)

Что и требовалось доказать. Хотите прекратить подобную хрень - берите за жопу заказчиков типа Долинского, а не шестерок.
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Сейчас генерал-лейтенант Баканов, благодаря своему недюжинному опыту оперативно-розыскной работы, в два счета всех найдет. Надо только Зеле ему позвонить.
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Буратіна з дерева, а воно думати не здатне.
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зеленский, это тебе повод задуматься... на ваню баканова надейся, а сам не плашай Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица - Цензор.НЕТ 17
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Буратіна з дерева, а воно думати не здатне.
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А этот Долинский, который оперативно фоточки выложил, не из кацапских краев иудей?
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Эдуард Долинский - украинофоб, манипулятор, провокатор и главный враг украинско-еврейской дружбе (ссылка)

Что и требовалось доказать. Хотите прекратить подобную хрень - берите за жопу заказчиков типа Долинского, а не шестерок.
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Помню его речи у Шустера. Это полный украинофобский трэш... Даже другой, приглашенный еврей - глава какой-то еврейской общины, делал ему замечания....
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Можливо і зробили все самі для провокації, для інформпривіда. Я не вважаю що всі повинні тут на попку падати через якийсь папірець. Пам'ятник цілий ? Цілий , то яке ж глумління ? Піде дощ , той папірець сам відпаде
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він не тільки фоточки виклав.....ще й записку наклеїв і свастику намалював.... чисто шидівські методи - самі провокують, а потім верещать про юдофобію і голий кост
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Сейчас генерал-лейтенант Баканов, благодаря своему недюжинному опыту оперативно-розыскной работы, в два счета всех найдет. Надо только Зеле ему позвонить.
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Этим поступком эти черти могли бы обидеть президента Зе!, но они просто взяли и плюнули в душу Игоря Валерьевича Виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста на Николаевщине должны предстать перед судом, - Кислица - Цензор.НЕТ 3911
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чмошник останется чмошником, как его не назови, хоть фельдмаршалом.
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вы плохо разбираетесь в званиях, которые присваивает Зеленский ... младший генерал-лейтенант.
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Народ против распродажи украинской земли- это факт! Поэтому это только цветочки.
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но это же скорее всего патриоты или херои аты
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А чому немає гучних заяв коли оскверняють памятникі воїнам УПА, голодомору, героям Небесної сотні, Героям -воїнам сьогоднішньої війни з фашистською росією???. Просто євреї на кожному кроці по всьому світі кричать і всім нагадують про свою трагедію, а українці більше "воють " між собою
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Не переймайтесь, коли єврейському етносу було стільки ж років, вони теж поводилися як дикуни
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Этот конечно плохо, если только сами кацапы не осквернили Этот Долинский еще та **** еврейско- ватная. Все время что-то выискивает сам разжигает межнациональную нетерпимость, ненавидит Украину и все украинское.
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опять москали насрали в чужие шаровары! доколе?
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Зелёнкин..иди сходи чмокни путина в зад))
Или зеленского..
Вам кацапожидкам ведь похрену))
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а чего это? Измываются или шо? Замучили кого? А как наказать того, кто просто изгаляется над Украиной? Привел во власть своих шеферов, менделей, калом-мойских, и это еще не полный список? Как наказать того, кто сравнивал мою Украину с порноактрисой? Забыть? простить? Идитевынах жидовня. Я жду ваших извинений за подленько-иудейские издевки над Томосом. Или вы предпочли бы спустить это на тормозах, засмеять, затереть, изъять из кеша, чтобы гои уже заткнулись?
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Це все що можуть сьогодні в Миколаєві зробити мокші! Вони все життя гадили і підставляли інших, це їх почерк й їх дії.
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Когда в России официальные лица и простые ватники носят охапки цветов на могилу Сралину, по приказу которого расстреляли и убили другими способами практически весь Еврейский антифашистский комитет, то это ни разу не антисемитизм, а косоруко нарисованные неизвестно кем кресты, часть из которых свастики - это разгул антисемитизма и (внезапно) фашизм. И если в первом случае носители идей видны и ясны, то в случае с Украиной высокая вероятность провокаций со стороны России и ее агентуры.
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