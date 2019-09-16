 Полиция открыла два уголовных производства по факту осквернения памятника жертвам Холокоста на Николаевщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

А также по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Домановское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефону (095) 040 20 77, или 102.

В свою очередь ззаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в Twitter написал следующее: "Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должно расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи - это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм - идеология российской империи и СССР".

Как сообщалось ранее, о событиях в Богдановке сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На выложенных Долинским в соцсети фото видно, что неизвестные нарисовали на памятнике свастику и разместили записку с угрозами.