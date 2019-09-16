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 Политика Украины
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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (1016) Волкер Курт (498) Цемах (65)

 Не думаю, что мы бы узнали от Цемаха об MH17 что-то, кроме того, что уже знаем, - Волкер

Фигурант дела о сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, бывший начальник "бригады противовоздушной обороны "ДНР" Владимир Цемах вряд ли мог рассказать следствию о крушении лайнера больше, чем уже известно, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он сказал в интервью программе ТСН, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, чтобы убедиться, что есть хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой, важно было вернуть политзаключенных, включая господина Сенцова. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на MH17, кроме того, что уже знаем. Поэтому не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят", – сказал он.

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Волкер подчеркнул важность освобождения украинских политзаключенных из РФ.

"Две страны сделали шаги вперед, и, я надеюсь, теперь, чтобы предать дальнейший импульс, нужно провести другие обмены, должны быть освобождены заложники на Донбассе, должен быть прогресс в прекращении огня, должно быть дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти, но обмен может способствовать этому", – добавил дипломат.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3148574
 
 
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Те що Волкер каже це називається "локалізація провала"
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США много наменяло заложников на узников Гуантанамо? Официальная позиция - заложников США не выменивают. Только шпиона на шпиона. И вовсе не потому, что они надеются что-то новое узнать от террористов, сидящих в Гуантанамо.
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Это хороший пинок для ускорения процесса финализации того, что вы и так все знаете.
Ради этого погибли и пострадали лучшие люди страны.
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Ну теперь, то точно уже не узнаете. Цемах , то тю-тю...
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Цемах знает что будет с его семьей,да и с ним, если он заговорит)
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Химия всесильна , сыворотку правды ни кто не о менял .
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Але Цемаха можна було б обміняти дорожче, а не на моряків, яких путлер все рівно відпустив би по трибуналу. Віддали Цемаха і допомогли кремлю виконати вимоги міжнародного трибуналу. Многоходовочка, однако)))
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Сенцов, Кольченко, Балух и другие заключенные? А моряков можно было получить еще летом, если бы не Климкин.
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главное не обращать внимания на засвеченные номера ракеты "бука", которые указывают на принадлежность к украинской части ПВО, которая была в то время на Донбассе Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер - Цензор.НЕТ 1777
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Цемах это прямой свидетель, что именно российский Бук заехал на территорию Украины и совершил пуск одной ракеты и именно в то время когда был сбит МН-17.
Это то, что Россия отрицает начисто.
Но если поставить на весы Цемаха и наших осужденных по надуманным статьям, то Цемах проигрывает начисто. И заслуга в совершившимся обмене именно наших разведчиков, которые ценой жизни смогли вытащить выродка на украинскую территорию и тем дав тому Зеленскому весомый козырь для торгов. Ведь не забывайте, еще пару лет назад Путин и слышать не хотел об освобождении Сенцова!
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отпустили и сказали чтоб много не болтал
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