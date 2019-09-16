 Не думаю, что мы бы узнали от Цемаха об MH17 что-то, кроме того, что уже знаем, - Волкер

Об этом он сказал в интервью программе ТСН, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, передает Цензор.НЕТ.



"Думаю, чтобы убедиться, что есть хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой, важно было вернуть политзаключенных, включая господина Сенцова. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на MH17, кроме того, что уже знаем. Поэтому не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха

Волкер подчеркнул важность освобождения украинских политзаключенных из РФ.



"Две страны сделали шаги вперед, и, я надеюсь, теперь, чтобы предать дальнейший импульс, нужно провести другие обмены, должны быть освобождены заложники на Донбассе, должен быть прогресс в прекращении огня, должно быть дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти, но обмен может способствовать этому", – добавил дипломат.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также читайте: Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.