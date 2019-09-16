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 Политика Украины
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Все про:Путин (25049) Сенцов (1042)

 "Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?" - Сенцов

Олег Сенцов рассказал, какие изменения в украинском обществе он увидел после освобождения из плена Кремля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал освобожденный узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенцов опубликовал единственный снимок, который удалось сделать в заключении. ФОТО

1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.

2. Все воюют со всеми.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" - заявил Сенцов.

Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? - Сенцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148568
 
   
 Топ комментарии
 
У нас нет Путина.
У нас есть запутенцы, которые "устали от войны" и "выбрали по приколу" клоуна
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Цензору теж було б непогано змінити своє ставлення до використання неологізмів з "Зє..." та "Пє..", котрі заполонили форум після 31-го березня.. Не можна гратися з розпалюванням міжукраїнської ворожнечі.. Потрібно вже вгамовуватись та вгамовувати..
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Зеленский перевязал рану под названием Донбасс. 90 процентов людей в стране ее не чувствуют, и это дает им повод думать, будто они могут экспериментировать с кандидатами в президенты
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Перевязал чем? Там что перестали гибнуть бойцы или х...чить 120?Ты зашквареный своим зеленским, позорник трусливый как шакал Табаки из Маугли.
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Пороха давно нет, а Зебобики все не могут успокоится-лишний раз попинать и желательно по самому больному месту.
Если Порох ч чем то виноват, выдвигайте обвинения, а не пиар компанию, выборы закончились, пора показать на что Зе способны!
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У власти, мадам, у власти!!!
Или он к вам и в снах приходит?!
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Не только приходит,но и ,пардон,срет ей в постель.
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Найголовніша помилка Пороха є в тому, що він вважав себе президентом країни де мешкають розумні люди. 21 квітня показав зворотнє...
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Брехать меньше надо было. И красть не в себя
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Коли вже ви і вам подібні приведуть хоча б якісь факти,скільки вкрав особисто "барига і мародер"?
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Зажопят вашу кращу банкиршу вселенной, молодого негодяя Вовка, которых Кнур назначил на высокие должности, высмыкнув с мацковского (самого патриотичного!!!) отделения рошен, прячущихся ныне в Лондоне, возьмут за хобот пару подельников Свыни здесь и дело пойдет. А пока вспомни щироукраинцев из Будки Розенблата, Свинарчука и Насирова, которых уже поймали за руки, но отпустило реформированное соевое правосудие
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кацапа, не надоело методички копирастить? Выдумай что нибудь свое. глядишь старший смены заметит инициативу, и вместо дырявой алюминевой кружки получишь дырявую стальную кружку
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Сколько дел открыто против него за воровство, а не по флудерству Портнова?
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Кстати, мадам, обратите внимание. Вся ваша зграя вцепилась в слово воровать. С брехать то никто и не спорит. Хотя это в данном случае одно и то же. Кнур украл 5 лет. Каким количеством звонкого шекеля их можно измерить?
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да, никога вам, козломордым , не жилось так плохо как при Порохе
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За брехать сложнее наказывать в судебном порядке.
Вот нынешний преЗедент набрехал уже целую гору и про "кортежей не будет,... самолеты продам,... нет друзьям и кумовьям во власти,... война не заканчивается, потому что на ней наживается власть.... НЕТ ОФШОРАМ !!!"
Можно было бы и продолжить, но уже и так достаточно.
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ну так прекращай брехать и красть. эпоха бидности скинчылася.
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Навпаки, він вважав, що люди глухі і сліпі і все йому пробачать. Що можна непогано заробляти в воюючій країні. Люди, в переважній більшості, голосували не за Зеленського, а проти Порошенка і його "свинарчуків".
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"свинарчуки" уже засужены и посажены? или балаболство одно, и теперь они партнёры?
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Перед выборами канал Бени "Г+Г" втюхал лохторату свинарчуков, а теперь, когда цель Бени достигнута, он заявляет, что свинарчуки молодцы.

Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать".



"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали.
Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?

И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем.
Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.



https://censor.net.ua/news/3145183/kolomoyiskiyi_vystupil_v_zaschitu_gladkovskih_mojet_ih_nado_nagrajdat_bylo_a_ne_shelmovat

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Есть два исключения, которым верят порохоботы:
1. ***** верить нельзя, кроме того случая, когда он сказал, что жутко ненавидит Свыню (на самом деле он этого и не говорил)
2. Беня Коломойский брешет всегда. Единственное исключение - он сказал доброе слово про соевых Свинокрадов
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зато нет ни одного исключения, когда бы ты не был идиотом
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Есть методички кремля, по которым одно и тоже , одно и тоже постоянно плямкают упоротые троли. Заезженную пластинку они сменить не могут, методички и канал раша тудой не велят. Задрали они уже день и ночь свистеть про Пороха. А потому вангую- ничего доказать и посадить Пороха они не смогут. Не за что. Разве что по беспределу, как их любимы честный пречестный патриот Украины портнов говорит. Поэтому и придумывают дела типа- поздно назначил судей- его за это надо посадить))))))) Типа поздно сходил в туалет, а клован всрался! Боятся все зеленожопые его и кремлевские до усирачки, поэтому и гундят день и ночь. Понимают, кто эту всю беня-кремлевскую клоунскую шоблу продажную будет гнать.
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"Люди, в переважній більшості, голосували не за Зеленського, а проти Порошенка і його "свинарчуків"."
Оці байки залиш на користь жебраків! Ви обрали собі за президента блазня. ХавайТе.
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Ну тут можно спорить есть петя или нет пети. Но вот что больные на всю голову петяботы именуемые порохоботами, так их тут много. И они еще обьеденились с лахтой. Вот этих не то что пинать, их калёным железом нужно выжигать.
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а любых друзив мертвечуков - поощрять и награждать. та кто бы сомневался в недоумии зелёных мышибратьев.
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Сначала на всю голову больных порохоботов. Они перешли многие в борьбу против Украины. Они готовы и путина пустить в Украину, они готовы пустить под нож тысячи людей, они готовы вступить в коалицию хоть с самим дьяволом. лишь бы нагадить новой власти. Они в данный момент, представляют огромную опасность.
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на всю голову больные зебилы, которые считают, что бабушка беня выбросила бабки на предвыборную компанию клована для того, что бы им зарплаты по 4000 баксов сделать "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 7478
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Олежик оченятки відкрий!! "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 791 не "ДРУГ воює з другом" а УКРАЇНЦІ ВОЮЮТЬ і з окупантами=фашистами на фронті і з 5ю колоною =ґебельсами пукіна в Україні "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 802
А ти марив про мір-дружбу-жвачку в Україні між крімінальною мішпухою фашистами-пукінцями та НОРМАЛЬНИМИ ДЕМОКРАТИЧНИМИ УКРАЇНЦЯМИ"Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 802
Щось з тобою хлопче не так... то надька=кобила.. то ти.. то такі як ти... всі ви з тюрем москальських виходите якимись поробленими "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 5112
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Жадность к деньгам порохоботов, творит "чудеса"
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Да, на деньги порохоботов сейчас претендует 73% зубожилых, ты прав. Только в чем чудеса?
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Сенцов не совсем прав , пока только 8% воюют и называют как минимум зебилами остальные 92% которые , по их мнению , предали отца и спасителя Украины - Пороха
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Це дуже гарно видно по коментах нв ЦН. Нагадати, передвиборчі марафони?
- порохосрань треба пересаджати
- 8% довели Україну до зубожіння
- Всі ви свинарчуки, мародери, офшорники
- пороботня за 30 копійок гадить в коментах
- .....................
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У нас нет Путина.
У нас есть запутенцы, которые "устали от войны" и "выбрали по приколу" клоуна
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Ну, я от не "по приколу" проголосував проти Порошенка - ну, барига ж, ні дати, ні взяти. Але якщо уся ця жидівська шобла почне свій шабаш, знову піду на Майдан. Нехай навіть він буде останнім... для мене.
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Буде. І для вас, і для країни.
Не журіться.
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ну, так тыж не устала?
иди воюй, Петро еще не все деньги вывез....
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Незабаром з Сенцовим буде та ж історія, що і з Сявченко. Тільки Олег дійсно патріот, а Сявченко - козачок засланий.
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доказы есть, что она засланный?
или, абы пукнуть?
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не не она не засланный, она - йо**нутый "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 2664, ну и засланный тоже
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Тоже посадят, как Надежду? И будут говорить, что его ФСБ обработало? Думаю при Порошенко так и было бы, Зеленский этого делать не будет.
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Они учли ошибки, и Сенцов уже не будет действовать так тупо и прямолинейно как Савченко.
"2. Все воюют со всеми." - завуалированный намек на гражданскую войну в Украине.
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Не думаю, что это так. Все со всеми - это срачи постоянные между порохоботами и зе-ботами. Это бред полный. Сенцов здесь прав. Выборы прошли, а у нас квадратные на круглых.
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Цензору теж було б непогано змінити своє ставлення до використання неологізмів з "Зє..." та "Пє..", котрі заполонили форум після 31-го березня.. Не можна гратися з розпалюванням міжукраїнської ворожнечі.. Потрібно вже вгамовуватись та вгамовувати..
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Цензору було б взагалі непогано ще з весни 2019 просто вирубити коменти (тим паче, що останнім часом ще й кацапо-тролів засилля, та ще й тупих - на пекельних борощшнах паляться). Хто старожил тут, той пам'ятає, що десь на початку 2014 у Цензорі вирубили коменти і довгий час їх не було тут...
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То сказав персонаж, який тут плювався праворуч і ліворуч з =порохоботами=, так вилизував блазня ?
То я про того, кому Ви щось пробуєте пояснити.
Пізно вже.
ЦН свою роботу виконав. Вірніше - завдання головреда.
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Тут одна сдрыснувшая на другую сторону мадам называла большую часть украинцев быдлом. Так ей даже не дали пенделя и не хлопнули воротами сайта перед носом. Грех ей на головреда бухтеть
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кацапа, ты забыл как пару дней тому назад называл украинцев рагулями? ты, быдло промосковское сначала портки свои засранные постирай. а потом варежку раззевай
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не пиши чушь. цензор не вырубал комментарии в начале 2014 года. было время когда сайт обновлялся - именно тогда ввели обязательную регистрацию
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Ну значить сайт обновлявся довго - суть в тому, що кілька місяців коменти Цензора не пахали...
Щодо обов'язкової реєстрації, то я акаунт створив до 2014, але потім довелося перереєстровувати його... Тому якось не слідкував щодо обов'язковості...
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три или четыре дня небыло. на новогодние праздники
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Точно більше - як мінімум, після розстрілів 20 лютого вирублені були ще...
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Можно. Потому что у добровольцев и волонтеров путин враг. А у дякул он бизнес партнер
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Точно. Поэтому капитулянты и готовят сдачу Украины. Бизнес превыше всего, тем более свой.
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"Через два роки ми плануємо повернутися на російський ринок"- Керівник студії 95 квартал. Ну це він трохи погарячкував, слуга городу яндексу, вугілля по 2500 через Беніну фірму, вже зарез не соромляться, це лише те що нам відомо про партнерів.
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Тих бізнес-партнерів у владних коридорах дофіга та трошки! Хтось пальним торгує, хтось ласощами, хтось фільми кацапам знімає...
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отсуствие единства - это вечная историческая наша беда
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это обычная практика фсб - чтобы расколоть любое общество, нужно заставить его членов воевать друг с другом и забыть про основного врага..., и все, ..... можно брать это общество тепленьким..., у нас в стране прекрасно себя чувствуют явные агенты кремля - у них есть медиа, деньги и власть и они этим умело пользуются, а мы называем это плюрализмом мнений, сюр, да и только...
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Совершенно верно! И расколол общество агент ФСБ Лолита, когда начал хрюкать, противоставляя себя всем. Тилькы Порошенко здатен врятуваты державу! Есть одын кандыдат и 38 огендов кримля! Выришальный выбир - или я или *****
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Сенцов в заключении многое пропустил,а может и не понимал вообще.
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Аналогичный случай произошёл во Франции в 70 гг 19 века, когда оклеветали офицера ГенШтаба Франции Дрейфуса. Он просидел несколько лет в колониальной тюрьме, а когда вернулся во Францию, она была поделена на дрейфузиенцев и анти-дрейфузианцев. Он ничего понять не мог, потому присоединился к анти-дрейфузианцам.
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путин приезжал в 1991 году в Киев вместе с мэром
Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, поручения которого он выполнял.Собчак и ряд других российских политиков встречались с украинскими
политиками, чтобы отговорить их от объявления независимости страны.Тарас Чорновил вспоминал, что именно тогда, придя к отцу
Вячеславу Чорновилу, он познакомился с путинным:

"С Собчаком бегал мальчик с портфельчиком. Я пришел к
отцу... в приемной ждал, пока они там совещались. Возле меня сидел человечек и
вот так (показал перед собой) держал портфельчик. Потом вышел Собчак, сказал:
"Володенька, организуй мне тут кофейку..." Володенька бегал, у меня
расспрашивал, где можно кофеек организовать. Вот это был Володенька на тот
момент"
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Ідея цікава , але головний зебіл може підписати капітуляцію штанів майера по - приколу. А зебіли будуть дружньо аплодувати та плакати від "уміленія"
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Дело в том что цинизм Пеца за пять лет людей достал сполна,он сумел привлечь себе 8%,которые ему ещё возможно верят а остальные большинство хотят нормальной жизни
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Втомилися від війни - відпочинете в окупації)
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все правильно Олег сказал. Рационально в голове не укладывается, как можно враждовать внутри страны, когда есть внешний враг. Но об этом забывают все: от ПреЗЕдента до ботов на этом форуме.... Журналисты кстати тоже вносят свою посильную ношу в раскол общества.

Это потому что у них над головами не летают вражеские бомбардировщики.... и им кажется что в их жизни все ок...
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У народа Украины 2 врага: 1) олигархи
2) Путин. Воевать надо с обоими.
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Пока Петя на воле противостояние будет.Надо дать Петру немного посидеть,отдохнуть
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Надо национализировать все предприятия барыги в Украине. А тот крахмальный заводик в Липецке пусть остаётся.
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И В ПОТВЕРЖДЕНИЕ ЕГО СЛОВ О ВРАЖДЕ С ДРУГ ДРУГОМ ЭТОТ ФОРУМ ПОРОХОБОТСКИЙ, друг перед другом всякие псевдопатриоты.националисты. соревнуются у кого круче вышиванка...у кого правильнее украинский язык. что 73% кто за зеленского были дебилы и не украинцы, что только мол 24% с запада страны и то с одного почти города меньше него набрало немного голосов верещат что они АРИЙЦЫ УКРАИНЦЫ. а все 73 населения страны просто биомусор. ***** дауны ****...совсем забыли сколько выходцев есть с западной Украины вышиватников. сепаратистов и сколько там проживает русскоговорящих людей. которые не по своей воле говорят на русском. это история всех 15 республик ведь.. ненужно это забывать а не попой тарахтеть! толку что в раде сидят в вышиванках и говорят на хорошем украинском! а сами с партии регионов и носят вышиванки и корупционеры и за дружбу с рашкой...как то так((
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Пора бы закрыть комментарии на ЦЕНЗОРЕ.
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Не "всє со всємі", а українці, в якиї ще мізки та розуміння ситцації з довбойолопами, які підтримують агента рашки Парашу та агента глобалістів Зелю.
Ну, про п*яту колону рашкованів-ватанів в Україні вже й не кажу. Ті так воюють проти українських патріотів.

Сєнцову варто почати вибирати слова, щоб не статі Надьою.
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Когда В Украине будут Россию называть правильно Московией с её колониями, Это умом непонятное образование веками существует на ВРАНЬЕ..... "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов - Цензор.НЕТ 4612 Харари рассказал, почему разрешил в российской версии своей книги убрать упоминание о Крыме ,.....В российском переводе книги историка Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века" издательства "Синдбад", заменили несколько абзацев, где говорится о том, что Россия оккупировала Крымский полуостров, а президент Владимир Путин и его окружение поначалу лгали, что в Крыму нет российских солдат, а есть только "отряды самообороны.
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Зауважте, що судясчи по цензору саме оскаженіла ПЕсяча шобла топить лише за Петрілу і кидається на Зе за люьу його інніціативу, ніяк не угомоняться, воно і зрозумілоо, так обдристатись що аж гній замість слюни капає. На 100 коментарів скажених ПЕСів лише 1 Зебівв. От і все що трнеба знати, закрити головного скаженого песа і парочку його шакалів і цензор опустіє.
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После ЕвроМайдана власть в Украине не боролась систематически с сепаратистами. Да были единичные случаи в виде исключения. НО потом команда Порошенко переключилась на своих противников, к которым зачислили и критикующих его. Продолжая финансировать информационные компанию ради возвращения к власти, Порошенко не обращает внимания на то, что может развалить государство.
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Сенцов сказав точно в десяточку. У нас війна і головний ворог путін, а нам хочуть подати злочинцем Порошенко, який зупинив цю сволоту і не дав їм піди далі, не капітулював! Ще однонго призначили військовим прокурором, який заявив, що буде розслідувати злочини Порошенко в Іловайську. Зразу, ще не приступивши до розслідування, призначив винного. А чому не відкриваєш справи по відношенню до жукова, який стопив у Дніпрі сотні тисяч українців? сраліна, який знищив цвіт нації? Бо військові злочини сроків давності не мають! А їм все ворог Порошенко!!!
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якщо Попрошенко вумнєє Зеленского почему он не спромігся повернути теріторії?
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Наверное Сенцов форум Цензора полистал и работу ботофермы, за раскол общества принял. Двадцать платных ботов = сотня аккаунтов, десяток городских сумасшедших - вот и весь "раскол". Единственная печаль - новостной ресурс желтизной запачкали.
В масштабах страны 2-5% населения (чиновники, судейские и т.д)не могут смириться с потерей теплых, денежных,насиженных мест - вот и ерзают. Но это тоже не раскол - так, побочный эффект смены администраций.
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этот упырь охренеет еще от вашего свинарника, поболее савченко, та тоже не сразу разобралась!
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