 "Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?" - Сенцов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал освобожденный узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.
"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:
1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.
2. Все воюют со всеми.
Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" - заявил Сенцов.
Если Порох ч чем то виноват, выдвигайте обвинения, а не пиар компанию, выборы закончились, пора показать на что Зе способны!
Или он к вам и в снах приходит?!
Вот нынешний преЗедент набрехал уже целую гору и про "кортежей не будет,... самолеты продам,... нет друзьям и кумовьям во власти,... война не заканчивается, потому что на ней наживается власть.... НЕТ ОФШОРАМ !!!"
Можно было бы и продолжить, но уже и так достаточно.
Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать".
"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали.
Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?
И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем.
Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.
https://censor.net.ua/news/3145183/kolomoyiskiyi_vystupil_v_zaschitu_gladkovskih_mojet_ih_nado_nagrajdat_bylo_a_ne_shelmovat
1. ***** верить нельзя, кроме того случая, когда он сказал, что жутко ненавидит Свыню (на самом деле он этого и не говорил)
2. Беня Коломойский брешет всегда. Единственное исключение - он сказал доброе слово про соевых Свинокрадов
Оці байки залиш на користь жебраків! Ви обрали собі за президента блазня. ХавайТе.
А ти марив про мір-дружбу-жвачку в Україні між крімінальною мішпухою фашистами-пукінцями та НОРМАЛЬНИМИ ДЕМОКРАТИЧНИМИ УКРАЇНЦЯМИ
Щось з тобою хлопче не так... то надька=кобила.. то ти.. то такі як ти... всі ви з тюрем москальських виходите якимись поробленими
- порохосрань треба пересаджати
- 8% довели Україну до зубожіння
- Всі ви свинарчуки, мародери, офшорники
- пороботня за 30 копійок гадить в коментах
- .....................
У нас есть запутенцы, которые "устали от войны" и "выбрали по приколу" клоуна
Не журіться.
иди воюй, Петро еще не все деньги вывез....
или, абы пукнуть?
"2. Все воюют со всеми." - завуалированный намек на гражданскую войну в Украине.
То я про того, кому Ви щось пробуєте пояснити.
Пізно вже.
ЦН свою роботу виконав. Вірніше - завдання головреда.
Щодо обов'язкової реєстрації, то я акаунт створив до 2014, але потім довелося перереєстровувати його... Тому якось не слідкував щодо обов'язковості...
https://censor.net.ua/archive/2014/01
Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, поручения которого он выполнял.Собчак и ряд других российских политиков встречались с украинскими
политиками, чтобы отговорить их от объявления независимости страны.Тарас Чорновил вспоминал, что именно тогда, придя к отцу
Вячеславу Чорновилу, он познакомился с путинным:
"С Собчаком бегал мальчик с портфельчиком. Я пришел к
отцу... в приемной ждал, пока они там совещались. Возле меня сидел человечек и
вот так (показал перед собой) держал портфельчик. Потом вышел Собчак, сказал:
"Володенька, организуй мне тут кофейку..." Володенька бегал, у меня
расспрашивал, где можно кофеек организовать. Вот это был Володенька на тот
момент"
Это потому что у них над головами не летают вражеские бомбардировщики.... и им кажется что в их жизни все ок...
2) Путин. Воевать надо с обоими.
Ну, про п*яту колону рашкованів-ватанів в Україні вже й не кажу. Ті так воюють проти українських патріотів.
Сєнцову варто почати вибирати слова, щоб не статі Надьою.
В масштабах страны 2-5% населения (чиновники, судейские и т.д)не могут смириться с потерей теплых, денежных,насиженных мест - вот и ерзают. Но это тоже не раскол - так, побочный эффект смены администраций.