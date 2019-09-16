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 Политика Украины
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 Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления, - Волкер

Участники "Нормандской четверки" и США готовы помочь России найти "легкий путь", чтобы уйти с оккупированных украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "1+1".

"Думаю, есть причины почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, более антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее. Так, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это", - сказал Волкер.

Дипломат также указал на готовность всех участников переговорного процесса помочь России выйти из конфликта "легким способом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

"И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", - отметил Волкер.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "формула Штайнмайера" может быть применена только после проведения выборов на оккупированной территории, которые, в свою очередь, должны произойти после достижения всех моментов безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3148560
 
 
 Топ комментарии
 
Самый простой и надёжный способ избавления мира от рашистской чумы - расчленение раши. Всё остальное пустые хлопоты. Умиротворение. Кратковременный эффект. Ибо упыри без постоянной подпитки не могут.
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легкий путь? да будьте прокляты в массе своей вонючие рабы москали из за своего безразличия и алчности ... подсевшие поголовно на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах придать себе вечному безмолвному рабу значимость.. внукам закажу что за сволочной и подлый народ живет по соседству... поколение которое выросло уже при плешивом кремлевском сурикате это вообще тупые зомби... адепты помойной ямы рамблера
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За столько лет волькер так и не понял что Россия понимает только силу. Чем больше им будут предлагать тем больше они будут требовать.
Но предлагать плюшки за счёт Украины всегда проще чем самим что-то делать.
Со времен Мюнхена 38 здесь ничего не изменилось
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Самый простой и надёжный способ избавления мира от рашистской чумы - расчленение раши. Всё остальное пустые хлопоты. Умиротворение. Кратковременный эффект. Ибо упыри без постоянной подпитки не могут.
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А смысл? Ну станет 38 ядерных державок, и что? Наоборот, тогда контроль над ними и расходы надо усиливать в 38 раз. Да и чем эти новообразования будут отличаться от советского союза?
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Может простой, но не реализуемый. Раше больше 1000 лет, и как-то не распалась. Скорее США распадется.
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Надо признать, что 1000 лет назад, была только одна раша, которая сегодня почему то называется Украина. А вот нынешняя раша родилась в муках только при Петре Первом. Так, что она ещё очень молодая по историческим меркам. Это соответствует возрасту примерно 21 год в человеческом измерении.
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курт, езжай на переговоры вместе с зеленским, бо будэ бида
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нет уж.... Выбрали клоуна-- несите этот крест сами...
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легкий путь? да будьте прокляты в массе своей вонючие рабы москали из за своего безразличия и алчности ... подсевшие поголовно на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах придать себе вечному безмолвному рабу значимость.. внукам закажу что за сволочной и подлый народ живет по соседству... поколение которое выросло уже при плешивом кремлевском сурикате это вообще тупые зомби... адепты помойной ямы рамблера
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За столько лет волькер так и не понял что Россия понимает только силу. Чем больше им будут предлагать тем больше они будут требовать.
Но предлагать плюшки за счёт Украины всегда проще чем самим что-то делать.
Со времен Мюнхена 38 здесь ничего не изменилось
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а что они должны сделать? объявить войну из-за каких-то украинцев, которые х.з. где находятся?
а в Мюнхене - сильно ли хотелось жабоедам и англам после миллионов убитых, через 15 лет опять воевать и заполнять сотни кладбищ из-за каких-то полудикарей словакочехов?
думай(те)
задолбали умники с мюнхенами. у нас убили за 5 лет 3000 солдат - и каково это? а там - в сотни раз больше убили - сильно бы ты потом воевал из-за х.з. кого? тьху
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Воевать надо не за анонимных украинских солдат, а чтобы потом не пришлось воевать за свою страну.
В этом и был результат Мюнхена. Выбирая между войной и позором получили и войну и позор.
Что должны сделать... Россия намного более зависима от запада чем когда-то СССР, и то у рейгана хватило мозгов его раздавить.
Сейчас говорят что Россия может обратиться к Китаю. Может но Китаю они нужны только в качестве еды так что тем лучше.
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Только не забудьте сказать россии, что будут иски к ней - будет платить за Донбасс и освобождать Крым.
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І хто ж їх буде подавати? За відновлення бамбасу, після "громадянського конфліуту", будуть платити хАхли, які втомились від війни. Не 1,5%, як военний збір, замало. % 30-40, буде нормально, мабуть. "Мир, любою ціною", він такий дорогий
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Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее ... , чем когда-либо ранее.

Это правда?
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Это другая Украина, где Порошенко как справедливый, всеми уважаемый президент, единодушно избран на следующий срок...
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Жаль. Жаль что Волкер сдачу Украины считает победой.
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Надо же ,готовы вытащить упыря из неубодной ситуации ,когда он будет готов и напьется крови до отвала. похоже уничтожать чудовище не собираются ,ждут когда напьется пиявка и сама отвалиться .
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колбочка "новичка" и Англия обосралась. а у Рашки "новичков" - сотни тонн. конечно никто не хочет развала Рашки, а потом хоронить население нью-йорков и лондонов Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер - Цензор.НЕТ 9655
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эта колбочка в руках пьяных обезьян ,что усугубляет дело.
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Козлов , Англия после Солсбери мобилизовалась , а обосралась РФ-ия от санкций и вьісьілки их дипломатов по всему Западному миру. Не болтай ерундой , любитель Параши!
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Я бачу, що західні політики / діячі навипередки почали дистанціюватися від тієї =формули Штайнмайєра=, після того, як те прибите зе-Пристайко намололо про готовність провести вибори на даунбасі.
Ніхто притомний під цю авантюру, крім зе-зграї, підписуватися не збирається.
І зе-придуркам відкритим текстом дуже прозоро про це натякають.
Ще й заявочка Кучми доречною стала.
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Иди и победи.
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иди и капитулируй )))
не стесняйтесь, признайтесь в готовности капитулировать и отдаться в рабство...
и все у вас наладится )))
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ты сам много уже победил кацапов ?
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Победю, побежду, побежу. Як буде правильно?
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надеюсь победить стараюсь победить смогу победить попытаюсь победить хочу победить. Подробнее: https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/kak-pravilno-pobedyu-ili-pobezhdu.html
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сидя на диване .
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шо шльома, ві вішлі на работу ?
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О! І портвейн намалювався, хрен зітреш.
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а ты что дурик доморощенный , цензор приватизировал своими высерами ?
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Він дійсно тупий, чи тільки вдає що такий?
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Куда ему до тебя ? Вот если бы тебе разрешили свои пять копеек вставить, ты бы такое наполеонил , куда там Волкеру .
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Я їх вставляю де вважаю за потрібне. До речі, не забув що ти тріпло?
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в своём ограниченном мирке можешь называть меня как угодно , а цену своим высерам ты сам поставил.
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Все отступления РФ с оккупированных территорий Украины будут после траурного отпевания Путина надеемся ждать еще не долго.
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Он Болтона скинул, а у вас все какие то детские мечты.
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Он Трампа выбрал. Пол Европы скупил. И прочая ересь про великого и непобедимого царя Пу.
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То есть выбор Зеленского, это хорошо продуманный и обоснованный выбор украинского народа???
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Народ ошибся в 2010г с Януковичем и в 2014г с Порошенко, єто факт.
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А не украинского народа? Чей-то другой выбор?
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а где на карте отмечено место "к ипеням собачим" куда будет отступать раиса ?
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Все левобережье Днепра.
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как говорят танкисты ….sosать дуло танка до утра вам .
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Порохоботов сразу видно, по их sosателным мечтаниям.
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Надо думать не как помочь роССии легко выйти,а как НАМ не вляпаться в еще более большую проблему.Амнистировав предателей и тех кто им помагал,мы обрекаем себя на десятилетия экономического прозябания,т.к.восстанавливать всю инфраструктуру прийдется самим,на ПОСТОЯННОЕ не заслуженное сожержание враждебных к Украине регионов и РАСШИРЕНИЮ русского мира путем восстановления целостности луганской и донецкой областей.Там и так не очень любят Украину(смотрите результаты выборов),а появившиеся АМНИСТИРОВАННЫЕ ублюдки размоют проукраинских до нуля.Мы закладывакм МИНУ,которая когда-то рванет или новой войной или референдумом о выходе уже ВСЕГО донбасса из Украины.
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а ты думал что Путин от наСС отцепитССя? ага, щаСС. тут принимай-не принимай, вССе равно получишь "хайп".
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Ты о чем?! Посмотри котировки на нефть на графике за последние три дня - очень сильно удивишься. Наверное это как-то связано с саудитами...
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Расскажи это своему Грефу. Писец подкраклся незаметно.
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Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, более антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее - Да ты Курт шутник однако
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Зеленский тоже активно готовит пути "отступления" для рашистских танков. Обстрелы сепаров не то что прекратились, увеличились!

А Зеленский им и разминирование и строительство моста и типа временную объездную дорогу... Все ради того, чтобы пенсы сепары комфортно могли получать украинскую пенсию! Палится Штирлиц не по детски.

Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер - Цензор.НЕТ 2177
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В Украине начали святить автомобили по Интернету.

В Сети появился сайт osvyati.com, предлагающий освятить машину, не отходя от компьютера. Достаточно ввести марку своего авто, его номер, нажать кнопку - и тут же появляется видео, на котором молодой священник дважды брызгает на камеру водой. И все - «ваша машина освящена». Процедура занимает буквально одну минуту. Кстати, указано, что сайт создан по благословению отца Онуфрия, но кто он такой и из какой церкви, понять невозможно.

«Мне однажды даже предложили обвенчаться по скайпу. Есть священник, он такой продвинутый, говорит, мол, пригласите ваших друзей, сядьте перед камерой, и я вас обвенчаю по сокращенному обряду.», - рассказывает жительница Харькова, Антонина Карпенко.
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сайт создан по благословению отца Онуфрия, но кто он такой и из какой церкви, понять невозможно.



Я тебя винторогого просвещу...что бы ты знал....отец онуфрий...это предстоятель Украинской православной церкви (Московского каганата)....
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Ленин в Мавзолее - бес попутал... Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер - Цензор.НЕТ 5995 Мокшанские утырки совсем потерялись в пространстве религия и атеизм все смешалось.
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Курт это, Курт то, а какая вообще реальная помощь от его действий? Только одна говорильня, да призывы к рашке, которая кладет на них свой вонючий прибор, другими словами кпд нулевое - не пора ли Курт от слов переходить к делу?
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Самый легкий для расии путь-физическое уничтожение кремлевской верхушки.Кстати,если этого не сделать,пупкин перед смертью 100% шмальнет по Штатам.Такая крыса просто так не сдохнет.
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