 Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "1+1".
"Думаю, есть причины почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, более антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее. Так, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это", - сказал Волкер.
Дипломат также указал на готовность всех участников переговорного процесса помочь России выйти из конфликта "легким способом".
"И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", - отметил Волкер.
Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "формула Штайнмайера" может быть применена только после проведения выборов на оккупированной территории, которые, в свою очередь, должны произойти после достижения всех моментов безопасности.
Но предлагать плюшки за счёт Украины всегда проще чем самим что-то делать.
Со времен Мюнхена 38 здесь ничего не изменилось
а в Мюнхене - сильно ли хотелось жабоедам и англам после миллионов убитых, через 15 лет опять воевать и заполнять сотни кладбищ из-за каких-то полудикарей словакочехов?
думай(те)
задолбали умники с мюнхенами. у нас убили за 5 лет 3000 солдат - и каково это? а там - в сотни раз больше убили - сильно бы ты потом воевал из-за х.з. кого? тьху
В этом и был результат Мюнхена. Выбирая между войной и позором получили и войну и позор.
Что должны сделать... Россия намного более зависима от запада чем когда-то СССР, и то у рейгана хватило мозгов его раздавить.
Сейчас говорят что Россия может обратиться к Китаю. Может но Китаю они нужны только в качестве еды так что тем лучше.
Это правда?
Ніхто притомний під цю авантюру, крім зе-зграї, підписуватися не збирається.
І зе-придуркам відкритим текстом дуже прозоро про це натякають.
Ще й заявочка Кучми доречною стала.
не стесняйтесь, признайтесь в готовности капитулировать и отдаться в рабство...
и все у вас наладится )))
А Зеленский им и разминирование и строительство моста и типа временную объездную дорогу... Все ради того, чтобы пенсы сепары комфортно могли получать украинскую пенсию! Палится Штирлиц не по детски.
В Сети появился сайт osvyati.com, предлагающий освятить машину, не отходя от компьютера. Достаточно ввести марку своего авто, его номер, нажать кнопку - и тут же появляется видео, на котором молодой священник дважды брызгает на камеру водой. И все - «ваша машина освящена». Процедура занимает буквально одну минуту. Кстати, указано, что сайт создан по благословению отца Онуфрия, но кто он такой и из какой церкви, понять невозможно.
«Мне однажды даже предложили обвенчаться по скайпу. Есть священник, он такой продвинутый, говорит, мол, пригласите ваших друзей, сядьте перед камерой, и я вас обвенчаю по сокращенному обряду.», - рассказывает жительница Харькова, Антонина Карпенко.
Я тебя винторогого просвещу...что бы ты знал....отец онуфрий...это предстоятель Украинской православной церкви (Московского каганата)....