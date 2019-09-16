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 В результате ДТП на Николаевщине два человека погибли, еще четверо госпитализированы, - полиция

15 сентября около 20:15 на 122 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитопиль-Новоазовск", 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla под управлением жителей Николаева 43-х и 55-ти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины погибли на месте происшествия, водителя, его 18-летнего сына и малолетнюю дочь, а также 33-летнего мужчину, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Водители автомобилей Toyota не пострадали.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд соответствующих экспертиз

Источник: https://censor.net.ua/n3148559
 
 
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Я езжу там приблизительно раз в месяц. В тех местах ужасное качество дорог. Меня не удивляет выезд на встречу в условиях объезда глубоких ям с острыми краями. Весной наблюдал Тойоту Камри поддомкраченную без колес в районе Николаева - двойной залёт в яму(((.
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Миколаїв-Одеса. Дорога там практично у нормальному стані. Тим паче там, де трапилось ДТП (с.Половинки). Тут так, біля села на горі є невелика дільниця з убитою боковухою.
Та причиною аварії був АЛЕНЬ, що війшов зненацька на обгін та під суцільну. Водій шевіка крутнув вправо і пригальмував; ловить узбіччя і авто стає вже не керованим, та ще й перевантажене.
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«Chevrolet» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. Не доезжая примерно три километра до села Половинки, ему навстречу неожиданно выехал неизвестный автомобиль, обгонявший грузовик. Чтобы уйти от лобового столкновения, водитель Шевроле резко вывернул руль вправо и правыми колесами выехал на обочину. Избежать лобового столкновения удалось, однако автомобиль занесло, и боком вынесло на встречную полосу, где в это время друг за другом ехали две «Тoyota».
Первая «Тoyota» лишь слегка зацепила «Chevrolet», а вот вторая на полном ходу врезалась в правый бок. От удара «Evanda» отбросило на обочину.
В «Chevrolet» ехали шесть человек: водитель и пять пассажиров, в том числе дети. В результате ДТП две женщины, ехавшие на заднем сидении, погибли на месте происшествия. Еще четверых, в том числе ребенка, «скорые» увезли в больницы Николаева.
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