 Обновление одежды военнослужащих планируется провести в 2020, - профильное управление ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщило информагентство Минобороны Украины "АрмияInform".

Как сообщил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец, за последние годы был получен ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. По его словам также было обработано и проанализировано большое количество запросов с Генерального штаба ВСУ.

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Также офицер сообщил, что раз в три месяца специалисты управления проводят опросы военнослужащих в районе проведения боевых действий. На основе этих опросов прежде всего будет обновлено демисезонное белье, флисовые куртки и технология производства обуви. Позже - все остальные предметы комплекта.

"И наконец, в 2020 году на территории Украины планируют изготавливать качественные мембранные материалы. Сейчас они вынуждены закупать у иностранного производителя", – сказано в сообщении.