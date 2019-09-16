EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  80  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8228) ранение (2198) Донбасс (19366) операция Объединенных сил (1596)

 Один украинский воин получил ранения на Донбассе с начала текущих суток, - штаб ОС

15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток - дважды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станковой противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;
- в районе Зайцево и вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня:

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Луганского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе с начала текущих суток, - штаб ОС 01
Один украинский воин получил ранения на Донбассе с начала текущих суток, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148556
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нас перемиріє назло ворогам. Нехай баяцца.
 показать весь комментарий
 
 
Не забываем благодарить за обстрелы, ранения и смерти наших защитников вот это зесущество еврейский нациАнальности
Один украинский воин получил ранения на Донбассе с начала текущих суток, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8618
 показать весь комментарий
 
 
Вчора писали що за 15 є один загиблий.
 показать весь комментарий
 
Я не був у Дніпрі.
Це десь поруч зі шпиталем Мечнікова?
Один украинский воин получил ранения на Донбассе с начала текущих суток, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4884
 показать весь комментарий
 
А под вечер в соцсетях как обычно всплывет информация о погибших...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх