 Один украинский воин получил ранения на Донбассе с начала текущих суток, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из станковой противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;

- в районе Зайцево и вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня:

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Луганского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-центре ОС.



