 Трое мужчин задержаны за нарушение общественного порядка после Марша равенства в Харькове, - полиция

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

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