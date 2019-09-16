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 Трое мужчин задержаны за нарушение общественного порядка после Марша равенства в Харькове, - полиция

Во время конфликта на улице Рымарской в Харькове группа молодых сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148555
 
 
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я не поняла а чем тем уродам животные не угодили или они когда бухие не разбирают где какой марш, или это проститутки пророссийские на другой подработке отличились?
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про яких тварин? Там два марші - один гейський, а другий антигейський
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что за праворадикалы? почему не сказано, что за организация, народ должен знать своих уродов которые мешают мирным митингам по непонятно какой причине, да и в любом случае не смеют трогать людей, после Майдана, что это за мрази ь вообще, права человека прежде всего, кому не нравится чемодан-вокзал-паРаша можно там в палицию пойти служить на законных основаниях людей бить там это норма
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